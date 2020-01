Sans crainte de la loi: le CJNG a distribué des jouets à Veracruz pour la fête des Rois Mages

Comme il l’a fait à d’autres occasions pour “commémorer des dates spéciales”, le Jalisco New Generation Cartel (CJNG) a livré des jouets pour la fête des Rois mages.

Des hommes qui travailleraient pour ce groupe criminel commandé par Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, ils ont livré des dizaines de jouets aux enfants des municipalités de Mariano Escobedo et La Perla, à Veracruz.

À bord des camionnettes, les sujets sont arrivés dans une propriété de Mariano Escobedo où ils ont distribué des jouets et se sont ensuite rendus dans la municipalité de La Perla, où ils ont également livré les cadeaux à des dizaines d’enfants et de parents qui s’y sont rassemblés.

Les jouets portaient une carte avec l’image des rois de l’Est et qui disait “Parce qu’un sourire vaut mille mots. Joyeux Jour des Trois Rois souhaite à vos amis … CJNG” (sic).

L’année dernière, lors de la Journée des enfants, le Cartel de Jalisco a également distribué des jouets dans plusieurs municipalités de Veracruz, comme l’a reconnu le gouverneur Cuitláhuac García lui-même. Cependant, il a déclaré que cela ne s’était produit que dans une seule localité tout en s’assurant que les personnes qui avaient pris les photos seraient enquêtées.

“Il y avait plusieurs municipalités, ce n’était qu’un seul endroit. Étrangement, ils ont diffusé ces photos et certaines personnes les prennent. Voyons quels contacts ils ont”, a-t-il dit.

À cette occasion, il a été annoncé que des enfants d’au moins 15 municipalités de la région des hautes montagnes ont reçu des jouets.

Par une «déclaration» diffusée sur les réseaux sociaux par Le CJNG a précisé que les cadeaux étaient distribués dans les régions de Cordoue, Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Orizaba, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán, Fortín, Nogales, Río Blanco, Camerino Z., Mendoza, La Perla, Atzacan et Amatlán de les rois.

Dans les photographies publiées, il a été observé que les sacs à jouets portaient la légende: “Happy Children’s Day vous souhaite CJNG”. De plus, l’organisation criminelle a expliqué qu’elle se consacre chaque année à la distribution de cadeaux aux enfants.

“La société CJNG comme chaque année et chaque jour spécial, comme la journée des enfants et les trois rois mages, nous avons entrepris de livrer des jouets dans les communautés les plus oubliées par les autorités. Voyez le bonheur de ces enfants qui ils sont l’avenir qui nous motive à rester présents et fermes avec ceux qui en ont le plus besoin, notre travail est de prendre soin et de défendre les droits des travailleurs et de ne pas permettre à de supposés groupes de continuer à nuire à la société en général, nous sommes ici fermes et ordonnés ” , il a été lu dans un texte signé par les narcos.

Fin octobre, dans une vidéo également diffusée sur les réseaux sociaux, des hommes de «El Mencho» ont distribué des garde-manger aux habitants de la commune de Tomatlán, Jalisco, gravement touchée après le passage de la tempête tropicale Priscilla.

«Ici, nous sommes tous présents avec des gens qui les aident. Les gens sont très reconnaissants de ce soutien qui leur est fourni “, entend la voix des tueurs à gages qu’il enregistre.

Lors de la distribution de l’aide, l’un des sujets répète: “Cette aide leur est révélée qu’elle vient de l’employeur”, Mencho “, afin qu’ils aient des connaissances et sachent d’où ils viennent, afin qu’ils ne pensent pas que cela vient du DIF ou d’une autre entreprise”, a-t-il dit.

L ‘”aide” contenait des produits du panier de base tels que du riz, de l’huile, du papier toilette, entre autres.

Mais le cartel de Jalisco n’est pas le seul groupe armé à distribuer des cadeaux, car en décembre 2018, des membres présumés du cartel de Sinaloa ont également distribué des garde-manger dans diverses communautés de Mocorito et San Alvarado, dans l’État de Sinaloa; tandis que le Groupe fantôme a engagé des assassins, un bras armé du Gulf Cartel a distribué des dîners et des boissons dans les municipalités de Tuxpan et Poza Rica, Veracruz.