Sans Cristina Kirchner, avec Alberto Fernández et plus de 100 témoins, le procès des travaux publics reprendra en février

Le procès pour les irrégularités présumées dans les travaux publics pendant le Kirchner se poursuivra en février, mais cette année ne devrait pas avoir la signification d’un grand nombre de ses audiences l’année dernière, principalement à laquelle le vice-président a participé. Cristina Kirchner, la plus importante des 13 personnes accusées dans l’affaire.

D’ici 2020, toutes les audiences devraient avoir pour but d’écouter des témoins – les convoqués pour l’ensemble du procès sont près de 160 témoins – dont certains sont des représentants du gouvernement, dont le président Alberto Fernandez. Est-il possible que cette année, il y ait eu un verdict? “C’est très difficile. Il existe de nombreux témoins, au-delà desquels, au cours du procès, certains peuvent être révoqués mais d’autres peuvent également être ajoutés. Dire oui ou non à un verdict cette année, c’est jouer un pronostic, mais en principe c’est très difficile »il a dit Infobae Une source judiciaire. Ajoutez à cela qu’il y aura un public par semaine et il n’y a aucune perspective d’ajouter plus de jours.

Une autre nouveauté pour cette année est que Cristina Kirchner n’aura pas l’obligation de se rendre aux audiences qui se déroulent dans les tribunaux de Comodoro Py. Lorsque des témoins déposent, cela suffit avec la présence d’avocats. Les juges de la Cour orale fédérale (TOF) 2, Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu et Andrés Basso, a autorisé tous les accusés à ne pas y assister cette année. Les accusés devaient être au début et doivent revenir pour les allégations et le verdict. L’ancienne vice-présidente est actuellement à Cuba avec sa fille Florencia jusqu’au 12 janvier.

Dans le procès, les irrégularités alléguées sont jugées dans la concession de 51 travaux publics que les entreprises de Lázaro Báez ont reçues pour la province de Santa Cruz sous les gouvernements nationaux de Néstor et Cristina Kirchner. Parmi ces irrégularités, il y a les surtaxes et les travaux inachevés. Avec le vice-président et Baez, l’ancien ministre fédéral du Plan est accusé Juillet de Vido, l’ancien secrétaire des Travaux publics José López, l’ancien sous-secrétaire à la coordination du ministère du Plan et cousin de Nestor Kirchner, Carlos Kirchner – qui a retrouvé sa liberté en octobre dernier – et d’anciens responsables des routes nationales et de Santa Cruz.

En janvier, il n’y aura pas d’audience pour la foire judiciaire d’été et le procès reprendra en février. Ce sera le lundi 10 avec la déclaration en tant que témoin de Fernando Sanchez, ancien député de la Coalition civique et fonctionnaire du gouvernement de Mauricio Macri. Il est le troisième témoin dans l’affaire. Les anciens députés ont déjà déclaré Juan Carlos Morán et Margarita Stolbizer.

Sur les 159 témoins convoqués, le tribunal a commencé par ceux qui, au cours de la dernière décennie, ont déposé des plaintes pénales contre le Kirchnerisme pour des travaux publics. Ce sont tous des chefs de l’opposition. Après Sánchez, ils déclareront Mariana Zuvic, ancien député national de la Civic Coalition, et Javier Iguacel, le premier titulaire des routes nationales du gouvernement Macri qui a présenté la plainte qui a conduit au procès oral.

Ensuite, les juges doivent décider avec quel bloc de témoins il continue. L’un d’eux est l’ancien chef de cabinet de Cristina Kirchner, dont le président Fernandez. L’ancien président a déclaré lors du procès que les postes budgétaires des travaux publics étaient à la charge des chefs de cabinet. C’est pourquoi plusieurs défenses ont demandé à témoigner. En plus de Fernandez, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández et Juan Manuel Abal Medina le feront.

En tant que président de la nation, Fernández ne peut pas être jugé. Le Code de procédure pénale de la Nation vous permet de choisir: vous pouvez demander à la Cour de vous envoyer les questions pour y répondre par écrit, que les juges viennent à votre résidence officielle ou renoncent à ces possibilités et se rendent en salle d’audience.

Dans la même situation se trouvent d’autres témoins de la politique tels que Massa, président de la Chambre des députés de la nation, et Capitanich, gouverneur de Chaco, qui par leurs fonctions peuvent également choisir comment témoigner.

Pour l’instant, un témoin est cité par audience. «Nous estimons que dans cette section des témoins dénonçants, sa déclaration durerait longtemps. C’est pourquoi on est cité par audience. Et en fait, Morán et Stolbizer étaient de quatre heures. Mais il y aura sûrement encore 20 minutes et dans ces cas, il sera possible d’en convoquer plusieurs par public », a expliqué la source.

La dynamique du procès déterminera si tous les témoins vont témoigner ou si certains sont renvoyés car cela n’a aucun sens de les écouter. Il existe également la possibilité de convoquer de nouveaux témoins si, au cours du procès, il est nécessaire de les écouter. “Tout cela se passe dans des affaires complexes”, a ajouté l’huissier de justice consulté par Infobae.

En 2020, il y aura en principe 46 audiences. Ils auront lieu tous les lundis, le jour où la Cour a établi le procès. Lorsque le processus a commencé, l’idée était plus tard d’ajouter une autre journée d’audiences. Mais à court et moyen terme, cela ne se produira pas.

Le juge Basso a des procès le reste des jours de la semaine avec sa propre cour orale – dans TOF 2, ce n’est que pour les travaux publics -, parmi eux celui des Oil Fuels, pour Carlos Telleldín pour l’attaque contre l’AMIA, d’autres pour le trafic de drogue et en mars va commencer un autre à ceux accusés de faux témoignages pour avoir dit que le juge Sebastian Casanello Il avait été dans le cinquième d’Olivos avec Cristina Kirchner. De leur côté, les cameramen Gorini et Giménez Uriburu ont été tirés au sort pour intégrer un deuxième tribunal cette année, ils auront donc d’autres procès.

Ainsi, tout indique que En 2020, le procès pour travaux publics sera exclusif pour les dépositions des témoins, moment le plus important de l’ensemble du processus car c’est là que les parties prennent les éléments pour leur accusation ou leur rejet ultérieur des accusations.. Certains de ces témoignages auront un impact politique. Et le verdict sera pour une autre année.