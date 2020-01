Sans parler de Fernando del Solar, Ingrid Coronado a expliqué pourquoi il n’était pas revenu à la télévision

Ingrid Coronado a quitté la direction de Venga la Alegría en novembre 2018, émission avec laquelle il s’est consolidé comme l’un des visages les plus aimés de la télévision mexicaine; mais presque deux ans après son absence, La présentatrice a décidé de reprendre sa carrière mais maintenant avec du contenu pour ses réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée sur ses comptes Instagram, YouTube et Twitter, l’ex-femme de Fernando del Solar a révélé les raisons de sa sortie du petit écran et parce qu’il préférait ne pas reprendre la vie professionnelle qu’il avait adoptée depuis qu’il s’était aventuré dans le programme de TV Azteca, Sexes in war ou Tempranito.

«Il y a quelque temps, j’ai décidé d’arrêter et de faire une pause. Et je me suis reposé, j’ai un moment incroyable car je me réveille un peu plus tard, et tu sais ce que c’est ma noix de coco. De plus, ce que je voulais, c’était passer un peu plus de temps avec mes enfants, et quel “pachangged” mais Je dois dire qu’avoir du temps pour toi peut être un peu addictif, C’est pourquoi ces trois mois sont devenus six, puis neuf, puis un an, et même un peu plus », a commencé le joueur de 45 ans.

En riant, Coronado a dit qu’il avait quitté sa participation à la télévision mexicaine parce que “Je voulais trouver mon bonheur et je ne suis pas revenu parce que je l’ai trouvé.”

Bien qu’il ait quitté son emploi dans l’industrie de la télévision il y a près de deux ans, Ingrid a mentionné qu’elle voulait à nouveau être proche de son public, mais maintenant d’une manière qui lui permet de transmettre des leçons et un soutien sur différents sujets, en particulier sur les connaissances acquises lors de son voyage en Inde, ce qui lui a permis de grandir en tant que personne.

«Maintenant, j’avais envie de revenir, mais je dois vous dire que l’Ingrid qui est partie ne reviendra plus, car maintenant l’Ingrid que je suis a bien plus à partager avec vous. Je veux aider beaucoup de gens à travers les expériences que j’ai vécues»Il a détaillé.

“J’ai un engagement envers toi parce que désormais tout ce que tu vas voir sur moi t’aimera. Donc je ne suis pas retourné à la télé, mais me voici comme la nouvelle Ingrid qui a bien plus à offrir et c’est pourquoi je veux vous inviter à cette nouvelle tournée que j’ai préparée avec tant d’amour pour vous», A-t-il mentionné avant de demander à ses abonnés de s’abonner à sa chaîne YouTube.

Il a également demandé quelques suggestions pour créer son premier contenu avec lequel “Nous pouvons aider beaucoup de gens.”

Ingrid a annoncé sa nouvelle facette sans mentionner l’état de santé de son ex-mari et père de ses enfants, Fernando del Solar, hospitalisé depuis la fin de l’année dernière.

C’est en novembre 2018 qu’Ingrid a annoncé son départ de l’émission télévisée du matin Azteca, Venga la Alegría, et depuis lors, il s’est consacré à la promotion de son livre pour enfants Simón et du saule pleureur.

Pendant tout ce temps, il a été spéculé que son retour à la télévision se ferait sur Televisa, une société dans laquelle il a commencé sa carrière artistique dans les rangs du groupe musical Garibaldi, et a même réitéré sa gratitude envers la station de télévision Ajusco.

“Je n’ai que des mots de remerciements, c’était une partie fondamentale de ma carrière de pilote, mais il y a six mois je n’ai pas de relation de travail avec eux (TV Azteca), donc je suis ouvert à la possibilité de travailler pour une autre chaîne de télévision, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas reconnaissant, et si c’est Azteca qui a une bonne offre et que j’aime ça, je suis passionné … je le ferai », a-t-il déclaré.

Malgré les différentes rumeurs, Ingrid Coronado a maintenant expliqué le nouveau tournant qu’il prendra dans sa vie professionnelle.