Sans privilèges: le Canada a annoncé qu’il ne protégerait plus le prince Harry et Meghan Markle

Le Canada cessera de fournir la sécurité du prince harry et de sa femme meghan markleLe gouvernement canadien a déclaré jeudi une fois que les ducs de Sussex cesseront d’être des membres actifs de la famille royale britannique dans les prochaines semaines, le 31 mars.

La La Gendarmerie royale du Canada collabore avec la London Metropolitan Police pour la sécurité du duc et de la duchesse de Sussex «par intermittence» depuis novembre, lorsque le couple a entamé des vacances de six semaines au Canada, selon un communiqué du bureau fédéral du ministre de la Sécurité publique.

Mais une fois Les ducs de Sussex cessent d’être considérés comme des membres supérieurs de la famille royale britannique, ils ne recevront plus de sécurité financée par l’État, ce qui coûterait au gouvernement de Justin Trudeau des millions de dollars.

Le couple a secoué la famille royale début janvier avec une annonce surprise de leur départ leurs rôles en tant que membres éminents de la royauté pour se libérer de l’examen minutieux des médias qui les suivent depuis des années.

Le couple avec leur fils de neuf mois, Archie, vit dans un manoir à Vancouver.

«Étant donné que le duc et la duchesse sont actuellement reconnus comme des personnes jouissant d’une protection internationale, le Canada doit fournir une assistance en matière de sécurité au besoin.», A déclaré le gouvernement. “L’assistance cessera dans les semaines à venir, en fonction de son changement de statut.”

Maintenant que le Canada a annoncé qu’il ne paierait plus la facture millionnaire pour les protéger, le couple royal pourrait être contraint de payer avec son propre argent ou d’utiliser le capital du fonds du duché de Cornwall, Prince Charles, un vaste portefeuille d’investissements immobiliers et financiers, qui levé 28,2 millions USD en 2019.

De plus, environ 5% des revenus des ducs de Sussex proviennent de la subvention souveraine, un mécanisme par lequel le gouvernement donne de l’argent à la famille royale pour couvrir les dépenses des fonctions officielles et l’entretien des palais royaux.

Dans leur dernière déclaration la semaine dernière, Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils avaient droit à une protection financée par les contribuables 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au pays et à l’étranger en tant que membres de la famille royale, soit dans les fonctions officielles ou de vacances. Le couple estime que cela devrait continuer, même si leur facture de sécurité est proche de 1 million de livres sterling par an et que cela pourrait augmenter encore plus avec leurs déplacements constants entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Dans un communiqué la semaine dernière, le prince Harry et Meghan ont déclaré qu’ils “continueraient d’exiger une sécurité efficace pour les protéger, eux et leur fils”. Ils ont été vivement critiqués pour avoir insisté pour que le contribuable paie sa protection pour “le profil public du duc en raison de sa naissance en royauté, son service militaire, le profil indépendant de la duchesse”.

À son tour, le couple était furieux lorsque la reine Elizabeth II leur a interdit d’utiliser leur marque «Sussex Royal» comme présentation pour leurs futurs emplois en quête d’indépendance financière. Dans le texte de ton hostile Ils ont souligné que ni le gouvernement ni la reine elle-même ne possédaient le mot «royal», mais qu’ils cesseraient toutefois d’utiliser le terme à partir du 31 mars. Ils ont également précisé que conserver le titre de Son Altesse Royale (HRH), mais a noté qu’ils ne l’utiliseront pas au quotidien “car ils ne seront plus des membres actifs de la famille royale”.

