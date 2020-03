“Sans réponses”, deux ans après le meurtre de la conseillère brésilienne Marielle Franco

MADRID, 14 mars (EUROPA PRESS) –

Marielle Franco, une conseillère brésilienne, a été assassinée il y a deux ans avec son chauffeur à Rio de Janeiro. Deux personnes ont été arrêtées en tant qu’agresseurs matériels, mais de nombreuses questions restent “sans réponse”, selon Amnesty International (AI), qui exige des autorités “des résultats solides” dans l’enquête sur le crime.

Franco, une Afro-descendante, bisexuelle et militante de premier plan pour la défense des droits des minorités, a été tuée par balle le 14 mars 2018 alors qu’elle conduisait au centre-ville de Rio de Janeiro après avoir participé à un acte avec des femmes. Leur chauffeur, Anderson Gomes, est également décédé.

“Deux ans plus tard … le crime n’est toujours pas résolu et est devenu un exemple d’impunité pour la violence contre les défenseurs des droits humains au Brésil”, a dénoncé Amnesty International.

L’ONG considère la détention préventive en mars 2019 – près d’un an plus tard – de deux hommes comme auteurs matériels du crime comme “une avancée importante dans l’enquête”, bien qu’elle regrette en même temps qu’aucun progrès n’ait été accompli le temps de “clarifier les circonstances des tueries, qui les a ordonnées et pourquoi”.

Un jour après ces arrestations, la famille de Franco et Amnesty International ont rencontré le gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, et le procureur général, Eduardo Gussem, qui a promis de faire avancer l’enquête avec “rapidité, indépendance et transparence. “

Cependant, l’ONG a critiqué “ce n’est pas le cas, car l’année dernière a été caractérisée par un manque d’informations sur l’affaire qui suggère que les autorités sont prises au piège dans un labyrinthe”.

“Nous ne pouvons pas arrêter de mendier, de nous battre et de demander justice pour Marielle, qui s’efforçait d’améliorer la vie des gens. Nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés”, a déclaré Marinete da Silva, la mère de Franco, tout en conseillant Ils continueront de se battre jusqu’à ce qu’ils découvrent “qui a ordonné le meurtre de Marielle et pourquoi”.

Pour Monica Benicio, la veuve de la conseillère assassinée, cela a été “deux ans de grande douleur et de lutte” pour que justice soit rendue pour la mort de Franco, non seulement parce que cela revient à honorer sa mémoire, mais à garantir qu’elle ne reviendra jamais quelque chose comme ça se produit.

“Deux ans, c’est trop long. L’absence de résultats solides pour déterminer qui a ordonné le meurtre ou clarifier les circonstances dans lesquelles il a été commis … montre que les défenseurs des droits humains peuvent toujours être tués au Brésil et que ces crimes restent impunis “, a déclaré Jurema Werneck, directrice exécutive d’Amnesty International Brésil.

Ainsi, AI a demandé à rencontrer à nouveau le gouverneur et le procureur général de Rio de Janeiro “dans l’espoir qu’ils expliquent ce qui a été fait l’année dernière pour faire avancer l’enquête et pour renouveler la pression mondiale sur leur fournir des réponses. “

La campagne internationale lancée par Amnesty International pour exiger la résolution du meurtre de Franco a recueilli le soutien de 983 000 personnes dans le monde et vise à «être encore plus de personnes qui comprennent l’importance de ce que Marielle a fait pour les communautés qui en ont le plus besoin. Rio de Janeiro et le Brésil. “

“Marielle n’était pas meilleure que quiconque et elle n’aurait pas souhaité bénéficier d’un traitement spécial, mais lorsqu’un défenseur des droits humains est réduit au silence, les droits de tous sont menacés”, a souligné Werneck.

Pour cette raison, le chef de l’IA du géant sud-américain a exhorté les autorités à “avancer et à indiquer à la communauté internationale qu’elles ne toléreront pas de tels crimes ou tout autre type de violence contre des personnes, comme Marielle, qui se mobilisent”. pour créer des sociétés plus justes. “

“Nous allons continuer avec tout le soutien que nous recevons du monde entier, car Marielle est déjà un symbole de résistance pour tous, en particulier les femmes”, a déclaré sa mère.

Selon le dernier rapport annuel d’Amnesty International sur les Amériques, la région est la plus dangereuse au monde pour ceux qui défendent les droits de l’homme. Dans le cas du Brésil, il a dénoncé la rhétorique et les mesures adoptées par les autorités, qui “ont eu des effets tangibles sur les droits du peuple, les restreignant et les violant”.