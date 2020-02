Sans titre en Australie, mais le tennis espagnol se renforce après la première majeure de l’année | Sports pratiques

Le tennis espagnol a quitté l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison, sans toutefois obtenir l’un des titres qui y ont été mis, Rafa Nadal est revenu pour concourir à un niveau élevé, la meilleure version de Garbiñe Muguruza et il y a eu une croissance dans des joueurs comme Paula Badosa et Sara Sorribes, en plus du bon résultat de la junior Ane Mintegi.

De toutes ces bonnes nouvelles, la meilleure a été celle de Muguruza qui, grâce à l’atteinte de la finale du tournoi, a non seulement retrouvé son sourire, mais a de nouveau gagné une place parmi les vingt meilleures au monde, depuis Ce lundi apparaît comme la seizième raquette de la planète. Il faudra être très conscient de sa progression, car ce 2020 dans lequel il fait du binôme avec Conchita Martínez, cela peut être une excellente saison pour une double gagnante du Grand Chelem qui est restée à quelques centimètres de l’ajout de son premier trophée au Open d’Australie, un tournoi qui continue de résister au tennis féminin espagnol.

La croissance de Sorribes et Badosa

Elle est la seule joueuse nationale qui occupe une position parmi les cinquante meilleures au monde, cependant, Carla Suárez, qui est dans la dernière saison de sa vie, est en 55e position et est toujours en mesure de remporter le meilleur, quelque chose qui a Fabriqué à Melbourne en passant par la Sabalenka biélorusse. De plus, parmi les 100 premiers, il y a deux jeunes qui continuent de croître, Sara Sorribes et Paula Badosa, qui a également remporté son premier match dans les installations de Melbourne Park.

Concernant le tennis masculin, Rafa Nadal reste le fer de lance. Il est vrai qu’en raison de sa défaite avec Dominic Thiem et au triomphe final de Novak Djokovic, Le Balearic a perdu son statut de numéro un mondial, cependant, il reste à la deuxième place du classement ATP et un favori constant dans tous les tournois qu’il joue.

Bautista et Carreño, parmi les meilleurs

Roberto Bautista est maintenant le dixième du classement, tandis que le troisième en discorde reste Pablo Carreño, également parmi les trente premiers. D’autres classiques comme Fernando Verdasco, Feliciano López ou Albert Ramos Ils sont toujours en bonne position, démontrant la bonne santé qui traverse le tennis national, qui reste assis sur deux grandes stars, les susmentionnées Rafa Nadal et Garbiñe Muguruza, candidates pour remporter l’un des différents tournois de l’année.

