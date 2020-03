Santa Fe: arrestations pour bris d’isolement, vérifications dans des magasins et renforts de sécurité

Files d’attente dans les supermarchés, les pharmacies et les supermarchés de quartier. Des bouteilles d’alcool qui se vendent 300 pesos et une poignée d’inspecteurs du ministère du Commerce visitant les lieux. Un système de santé doté d’une bonne infrastructure, mais qui se prépare contre la montre lorsque la courbe de demande des patients augmente. Plus de vingt détenus pour violation de la quarantaine après leur retour de l’étranger. Quatre villes entourées et isolées et les frontières avec Chaco fermées pour le transit des personnes. C’est ainsi que Santa Fe vit le début de la crise des coronavirus: entre incrédulité et attente tendue.

Le dernier rapport officiel a confirmé deux patients atteints de coronavirus et 39 à l’étude dans la province. Dans les dernières heures, ils sont arrivés Des renforts mobiles pour les forces fédérales installés dans la province et le construction dans le Grand Rosaire de l’un des huit hôpitaux que la Nation construira.

Pendant ce temps, la vie de tous les jours s’est ralentie au fil des jours, avec files d’attente dans les supermarchés et les nécessités de base et peu d’activité dans le reste. Vendredi, à partir de 0 h 00, la province a ordonné la fermeture des centres commerciaux et des centres commerciaux et la cessation des services de transport de passagers couvrant des distances supérieures à 60 kilomètres. Les casinos, cinémas et centres culturels n’ouvrent plus leurs portes depuis plusieurs jours.

Le parquet a rapporté jusqu’à jeudi un total de 27 arrestations. Dans tous les cas, c’est pour ne pas avoir respecté les mesures obligatoires d’isolement social après son retour de l’étranger. La plupart ont été signalés de manière anonyme au 0800-555-6768 que le gouvernement provincial a ordonné à cette fin ou au 911.

Une fois que le 0800 ou le 911 a reçu les appels, la police effectue un premier filtrage et informe le parquet des cas spécifiques. L’étape suivante consiste à ouvrir les enquêtes pour trouver où se trouve et l’arrestation a lieu: la modalité jusqu’à présent est l’assignation à résidence, si nécessaire avec une ordonnance de garde à vue.

Le procureur Gabriel Ponce Asahad a été décisif dans la mesure où tous feront l’objet d’une procédure pénale lors d’une audience orale et publique une fois les 14 jours d’isolement au tribunal terminés.

Le parquet coordonne également avec la Direction des migrations. Jeudi après-midi, ils étudiaient à Rosario l’expulsion d’un citoyen brésilien et suivaient de près 3 touristes équatoriens et un Suisse qui, jusqu’à présent, respectaient l’isolement.

La première arrestation a eu lieu dimanche dernier. Il a été une jeune fille de 21 ans récemment rentrée d’Europe que la police a retrouvée chez un ami. Elle avait été dénoncée anonymement après s’être moquée de la quarantaine et des mesures d’isolement sur les réseaux sociaux. En plus d’être arrêtée, la municipalité a fermé les locaux devant son domicile dans le centre de Rosario.

Un autre cas avec des bords de film s’est produit à San Guillermo, dans le nord-ouest de la province, à la frontière de Cordoue et Santiago del Estero. Samedi soir, alors que l’interdiction des réunions de plus de 50 personnes était en vigueur, un mariage a eu lieu au Club Unión avec environ 200 invités.. Après des allers-retours tout au long de la journée, à deux heures du matin, l’accusation de service a ordonné la fermeture du parti, sur la base de la plainte du maire par intérim, des 6 conseillers et de plusieurs personnes. Les organisateurs et les autorités du club feront l’objet de poursuites pénales.

Tout près se trouve Cérès, la première ville de la province soumise à l’isolement. La mesure est maintenant mise en œuvre avec des contrôles de police rigoureux, mais elle a été difficile dans les premiers jours, ce qui a conduit à un passage à l’acide entre le maire Alejandra Dupouy et le ministre de la Sécurité Marcelo Sain.

En revanche, dans les dernières heures, la cellule de crise opérationnelle a été mise en place, composée des forces de police provinciales et fédérales, de la gendarmerie et de la préfecture. Les forces nationales ont reçu un renfort de 66 véhicules pour cette mission.

À leur tour, les responsables nationaux ont visité les locaux de l’actuel hôpital Eva Perón de Granadero Baigorria, où Au cours des prochaines semaines, un hôpital modulaire sera construit avec 24 lits de soins intensifs, 46 lits d’hôpital et des boîtes d’isolement..

L’autre carte postale des derniers jours était le nombre de consommateurs dans les supermarchés de quartier, les distributeurs et les supermarchés. Parallèlement, les revendications ont commencé à se multiplier.

“Les gens ne mentent pas. Nous vérifions les cas dans lesquels le prix n’est pas publié ou il n’y a pas de produit sur l’étagère ou le prix est abusif. Cela se produit. Ce qui ne se produit en aucun cas, c’est que le stock est manquant. Nous sommes en contact permanent avec les chambres de commerce, les supermarchés, les réfrigérateurs, les marchés de producteurs, entre autres. Ils produisent et distribuent tous; les stocks ne manquent pas », a-t-il expliqué à Infobae Juan Marcos Aviano, qui a dirigé pendant des années une ONG de défense des droits des consommateurs et, depuis décembre, est secrétaire de la province pour le commerce et les services intérieurs. Il a précisé que “seuls Ceres, Las Toscas et Recreo peuvent connaître un certain retard en raison de problèmes de contrôle, car ce sont des villes qui ont été déclarées en quarantaine totale”.

«Ce qui se passe, c’est que dans certains cas, il s’agit de pénuries circonstancielles en raison de la forte demande que l’entreprise elle-même ne peut pas remplacer et dans d’autres cas, il y a des abus. Lorsque nous le détectons, nous demandons au commerçant d’acheter la facture d’achat en gros ou la liste de prix d’il y a un mois. Si vous excusez que vous ne l’avez pas ou ne le trouvez pas, nous dressons tout de même l’infraction et vous donnons 5 jours ouvrables pour effectuer la décharge “, a indiqué le responsable.

Le secrétaire au Commerce est descendu dans la rue avec l’idée de faire une présence, notamment dans les supermarchés et les pharmacies. L’inconvénient est qu’il compte à peine 11 inspecteurs, dont trois les ont ajoutés pour cette urgence dans d’autres postes de l’État: 5 dans la capitale provinciale, 3 à Rosario et 3 à Reconquista. Dans les 362 communes et villes restantes, les vérifications dépendent de la collaboration des autorités locales. Les municipalités n’ont pas le pouvoir de commettre des infractions, mais elles peuvent établir un registre de vérification et recueillir des informations.

«Les gens se mettent en colère, mais nous ne pouvons pas vérifier partout chaque plainte. Nous allons dans les principaux supermarchés ou dans des cas spécifiques », a expliqué Aviano. Jusqu’à présent, il y a eu plus de plaintes des médias que par les canaux officiels: jusqu’à jeudi après-midi, le site officiel santafe.gob.ar/precios-santafesinos/coronavirus n’en avait enregistré que 65 dans toute la province.