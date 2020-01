Santander Consumer Finance achète le site Web Autos.com | Les entreprises

Santander Consumer Finance a acquis 93,8% d’Autodescuento, propriétaire du portail Autos.com, pour un montant que la société financière n’a pas divulgué.

Grâce à cette acquisition, Santander Consumer Finance vise à générer de la valeur pour les concessionnaires de véhicules et les utilisateurs finaux, “en rapprochant les services et en améliorant l’expérience et la transparence dans l’achat et le financement de voitures en ligne”, a expliqué l’entité dans une note.

Autos.com a été lancé en 2009

Le projet a été réalisé par les pauvres Iñaki Arrola et Ignacio Arrola, fondateurs de Self-Discount, qui ont été rejoints par Nuño López-Coronado, actuel directeur des produits et du marketing, pour contribuer au développement du portail.

En 2019, Autos.com a géré un volume équivalent à 32% des opérations d’achat de véhicules neufs auprès de particuliers en Espagne.

Il compte plus de trois millions d’utilisateurs mensuels uniques et travaille avec des milliers de concessionnaires vendant des véhicules en Espagne, neufs et d’occasion, différentes sociétés de location et d’autres opérateurs du secteur.