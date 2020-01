Santander gagne 6.515 millions en 2019, 17% de moins, pour le “brexit” | Économie

La Santander Bank a réalisé un bénéfice net de 6.515 millions d’euros en 2019, soit 17% de moins qu’un an plus tôt, suite à l’ajustement de l’écart d’acquisition au Royaume-Uni, en raison du «brexit», et des coûts de restructuration réalisée sur plusieurs marchés comme l’Espagne.

Comme expliqué par l’entité dans un communiqué adressé à la CNMV, les nettoyages effectués au cours de l’exercice ont été compensés par une plus-value nette de 693 millions d’euros obtenue par l’opération réalisée avec l’activité de conservation qui a été fermé en décembre, et d’autres gains en capital.