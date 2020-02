Santé compte 32 cas positifs de coronavirus en Espagne | La société

Jusqu’à présent, la santé a représenté 32 cas positifs de coronavirus en Espagne: huit en Communauté valencienne, six aux Canaries et six en Andalousie, cinq à Madrid, trois en Catalogne, deux en Castille et León, un aux Baléares et un en Aragon .

Cela a été expliqué par le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, lors d’une conférence de presse après la réunion quotidienne du Comité de suivi des coronavirus, présidé par le ministre de la Santé, Salvador Illa.