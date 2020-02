Santé numérique: surveillance par smartphone de la sclérose en plaques à l’aide de Floodlight

Afin d’améliorer les soins aux personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP), nous devons mieux comprendre leur maladie. La façon dont nous mesurons l’impact de la SEP sur la vie quotidienne est restée relativement inchangée depuis des décennies et dépend fortement des visites à la clinique qui ne peuvent avoir lieu qu’une ou deux fois par an. Malheureusement, ce paradigme ne parvient pas à saisir les changements mentaux et physiques subtils, reflétant peut-être une aggravation de la maladie de SEP, qui peuvent survenir entre les visites. Avec l’émergence de la santé numérique, il est possible de surveiller quotidiennement l’activité et la progression de la maladie dans la SEP à l’aide d’outils tels que Floodlight, une évaluation numérique sur smartphone développée par Roche et Genentech. Floodlight pourrait aider les personnes atteintes de SEP et les professionnels de la santé à mieux comprendre la maladie, ce qui entraînerait à terme une amélioration des soins aux patients. Des approches telles que Floodlight peuvent stimuler l’utilisation de nouvelles mesures pour aider à détecter si les symptômes d’une maladie s’aggravent. Floodlight et d’autres outils numériques visent à soutenir la capacité de Roche à développer des médicaments avec des essais plus petits, plus efficaces et plus axés sur le patient.

L’IMPRÉVISIBILITÉ DE VIVRE AVEC LA SP

La SEP est une maladie chronique incurable dans laquelle le propre système immunitaire du corps détruit les tissus du cerveau et de la moelle épinière1. Elle affecte 2,3 millions de personnes dans le monde et est la principale cause de handicap non traumatique chez les jeunes adultes2. Les symptômes peuvent inclure des troubles visuels, de la fatigue, de la douleur, des problèmes de mobilité et un déclin mental, bien que l’évolution spécifique de la maladie de la SEP soit imprévisible et très variable selon les individus3 (Fig. 1). De nombreuses personnes atteintes de SEP souffrent d’une invalidité permanente.

Figure 1. L’évolution de la sclérose en plaques (SEP) est insidieuse et imprévisible. Les évaluations en clinique peuvent détecter certains des changements dans la SEP, tels que le score EDSS (Expanded Disability Status Scale), qui quantifie le niveau d’incapacité d’une personne. Cependant, certaines de ces mesures ne rendent pas compte des changements subtils dans le cours de la maladie de SEP, et la fréquence des visites à la clinique signifie que de nombreux changements sont manqués. Les résultats des capteurs numériques, tels que les applications sur smartphone, permettent une surveillance continue et en temps réel de la SEP pour capturer tous ces changements, ce qui permet de suivre plus précisément l’évolution de la maladie.

Les conséquences négatives de la SEP peuvent changer la vie. En particulier, la SEP est principalement diagnostiquée chez les jeunes adultes actifs dans la vingtaine et la trentaine3, dont les deux tiers sont des femmes4. En d’autres termes, la SEP a un impact substantiel sur les personnes qui ont toute leur vie devant elles, qui peuvent être au début de leur carrière et prendre des décisions concernant la création et l’éducation de familles1.

Figure 2. Le potentiel de la santé numérique se développe car de nombreuses avancées technologiques en matière de smartphones ont été combinées avec l’omniprésence des appareils personnels. Il y a de l’espoir

jour la progression de la maladie d’une personne peut être surveillée en permanence à distance7.

DÉFIS À RELEVER AUX NORMES ACTUELLES DE SOINS DANS LES ÉM

L’objectif principal d’un fournisseur de soins de santé impliqué dans le traitement d’une personne atteinte de SEP est de gérer l’activité de la maladie et de réduire le risque d’aggravation du handicap d’une manière qui soit significative pour cette personne. Un facteur essentiel pour atteindre cet objectif est la capacité de surveiller les symptômes de la SEP et la progression de l’invalidité, ce qui est difficile avec les normes de soins actuelles: les visites à la clinique peuvent être peu fréquentes, les heures de rendez-vous ont tendance à être courtes et les examens peuvent varier selon les cliniciens. Par conséquent, les changements plus subtils dans la progression de la maladie qui peuvent survenir entre les visites sont manqués (Fig. 1). De plus, les outils généralement utilisés pour évaluer les symptômes sont souvent sans rapport avec la vie quotidienne d’un individu ou peu pratiques pour une évaluation de routine. Par exemple, l’échelle élargie de l’état du handicap (EDSS), qui est une évaluation mondialement reconnue du handicap chez les personnes atteintes de SEP à la fois dans les essais et dans la pratique clinique, est fortement axée sur la déambulation5 et peut ne pas saisir correctement de nombreux autres symptômes importants pour les patients, tels que fonction des membres supérieurs et cognition. Une autre mesure couramment utilisée, le test des chevilles à neuf trous, évalue la fonction de la main en mesurant la vitesse à laquelle une personne peut placer et retirer neuf chevilles de neuf trous, une à la fois6. De telles mesures n’évaluent pas directement les tâches qui pourraient être considérées comme importantes pour les personnes atteintes de SEP, comme l’écriture ou la capacité de travailler, ce qui rend difficile la traduction des résultats en soins significatifs.

La conséquence de ces défis est la reconnaissance tardive de l’activité de la maladie par le professionnel de la santé; un retard peut par la suite avoir un impact sur les décisions de traitement en temps opportun et, finalement, conduire à une invalidité irréversible. La surveillance numérique en temps réel de la SEP en dehors de la clinique a le potentiel de surmonter de tels défis. Des efforts sont déjà en cours pour développer des outils pour une surveillance améliorée de la SEP, et avec l’évolution de la technologie mobile7 et des biocapteurs portables8, les outils de santé numériques promettent des changements.

LA MONTÉE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’essor des smartphones nous a donné la possibilité de nous connecter avec notre famille, nos amis et nos médecins et de surveiller en permanence notre santé, où que nous soyons, tous les jours.

Les smartphones combinent plusieurs capteurs de haute qualité en un seul appareil indispensable (Fig.2). Ces capteurs nous permettent de prendre des mesures de base telles que l’accélération et de calculer des paramètres qui décrivent comment une personne marche ou le nombre de pas qu’elle fait au cours d’une journée. La plupart des smartphones peuvent également détecter la position géographique, la lumière ambiante, la pression de la voix et de l’écran tactile, et certains surveillent même la pression atmosphérique. L’utilisation de capteurs peut transformer un smartphone en un outil utile pour surveiller la fréquence cardiaque ou détecter les chutes7.

AUTO-SURVEILLANCE À BASE DE SMARTPHONE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES À L’AIDE D’UN PROJECTEUR

Floodlight est une application développée par Roche qui contient une gamme de tests de surveillance à distance actifs et passifs qui mesurent la capacité d’une personne à effectuer des tâches simples sur son smartphone (Fig.3). L’objectif de Floodlight est de mieux comprendre les effets de la SEP sur le cerveau, les mains et le corps, et de permettre un suivi quotidien des symptômes de la SEP.

figure 3. Floodlight est une évaluation numérique sur smartphone qui permet une surveillance passive et active de l’activité de la sclérose en plaques. L’application invite l’utilisateur à effectuer diverses

évaluations, appelées «tests actifs».

REDÉCOUVREZ LES MS AVEC PROJECTEUR

L’application Floodlight se compose de plusieurs tâches qui mesurent la cognition, la fonction motrice de la main et la mobilité afin de collecter des données précises en temps réel et qu’un jour peut suivre les changements subtils des symptômes entre les visites chez le médecin. Des tâches simples ont été conçues par des médecins pour aider les personnes atteintes de SEP à comprendre leur parcours personnel. Les tests sont destinés à améliorer les résultats de plusieurs tests en or de référence, en suivant avec précision l’activité et la progression de la maladie tout en fournissant une image plus claire et plus continue de la réalité vécue par les personnes atteintes de SEP (Fig.4).

Considérez la fonction motrice manuelle, qui, comme décrit précédemment, est généralement mesurée par le test de cheville à neuf trous. Dans l’application Floodlight, l’un des tests utilisés pour évaluer la fonction du moteur de la main est un test appelé dessiner une forme, dans lequel les utilisateurs tiennent le smartphone dans une main et dessinent six formes différentes de difficulté croissante sur l’écran tactile avec le doigt de la main opposée9 . L’interaction complète avec l’écran tactile est enregistrée, les caractéristiques de performance telles que la précision et la vitesse sont mesurées et les changements sont suivis dans le temps. L’espoir est que le test de dessin d’une forme soit plus rapide et plus précis, puisse être effectué tous les jours et reflète la capacité d’une personne à écrire, une tâche particulièrement importante pour les personnes atteintes de SEP.

AUTONOMISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LA SP

Donner aux personnes vivant avec la SEP la possibilité de s’engager activement dans la compréhension et la gestion de leur maladie peut être valorisant. Cela devient de plus en plus important parce que les décisions thérapeutiques sont principalement prises en partenariat entre le médecin et le patient, et il existe des preuves suggérant que l’implication des personnes atteintes de SEP dans la prise de décision partagée est essentielle pour améliorer la satisfaction et l’adhésion au traitement10, 11.

L’espoir est qu’un jour, des outils tels que l’application Floodlight permettront aux personnes atteintes de SEP de le faire en suivant leur propre évolution de la maladie sur leur smartphone, ce qui leur permettra d’identifier avec précision les changements dans leurs symptômes et d’engager des discussions éclairées dirigées par les patients. La surveillance numérique ne consiste pas à remplacer un professionnel de la santé. Il a plutôt le potentiel de rassembler les gens, de rendre les soins de santé plus personnalisés et d’améliorer la relation patient-clinicien12. Dans une étude exploratoire récente, nous avons constaté que les personnes atteintes de SEP qui effectuaient régulièrement les tests Floodlight sur une période de six mois étaient très engagées et satisfaites de l’application, soutenant la faisabilité de l’utilisation de la surveillance de la SEP sur smartphone dans la vie quotidienne d’une personne.

Figure 4. L’application Floodlight contient une gamme de tests qui mesurent la fonction cérébrale, la fonction de la main et la mobilité. De plus, une surveillance passive est effectuée tout au long de la journée9.

FAIRE DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE UNE RÉALITÉ

L’engagement de Roche envers les neurosciences va au-delà du développement de nouveaux médicaments. À l’ère de la révolution numérique des soins de santé, des outils tels que Floodlight représentent une avenue prometteuse pour permettre une évaluation minimale, intrusive, précise et continue de l’activité de la SP, intégrée dans les routines quotidiennes des gens. La mise en œuvre d’une surveillance numérique pourrait identifier la progression de la maladie plus tôt, conduisant à des décisions de traitement plus rapides et appropriées, et pourrait donc améliorer la santé à long terme des personnes atteintes de SEP. Avec l’avènement de la révolution numérique des soins de santé et les progrès rapides de la technologie, il est possible qu’un jour, la maladie d’un patient puisse être surveillée passivement 365 jours par an, en utilisant la technologie qui nous entoure. Pour concrétiser l’idée des soins de santé numériques et garantir que nous mesurons ce qui compte pour les patients, des collaborations sont nécessaires entre les experts du numérique, les prestataires de soins de santé, les personnes atteintes de SEP et la communauté plus large de chercheurs en SEP. Les évaluations et tests numériques doivent être conçus aux côtés des personnes atteintes de SEP, et les résultats doivent être rapportés de manière à faciliter une intégration en douceur dans les flux de travail de recherche et de soins de santé. Une approche intersectorielle et, finalement, même intersectorielle des systèmes de santé est nécessaire pour définir les normes de la surveillance numérique, dans le but ultime d’améliorer la vie des personnes atteintes de SEP.

Eleanor Foy d’Articulate Science et Liz LaFlamme de Health Interactions ont fourni une assistance rédactionnelle et éditoriale, financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd.

AUTEURS

Mike Baker, responsable mondial de la santé numérique

F. Hoffmann-La Roche SA, bâtiment 1, 14e étage, Grenzacherstrasse 124, 4070 Bâle, Suisse

Johan van Beek, directeur scientifique international du groupe

F. Hoffmann-La Roche SA, bâtiment 1, 12e étage, Grenzacherstrasse 124, 4070 Bâle, Suisse

Christian Gossens, responsable mondial des biomarqueurs numériques

F. Hoffmann-La Roche SA, bâtiment 92, 7e étage, Grenzacherstrasse 124, 4070 Bâle, Suisse