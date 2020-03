Le ministère de la Santé a rendu un arrêté déclarant la fermeture obligatoire des hôtels, des établissements touristiques, des campings, des parcs de caravanes et des hébergements de courte durée avant le 26 prochain.

L’arrêté a été publié ce soir au Journal officiel de l’État et précise que la fermeture interviendra lorsque l’établissement n’a pas de clients et, en tout état de cause, dans un délai maximum de sept jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. .