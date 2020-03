Santé ou défense? Les avocats exigent une protection | En vedette

Dans la crise des coronavirus, que devrait prévaloir: le droit de la défense d’un détenu ou la santé de l’avocat (et de tous)? Telle est la question soulevée par les avocats de garde, réticents à se rendre dans les postes de police et les tribunaux s’ils ne bénéficient pas de moyens et d’une protection garantis. Il y a déjà des dizaines de personnes infectées.

Invisibles sous les applaudissements quotidiens de 20h00, les avocats du quart officiel de notre pays – ils sont des milliers – dénoncent le manque total de matériel sanitaire pour assurer leur service, qui n’est autre que la garantie du droit de la défense et assistance juridique aux détenus.

Le problème, c’est quand ce droit entre en collision avec votre santé et, par conséquent, celle des autres.

Avec la déclaration de l’état d’alarme, l’Intérieur et la Justice ont publié une série de résolutions sur la façon d’agir dans les bureaux de police et judiciaires face à la pandémie, en promouvant les vidéoconférences et en évitant autant que possible la présence physique des parties. Mais c’est la théorie.

Dans la pratique, la réalité est loin des protocoles d’action. De plus en plus d’avocats dénoncent que lorsqu’ils doivent se présenter, leur santé n’est pas garantie et qu’ils sont exposés à des infections. Compte tenu de l’inefficacité et de l’absence de mesures de protection, quelle option leur reste-t-il?: Ne partez pas, refusez catégoriquement.

Et c’est là qu’interviennent les barreaux, comme celui de Madrid, qui protégera tous ceux qui refusent de bouger, que ce soit le tribunal, le commissariat ou les casernes qui le demandent.

PROTECTION DES ÉCOLES D’AVOCATS

“Si l’avocat n’est pas assuré de sa santé et n’est pas autorisé à le faire par visioconférence ou par téléphone, il n’a pas les moyens ou il est mis en danger, ce qu’il a à faire est de dire qu’il ne va pas aller le placer connaissance du Collège qui lui assurera une protection », explique le doyen du barreau de Madrid (ICAM), José María Alonso.

Et il ajoute: “Face au droit de la défense, la santé prévaut car il y a des collègues infectés et il faut y mettre fin.” Selon l’école, il y a plusieurs dizaines d’avocats infectés liés aux gardiens.

Le Collège a contacté Santé, Intérieur et Communauté de Madrid pour demander du matériel, mais “le problème est que nous sommes tous les mêmes, personne ne vous dit de vous fâcher mais il n’y en a pas”. Ils ont donc dû aller le chercher, visiter les pharmacies de la moitié de Madrid un par un. Maintenant, au moins, ils ont quelque chose.

Ainsi, lorsque l’École informe un avocat qu’elle est de service, elle lui indique où elle peut récupérer un masque, un gel et des gants.

TUTORIELS YOUTUBE POUR FAIRE DES MASQUES

Parce qu’à ce jour, l’avocat doit retrouver sa vie. “Les gens les recherchent par eux-mêmes, ils vont même avec des masques qu’ils se fabriquent avec des tutoriels YouTube”, révèle à Efe Juanma Mayllo, présidente de l’Association des avocats pour un changement de bureau digne (Altodo).

Il indique clairement qu ‘”aucun avocat ne veut cesser d’aider un détenu, mais il risque sa santé, celle de sa famille et celle des autres, car l’internement est inutile si de telles situations se produisent et peuvent être évitées”.

Il y a quatre personnes infectées dans cette association, dont l’une a été appelée par le tribunal parce que son détenu avait été testé positif.

Ce qui se passe, c’est qu’ils sont au bord des postes de police et des tribunaux. Certains admettent les visioconférences et les téléphones, mais d’autres non, bien qu’il soit noté que la présence physique a tendance à être évitée, car les agents et les fonctionnaires sont les mêmes que les avocats.

“C’est qu’il n’y a pas de moyens, ni pour eux ni pour nous, ils ne nous offrent pas de moyens car ils sont sans rien.” Il y a eu des cas d’avocats qui, en arrivant aux postes de police, lui ont dit qu’ils feraient mieux de ne pas descendre dans les cellules, car le détenu était infecté.

Quoi qu’il en soit, demandez un ordre aux autorités pour que, pendant cette urgence sanitaire, tout se fasse par voie électronique même si l’ICAM leur fournit déjà des moyens. “Mieux vaut que ce petit peu aille aux toilettes et nous le faisons tous par vidéo ou par téléphone.”

LE CONTACT HUMAIN EST IMPORTANT

Mais il y a d’autres visions. Le criminel Endika Zulueta dit que “l’avocat peut refuser de partir s’il n’en a pas les moyens, mais cette mesure est en faveur de l’avocat sans penser au détenu”.

“Nous prenons soin de notre santé, mais qu’en est-il des droits?”, Explique Zulueta. “De nombreux groupes s’occupent de la santé et nous nous occupons des droits fondamentaux, celui de la défense, celui de la présomption d’innocence et celui de la liberté”, ajoute-t-il.

Son conseil est “d’évaluer chaque cas” et “non seulement de mettre la prévalence de notre santé mais aussi la liberté de la personne et le droit de la défense”.

Il estime que “pour aider les détenus, les contacts humains sont importants”. Pour cette raison, il parle tout en s’adressant à un gardien avec son masque et ses gants qu’il a recherchés, comme ils le font tous.

Par Rafael Martínez