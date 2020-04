Santé reconnaît une disparité de critères dans la notification des données des soins intensifs | La politique

Le ministère de la Santé et les communautés font “beaucoup d’efforts” pour fournir des données individualisées sur les revenus en USI, car certaines communautés autonomes rapportent des chiffres accumulés et d’autres proposent la radiographie de la veille, ce qui influence les informations sur l’évolution des ces gains.

Cela a été expliqué lors de la conférence de presse télématique après la réunion du Comité technique sur les coronavirus, chef de secteur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé (CCAES), María José Sierra, au cours de laquelle elle a reconnu que les données “ne sont pas uniformes”.

Selon le dernier bilan, 6 092 patients ont été admis en soins intensifs, 220 de plus (3,7%) au cours des dernières 24 heures, ce qui représente une diminution d’un point de pourcentage par rapport à la veille; mais il y a d’énormes différences selon les communautés.

“Les données qu’ils nous ont fournies hier et ces derniers jours ne sont pas uniformes dans le sens où certains reflètent les données accumulées jusqu’au jour de la notification et d’autres indiquent des cas qui existaient hier”, a expliqué le médecin, qui a répondu que l’un de ceux qui donnent la vue panoramique de l’après-midi précédent est Madrid.

Cependant, il a souligné que chaque fois qu’ils reçoivent “une meilleure notification individualisée des cas, et ce n’est pas facile”.

“Les communautés font beaucoup d’efforts pour que nous puissions avoir ces données individualisées et là, elles peuvent être beaucoup plus comparables. Nous y travaillons”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, il a justifié que la diminution perçue de l’équilibre actuel “doit être analysée avec soin” car l’évolution des patients nécessitant des soins intensifs “reste critique” dans certaines régions, car le séjour des patients en eux est très longtemps.

Sierra a également été interrogée sur la capacité actuelle de l’Espagne à soigner les patients en soins intensifs, à laquelle elle a répondu qu’elle ne connaissait pas le nombre exact parce que “chaque jour” le nombre de lits augmentait, qui tournait initialement autour de 6 000.

Enfin, il a une fois de plus insisté sur le fait que le nombre de personnes infectées, qui atteint déjà 110 238 après en avoir ajouté plus de 8 000, est celui des personnes infectées il y a deux semaines, car il y a toujours un temps entre le moment où la personne est infectée et le moment où elle présente des symptômes. et reçoit plus tard des soins médicaux.

“Notre espoir, avec toutes les mesures en place, est que nous commencions à voir la diminution de l’augmentation des cas”, a-t-il dit, ajoutant que “ce n’est plus de l’espoir”, mais les données elles-mêmes “disent que cela s’améliorera dans les prochains jours. “

Le directeur du CCAES, Fernando Simón, a également participé à la conférence de presse depuis son domicile, qui a assuré que “l’explication de la létalité n’est pas facile”. Aujourd’hui, l’Espagne a enregistré le record de décès avec 950 décès au cours des dernières 24 heures, avec lesquels il a dépassé 10 000.

Selon l’épidémiologiste, dans notre pays, il y a eu des périodes où de nombreuses maisons de soins infirmiers ont été affectées par diverses communautés, “des personnes très fragiles qui peuvent impliquer une augmentation de la variabilité”, bien qu’il n’y ait pas de “certitude sur la façon dont”.

Il peut également y avoir “un problème de types de cas qui sont signalés”, auquel s’ajoute que l’Espagne, étant le troisième pays au monde avec les plus infectés, doit avoir “le plus grand nombre de décès”, un chiffre qu’ils luttent pour “réduire” avant. “