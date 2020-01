Santiago Cafiero: “Il n’y a pas eu d’escroquerie électorale, c’est un gouvernement conforme à ce qu’il a dit dans la campagne”

Santiago Cafiero Évitez Coca-Cola, dont l’inclusion dans le programme Price Care, que le gouvernement a relancé plus tôt cette semaine, a provoqué une controverse dans les réseaux sociaux. Le chef de cabinet demande un café à prendre en quelques gorgées. Le bureau où vous recevez Infobae, un mois après la prise en charge de la nouvelle administration, est faible. Dans le sien, à quelques mètres de là, au premier étage de la Casa Rosada, il y a un déjeuner qui surveille à distance. Le bras droit officiel de Alberto Fernandez, accueille toujours dans sa position. Même dans les détails: au cours des premières semaines, il a remarqué que la demi-douzaine de cravates bleues achetées pour son nouveau rôle étaient toutes marquées au même endroit. Il a d’abord pensé qu’il les avait salis en mangeant. Puis il s’est rendu compte que c’était en frottant avec une imperfection du bureau de son bureau. Le chef des ministres dit au revoir à la hâte, après près d’une heure de conversation: le président le cherche. C’est vendredi après-midi.

– Le premier mois de gouvernement est passé, la lune de miel est-elle terminée?

– Non, je ne sais pas si c’est une lune de miel. Ce que nous avons, c’est une gravité très grave avec la crise à laquelle nous avons dû faire face, à laquelle nous sommes confrontés, qui n’est toujours pas résolue. Ce fut un mois de beaucoup de travail, beaucoup de travail où nous avons pu avancer dans différentes politiques et que je pense que plus que la lune de miel, ce que les politiques avaient était une orientation claire avec des valeurs qui s’expriment d’une autre manière et avec des politiques orientées vers d’autres priorités. Il me semble que ce qu’il y avait, c’était qu’il n’y avait pas d’arnaque, pas d’arnaque électorale. Alberto et Cristina dans la campagne ont parlé de la nécessité de prendre ce type de mesures ou de soutenir ce type de priorités et nous allons dans cette direction. Cela me semble important car cela nous donne confiance pour ceux qui ont voté pour nous naturellement mais aussi pour ceux qui n’ont pas voté pour nous. En fin de compte, ce qu’ils voient, c’est un gouvernement conforme à ce qu’ils ont dit pendant la campagne et à la façon dont ils agissent lorsqu’ils doivent prendre des décisions. Dans cette ligne, plus qu’une lune de miel, on comprend de plus en plus quelle est la situation dans laquelle les mesures doivent être prises et ensuite, indépendamment du partage ou non, ce qui existe et je pense qu’il est important cette compréhension de la gravité de la situation et que des mesures doivent être prises. Et naturellement, il existe des mesures plus agréables que d’autres.

– Dans la campagne, ils ont également parlé de mettre de l’argent dans la poche des gens …

– Cela a des vitesses. Dans certains segments, c’était plus clair. Ce premier mois, nous avons proposé une prime pour les retraités, nous avons mis une augmentation de l’AUH, nous avons décrété une augmentation fixe pour les salaires privés et publics. Des mesures ont été prises qui, de toute évidence, pourraient ne pas atteindre tout le monde. Mais lorsque nous générons une augmentation dans ce segment le plus puni qui se transforme en consommation qui devient des ventes plus élevées, cela implique de recomposer la télécabine et qui finit par se ramifier dans la reprise économique que nous attendons.

– Que ressentez-vous lorsque vous apprenez que nombre de ces mesures auraient pu être prises par le gouvernement de Mauricio Macri?

– Que ceux qui disent cela ont totalement tort. Est-ce que Macri les mesures qu’il a prises devaient se retirer à un moment où l’Argentine n’avait pas résolu le problème de l’inflation, n’avait pas de perspective de croissance. De cela a généré une inflation de 40 points, abaisser les rétentions lorsqu’un État plus robuste était nécessaire pour continuer à travailler sur les dettes que nous avons encore que sont la pauvreté, le dénuement, la faim. Macri a approfondi tous ces problèmes. Nous avons fait le contraire, nous avons mis à jour des valeurs devenues obsolètes dont la valeur était alignée sur le taux de change. Nous prenons des mesures de redistribution que Macri n’a pas prises. Nous avons augmenté l’AUH et mis de l’argent dans les secteurs les plus punis. Macri avait un parti pris idéologique dans de nombreuses mesures et en particulier en matière monétaire. Nous sommes à un stade où nous rassurons l’économie et essayons d’arrêter la chute, ce que nous n’avons pas encore réalisé. La baisse de la consommation, l’augmentation de la pauvreté et du dénuement ou du chômage doivent avoir un plancher. Et l’important sera d’arrêter cet automne. Lorsque nous arrêterons cet automne, nous retrouverons de la croissance. En cela nous sommes. Nous allons juste pour un mois de gouvernement.

– Peut-on comprendre alors l’inconfort d’un secteur de la classe moyenne qui n’a pas atteint ces mesures?

– Je ne suis pas d’accord avec ça. Je comprends que nous devions prendre des mesures plus urgentes pour un segment plus puni. Mais nous avons également pris des mesures qui ont un impact sur la classe moyenne, comme la relance des épaves soignées, qui fait baisser la valeur des aliments et des médicaments de 8%; On gèle les tarifs, les carburants, les tarifs de transport … Il y a aussi des mesures qui ont à voir avec ce panier de base de consommation moyenne. En ce sens, nous avons pris des mesures importantes. Faites savoir combien il paiera pour l’électricité ou le gaz le mois prochain, combien un aliment vaudra le mois prochain, c’est important pour tout le monde. Cela crée de la prévisibilité. C’est ce que nous devons générer, la prévisibilité.

– Comment pensez-vous que le secteur de la société qui n’a pas voté sur eux les évalue? Pensez-vous que 41% sont d’accord avec les mesures qu’ils ont prises?

– Je pense qu’il y a un secteur qui attend, et il y a une autre partie de la société à laquelle nous devons montrer que nous travaillons pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui ont voté pour nous. C’est un témoignage quotidien que le gouvernement doit donner. Un gouvernement qui tend la main, qui convoque et dialogue. Et si nous voulons éviter la fissure, nous devons suivre cette voie. Nous pensons que c’est un chemin très différent de celui qu’a suivi Macri. Ce que Macri a fait était de proposer la logique de mettre fin à la fissure tout en poursuivant et emprisonnant des opposants. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillons pour trouver des solutions et générer un dialogue. Évidemment, dans un instant, la décision est prise. Mais nous attendons que ces décisions arrivent à un consensus.

– La décision de réduire la co-participation de la ville de Buenos Aires va-t-elle également dans ce sens?

– Cela va dans ce sens parce que nous parlons avec le gouvernement de la ville, Nous n’avons pas encore pris de décision.

– N’est-ce pas quelque chose qui est déjà défini?

– Non, la décision n’a pas encore été prise. Ce que nous faisons, c’est essayer de faire comprendre au gouvernement de la ville qu’il a obtenu un privilège dès le début du gouvernement Macri. Et Macri le lui a donné. Et cela est discutable car c’est un privilège pour la ville la plus riche du pays.

– Au gouvernement de Buenos Aires, ils soutiennent que cela est lié au transfert de la police fédérale …

– Voyons voir … le transfert de la police a été effectué six mois après cette augmentation de la co-participation. Sur quoi vous avez un moment où la police n’avait pas été transférée et où la co-participation était déjà chargée. La co-participation a une augmentation qui est supérieure à la masse salariale de la police de la ville de Buenos Aires. C’est ce qui est à l’étude. C’est ce que nous cherchons à voir dans le dialogue. C’est que cette co-participation n’était pas légale, elle était donnée par décret. Vous devez être d’accord.

– Cela n’a-t-il rien à voir avec l’idéologique? Parce qu’Axel Kicillof a accusé l’opposition de Buenos Aires de vouloir définir la province de Buenos Aires. La question des fonds génère-t-elle une tension entre l’officialisme et l’opposition?

– Non, nous ne traitons de l’identité politique de personne. Pour nous, les gouverneurs font partie de l’Argentine au-delà des idéologies. Une des premières mesures prises, par exemple, a été de soutenir une province comme Río Negro qui ne fait pas partie de notre espace politique, et cela a été aidé, et ici nous travaillons avec tous les gouverneurs de tous les signes politiques. De (Gerardo) Morales à (Gustavo) Valdés, il a travaillé avec tout le monde.

– Et que demandent-ils en retour?

– Nous ne demandons rien en retour. Ce que le gouvernement explique, c’est que les ressources nécessaires ont une logique d’urgence. C’est qu’il existe une loi de co-participation avec les ressources qui sont collectées et que la loi existe et est respectée. De nombreuses provinces dotées de ce cadre réglementaire unique ont résolu leur problème fiscal et d’autres non. Certains sont dans une situation plus complexe et demandent donc une aide nationale. Dans ce cas, ce qui leur est demandé en retour, c’est que ces ressources soient affectées aux domaines nécessaires. Nous devons être très prudents avec les ressources nationales et nous comprenons que les provinces ont des difficultés et nous devons aider.

– Le Fonds monétaire international a salué cette semaine les mesures prises par le gouvernement, mais a déclaré qu’il ne voyait pas encore de plan économique global. Quel serait ce plan global, car jusqu’à présent, seules des mesures d’urgence sont envisagées?

– La première chose que nous devons comprendre, c’est que nous sommes en situation d’urgence. L’Argentine est en situation d’urgence sociale, alimentaire, sanitaire et économique. C’est pourquoi une loi d’urgence a été demandée au Congrès. C’est pourquoi il y a eu au départ la difficulté de présenter un budget pour cette année. Il y a beaucoup de dettes que le gouvernement précédent a lancées cette année pour des raisons électorales. Cela a entraîné une détérioration de plus en plus importante de la situation budgétaire. Dans certains cas, le paiement des dettes est devenu imprévisible. Par exemple, avec la dette de la législation locale, il a fait le fameux reperfilamiento et a jeté les dettes pour plus tard. Cela nous a fait besoin et proposer un cadre d’exceptionnalité. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Un mois après son arrivée et avec 40% de pauvreté, le chômage, les PME qui ferment, les magasins qui ferment et le manque d’emploi, accroissent la faim et le dénuement. Demander à se calmer et à tout commander en un mois est difficile. Nous nous efforçons d’avoir la tranquillité d’esprit macroéconomique.

– Cela rend-il difficile d’avoir un plan à court ou à long terme?

– Et si. En raison de la nécessité d’un secteur, nous ne pouvons pas soumettre un plan, puis le modifier. Nous n’allons pas le faire. Les improvisations ont déjà été faites par le gouvernement Macri. Parlez tellement de l’inflation, parlez des objectifs d’inflation qui n’ont pas été donnés plus tard, puis faites autre chose. Nous n’allons pas le faire. L’accord avec le Fonds a été annoncé à trois reprises. Le président l’a annoncé et il n’y a pas eu d’accord, un autre accord a été annoncé puis un plus grand. Cela fait perdre beaucoup de prestige à l’Argentine. Si nous ne retrouvons pas de prestige, la crédibilité est perdue. Si nous n’avons pas de crédibilité, nous ne pouvons pas négocier dans de bonnes conditions, encore moins générer un plan qui a un horizon et un développement au cours des quatre prochaines années.

– Le plan est lié à la renégociation de la dette, quand sera-t-il résolu?

– Le plan présente différents volets: dette sociale, dette intérieure, dette extérieure, stabilisation macroéconomique. Toutes les variables qui doivent trouver un écosystème d’équilibre. Nous disons généralement que les formulaires, comme l’a dit le gouvernement précédent, oubliaient les gens. Ou que toute négociation qui se fait, se fait face à la société. Nous devons voir les possibilités et les difficultés qui existent et le faire face à la société, car tout accord conclu conditionnera la croissance pour l’avenir. Nous devons en être conscients. C’est pourquoi la dernière semaine de décembre, nous avons organisé une réunion qui est passée inaperçue et qui était un accord important. Nous avons pu réunir des entrepreneurs de haut niveau argentins. Secteurs de terrain, chambres d’exportation, chambre de commerce, mouvements sociaux, travailleurs dans leur diversité et entre tous nous proposons un document qui a soulevé une valeur concrète de solidarité. Travailler pour qu’en Argentine nous ayons tous la valeur de la solidarité en avant car il y a une situation complexe et grave.

– Tous les acteurs le comprennent-ils?

– Ceux qui étaient à la table étaient, et je pense que beaucoup plus d’Argentins aussi. Et puis accompagner le gouvernement, faire preuve d’unité pour la négociation de la dette, pour la négociation avec les créanciers.

– Y a-t-il des avancées dans la négociation de la dette?

– L’accord était très prometteur à cet égard. Il a montré tous les acteurs sociaux et économiques de l’Argentine, ou une partie importante d’entre eux, en faveur d’une négociation dans certaines conditions. Dans des conditions où la création d’emplois, le développement, l’industrie locale sont promus, la distribution de la richesse, les économies régionales sont également promues. Une chose générale et large. Quelle est la progression de la dette? Nous avançons dans les négociations, elles sont menées par l’équipe Économie, par Martín Guzmán, et cela a son temps et sa vitesse. Les avancées qui vont être faites seront publiques, et il me semble que c’est une nouveauté, il y aura une négociation devant le peuple.

– Cela signifie-t-il alors qu’il n’y avait toujours pas de progrès?

– Non, cela signifie que peut-être encore, à ce jour, il n’y a rien à communiquer.

– Après le premier mois de gouvernement, pensez-vous que l’idée de Cristina Kirchner ait fini d’essayer d’intervenir dans toutes les décisions? Voyez-vous Alberto Fernández consolidé en tant que président ou pensez-vous que chez les gens il y a encore une idée de double commandement?

– Il me semble que c’est quelque chose que le gouvernement précédent a installé dans le cadre de la campagne, comme s’il votait pour un délégué du vice-président. C’était quelque chose de la campagne, personne n’a pris cela très au sérieux. C’était un argument de campagne utilisé par Let’s Change. Nous sommes une équipe gouvernementale, le président, le vice-président, les ministres, les législateurs, les blocs, les gouverneurs. Et ceux qui adhèrent également à notre front électoral, qui est aujourd’hui un front politique.

– Et dans quelle mesure Cristina Kirchner intervient-elle dans les décisions?

– Ils interviennent dans la mesure où les questions passent par le Sénat, de l’ordre du jour législatif, évidemment elle est la première à participer à son rôle de vice-présidente et présidente du Sénat. Et puis, bien sûr, elle est une vice-présidente exceptionnelle, qui a été présidente pendant huit ans, qui a son propre volume politique et qui suscite une chaleur populaire que les autres dirigeants de notre pays ne réveillent pas. C’est la réalité. Avoir Cristina dans notre équipe, c’est avoir (Lionel) Messi. Tu ne vas pas jouer Messi?

– Et qui serait Alberto Fernández?

– Il dirait (Claudio) «El Bichi» Borghi, mais je ne sais pas si cela va être compris (rires).

– L’autre jour, le président a utilisé une métaphore du football et a cité une phrase de (Nestor) “Pipo” Gorosito qui dit que vous ne devriez pas spéculer et que les choses vont mieux lorsque vous jouez bien. Qu’est-ce qui jouerait bien traduit en politique?

– Je pense que c’est du fair-play. Je l’interprète là-bas. Bien jouer, c’est avoir les cartes sur la table, parler avec sincérité, essayer de générer des accords, mais aussi préciser que des décisions politiques doivent être prises à un moment donné, et ces décisions politiques, enfin, en constituent certaines et pas d’autres.

– Cette semaine, par exemple, une décision de politique internationale a été prise en révoquant les pouvoirs de l’émissaire de Juan Guaidó. Comment a-t-il été décidé?

– L’Assemblée nationale du Venezuela a nommé un ambassadeur, avec la précarité du traitement que le gouvernement précédent a accordé à toute cette question, à toute la question internationale, dans le prolongement d’un programme qui ne représente pas les intérêts de l’Argentine et tant d’autres moins un suivi qui ne représente pas l’histoire des relations internationales de l’Argentine depuis (Ricardo) Alfonsín. Que c’était l’autodétermination des peuples, chercher des outils et des sorties de paix, favoriser la démocratie par le dialogue et la participation. Tout ce que Macri et son peuple l’ont jeté sur le côté. Il n’y a eu que quatre ans où ce n’était pas le cas. Ne favorisez pas le bloc régional. Bref, il y a quatre ans de politique étrangère différente de la tradition argentine. Concernant cela et l’ambassadrice (Elisa) Trotta, elle avait un délai car l’Assemblée nationale avait un délai, c’est ce que nous avons vu le week-end dernier. Avec quoi le ministère argentin des Affaires étrangères a compris que ces délais étaient terminés, lorsque la gestion de l’Assemblée nationale était terminée, et c’était la décision qui avait été prise.

– Mais cela implique la reconnaissance du régime de Maduro et non de l’assemblée …

– Cela implique une reconnaissance de la gravité du problème que nous avons, et où la solution n’était pas de faire ce que Macri a fait. Parce que cela n’a rien résolu. Jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis réexaminent ce qu’ils faisaient au Venezuela, car cela n’a été atteint nulle part. Habiliter un chef de l’opposition, engendrer un blocus pour le gouvernement du Venezuela. La solution n’était ni de soutenir Maduro sans restriction, ni la solution de soutenir Guaidó sans restriction. Ce qui est examiné, c’est cela.

– L’idée est-elle une politique de plus de «troisième position», non pas d’ingérence mais de remise en cause du manque de libertés?

– Cela a été remis en question. Alberto l’a interrogé et lui a valu la critique des militants du gouvernement (Nicolás) de Maduro et des fonctionnaires du gouvernement de Maduro. Il l’a fait pendant la campagne, il l’a fait avant et il continuera de le faire. La politique étrangère de l’Argentine porte une ligne, plus proche de ce que fait le Mexique, qui essaie de générer à partir du dialogue en montrant et en observant que c’est le meilleur moyen de résoudre ces problèmes. Aujourd’hui, les États-Unis examinent cette question.

– Le Venezuela est-il un problème délicat pour ce gouvernement? Sur le front de tous, il y a des positions radicalisées et moins radicalisées.

– Nous condamnons l’autoritarisme et le manque de liberté partout, en particulier dans la région. Ce qui s’est passé en Bolivie aussi. Ce qui s’est passé en Équateur à l’époque. Nous cherchons à résoudre ces types de problèmes. Le simple fait de regarder le Venezuela nous semble être un regard biaisé et intentionnel. Ce qui a été fait pendant ces quatre années ne faisait que répéter comme des perroquets le discours dominant de la région et n’a rien résolu. Ni les foires, ni les festivals qui ont eu lieu au Venezuela, ni les campagnes d’aide qui ont été faites pour le peuple vénézuélien. Rien de tout cela n’était vrai.

– Et que peut faire l’Argentine?

– Nous devons continuer d’appeler le dialogue et trouver une solution démocratique, pas une intervention militaire. Nous étions là (ensemble l’index et le pouce de sa main) qu’il y eut une intervention militaire au Venezuela. Et pour le courage de nombreux pays qui composent le groupe de Lima, qui ont dit «non, intervention militaire, non», le Pérou, par exemple, mais nous avons été très à court d’intervention militaire.

– Et vous pensez que le gouvernement précédent a approuvé cette intervention militaire?

– Mais ce gouvernement a marqué des divergences avec le groupe de Lima …

– Non, nous sommes dans le groupe de Lima et nous continuons à participer. Ce que nous voulons, c’est trouver des mécanismes de dialogue. Le Groupe de Lima a également soulevé la non-intervention, et nous sommes d’accord.

– Mohsen Rabbani a déclaré qu’Alberto Nisman avait été tué. Est-ce un problème qui inquiète le gouvernement?

– Les déclarations de Rabbani sont ses déclarations. Je n’ai aucune opinion là-dessus. Je n’ai pas écouté en profondeur le rapport. En bref, ce sont ses déclarations concernant ce qu’il interprète qui s’est passé avec Nisman. Eh bien, c’est un sujet d’interprétation. L’Argentine est comme ça, il y en a qui pensent qu’il s’est suicidé et d’autres qui pensent qu’il a été tué. L’Argentine est comme ça. C’est un cas qui n’a pas encore de résolution.

– Qu’est-ce que vous pensez? Avez-vous vu la série de Netflix?

– Je ne l’ai pas fini. Ce que je pense, c’est qu’évidemment, il y a une question qui est ouverte, et que ce n’est pas nous qui devons clore la discussion. Ce sera la justice. La justice a toujours le dossier ouvert. Un jour, vous devrez dire aux Argentins ce qui est arrivé à cela.

– Le président élu de l’Uruguay a fait une proposition aux Argentins qui souhaitent s’installer dans ce pays, quelle est la position du gouvernement argentin?

– S’il y a des Argentins qui veulent aller s’installer en Uruguay ce phénomène. Nous recevons également de nombreux Uruguayens qui viennent vivre à Buenos Aires, en Argentine, et passent un bon moment.

– Mais y aura-t-il un stimulant pour que les Uruguayens viennent s’installer en Argentine?

– Ce n’est pas un stimulus, c’est la même dynamique. L’Argentine accueille également de nouveaux résidents, d’Uruguay, du Brésil et aussi d’autres endroits. Nous vivons dans un pays libre.

– L’origine de cette proposition n’est pas basée sur le fait que de nombreux Argentins souhaitent quitter le pays?

– Non, pas du tout. Au 10 décembre, cela a changé. Il y a une attente différente, il y a de l’espoir dans le peuple argentin que nous serons un peu mieux chaque jour. Que nous avons évidemment beaucoup de choses à résoudre. Et nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas résolues et qui ne sont pas des problèmes de Macri, des problèmes que l’Argentine traîne depuis de nombreuses années. C’est la tâche que nous nous proposons. Nous n’allons pas blâmer Macri pour tout. Nous pensons que c’était un gouvernement moche qui a aggravé tout ce qu’il a touché. Maintenant, y avait-il des difficultés auparavant? Il y a eu des difficultés. Y a-t-il eu des tensions économiques qui les ont transformées en crise? Des tensions économiques les ont transformées en crise.

– Maintenant que vous êtes au gouvernement depuis un mois, pensez-vous toujours que Macri a été le pire président depuis le retour de la démocratie?

– Alberto Fernández a déclaré que la réforme judiciaire sera envoyée au Congrès en extraordinaire. Lorsqu’elle parle de réforme judiciaire, la société pense automatiquement que la justice sera manipulée ou qu’il y aura une plus grande ingérence du pouvoir exécutif dans la justice. Quelle est l’idée de cette réforme?

– D’abord, ça marche. Quand le projet va être envoyé au Congrès, qui bénéficiera d’un traitement législatif et parlementaire. Et là, tout le monde dira. Ceux qui pensent comme nous et ceux qui ne le pensent pas. Quant à ce préjugé, il ne sera pas fondé, car précisément la base que nous voulons présenter est une justice plus ouverte, pas plus fermée. Ce que nous voulons, c’est plus de transparence.

– Et sur le rôle de l’AFI dans la justice?

– Aujourd’hui est intervenu. La décision de Macri était de revenir aux fonds réservés. Alberto a décidé de rendre transparents les fonds réservés, d’intervenir et, à partir de cette intervention, d’évaluer quelles sont les tâches qu’une agence fédérale du renseignement doit remplir dans une démocratie qui en a besoin pour fonctionner à partir de certains paramètres. Cela enquête sur les problèmes de trafic de drogue, certaines choses qui font la sécurité des Argentins et des Argentins. Pas ceux qui génèrent des dossiers pour que les dirigeants politiques soient persécutés plus tard.

– Ce n’est qu’un mois de gouvernement, mais voyez-vous cela comme un projet de quatre ou huit ans?

– Non, quatre ans. Nous allons travailler pour faire de ce gouvernement un gouvernement qui a su mettre l’Argentine sur pied. Qu’il a pu commencer à sortir les Argentins de la pauvreté, qu’il a récupéré nos PME, nos usines, ce sera notre héritage. C’est un gouvernement de quatre ans.

– Cela ne signifie pas qu’Alberto Fernández peut être réélu dans quatre ans, n’est-ce pas?

– Constitutionnellement, vous pouvez le faire, logiquement. Ce que je dis, c’est que le projet de ce gouvernement est que dans quatre ans, nous atteindrons ces objectifs. Du point de vue électoral, le temps nous le dira. Nous avons besoin d’un objectif, qui est celui-ci: mettre une Argentine sur pied. Atteignez ceux ci-dessous, puis atteignez tout le monde. Le domaine, par exemple, est très important pour nous.

– Il y a beaucoup d’inconfort à la campagne.

– Et comment comptez-vous y faire face?

– Nous vous appelons, nous parlons à tout le monde.

– Ne crains pas renaissance du conflit sur 125?

– Non, les conditions ne sont pas données pour cela et à part nous ne pensons pas être dans cette situation. Aujourd’hui, ce que nous proposons aux secteurs qui se manifestent, c’est qu’ils viennent, que nous intégrions une table de dialogue, que nous intégrions une table de travail et que nous fassions avancer le pays et que le domaine soit fondamental pour cela.

Photos et vidéo: Thomás Khazki et Franco Fafasuli