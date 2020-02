Saúl Craviotto estime que les processus de sélection ont été très exigeants | Sports pratiques

Le canoéiste Saul Craviotto, vainqueur de quatre médailles olympiques, il n’est pas entièrement satisfait du processus mis en place pour désigner les participants espagnols aux Jeux de Tokyo 2020, car il l’a contraint à modifier votre préparation du K4 500 et “jouer” dans un K1 200, bien qu’il pense qu’il aura le temps de prendre sa place parce qu’il se sent “Dans une très, très bonne forme.”

“Je suis immergé dans le projet K4 500 depuis trois ans et maintenant je vais devoir le jouer en K1 200, alors que je n’ai pas ramé de K1 200 depuis trois ans. J’ai dû modifier un peu toute la préparation. Je pense que ça va me donner du temps et je suis dans une très, très bonne forme. Je l’aurais fait différemment mais cela ne veut pas dire que c’est mieux ou pire. Chacun prend les décisions qu’il prend et nous espérons sauver la situation, car il reste peu de temps “, a-t-il expliqué à l’EFE après un acte promotionnel lié à son rôle de” kitchenette “, comme il l’a défini.

De plus, le médaillé olympique a reconnu que ce système sélectif provoque une usure plus importante, “surtout mentale”. “L’entonnoir se ferme de plus en plus et ils nous ont mis des processus de sélection très exigeants, maintenant déjà, à la mi-mars. Dès que nous les dépassons, nous pouvons travailler tranquillement à Tokyo, avec beaucoup d’enthousiasme et de désir, et je pense que nous pouvons très bien le faire là-bas, parce que nous avons une excellente équipe “, a-t-il déclaré.

Porte-drapeau de Tokyo 2020

Contrairement au processus de classification, Saul prétend ne pas être au courant de l’élection de porte drapeau espagnol à Tokyo 2020, puisque la décision ne dépend pas de lui. “Il arrive un moment où je ne peux pas m’inquiéter de tant de choses. C’est quelque chose qui échappe à ma décision”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Je suis un athlète et Je n’ai pas à le promouvoir ou à dire autre chose que ce que je ressens vraiment, ce qui me rend excité d’être un champion et ce serait le plus merveilleux. Si à la fin c’est moi, alors génial, et si je ne le suis pas pour quelque raison que ce soit, félicitez et soutenez celui qui vous touche. Ce que je dois faire, c’est m’entraîner et obtenir des médailles pour l’Espagne. “

Avec lui l’or à Pékin 2008 (K2 500), le pagayeur catalan est entré dans une roue de médaille qui a continué à tourner avec un argent à Londres 2012 (K1 200) et deux autres médailles à Rio 2016 (Or en K2 200 et bronze en K1 200), et il espère que cela ne s’arrêtera pas à Tokyo 2020.

“Pour le moment, je suis toujours sur cette roue et je vais bien. Les blessures me respectent, je me sens bien physiquement, mais aussi motivée, impatiente et rêvant grand“a conclu l’athlète espagnol qui a présenté l ‘” Incredible Burger “, le nouveau burger 100% végétal de Garden Gourmet.

