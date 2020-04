Savez-vous qui a été la première marque européenne à présenter un prototype? | Moteur

Les “concept car” ou prototypes sont les futures propositions que les constructeurs automobiles présentent dans les salons internationaux et qui permettent de savoir quelles sont leurs stratégies et à quoi ressembleront leurs nouveaux produits.

Opel garantit que en 1965 Il a été le premier constructeur européen à introduire un concept-car, c’est ainsi que les prototypes sont également connus.

C’était au Salon allemand de Francfort, où il a exposé le Opel Experimental GT conçu par Erhard Schnell (également responsable des modèles Corsa A et Calibra) et qui, trois ans plus tard, en 1968, est devenu le premier prototype à entrer en production en série.

C’était un biplace qui utilisait des éléments industriels et design rarement vus pour l’époque, comme un moteur de 1,9 litre, 90 ch avec lequel il était capable d’atteindre 185 km / h, des phares rétractables et pas de coffre.

Sa façon de Bouteille de Coca-Cola a fait de lui une légende et un objet de désir, selon Opel.

Elle a été suivie en 1969 par CD Opel, une grande voiture de tourisme basée sur la technologie Opel Diplomat et créée par l’équipe de George Gallion, se démarquait par sa suspension sophistiquée, son intérieur spacieux, son tableau de bord et ses pédales qui approchaient le conducteur de manière autonome.

La crise pétrolière oblige Opel à concentrer davantage ses prototypes sur l’efficacité

Si les années 60 et 70 ont été des années de prototypes et de coupés élégants, la première crise pétrolière (1973) a amené Opel à se concentrer sur des questions plus liées à l’aérodynamique et à la baisse des coûts de carburant.

Ainsi, en 1975, il présente le GT2, qui avec sa forme de coin avait un coefficient aérodynamique Cx de 0,32, grâce à des portes coulissantes avec rails cachés. Son intérieur avait des solutions en avance sur son temps, comme des sièges sport construits avec des composants en plastique et des éléments modulaires interchangeables avec des écrans numériques et même un ordinateur.

En 1981, le Opel Tech 1 avec 0,235 Cx – dont l’Opel Kadett (1984) et Omega (1986) bénéficieront plus tard – avec des commandes électroniques et des touches électroniques pour tout contrôler sauf les freins, l’accélérateur et l’embrayage.

Deux ans plus tard, le Junior, un véhicule utilitaire de 3,41 m de long, (21 centimètres plus court que la première génération d’Opel Corsa, lancée un an plus tôt), avec une cabine modulaire et des idées telles que des instruments interchangeables, des housses de siège qui pourraient être converties en sacs de sommeil et un système de navigation incroyablement visionnaire.

Nouvelles réglementations européennes et concept cars plus respectueux de l’environnement

Une nouvelle et sévère réglementation européenne sur les émissions a conduit Opel à Concept G90 (1999) de seulement 90 grammes de C02 par kilomètre parcouru grâce à ses 750 kilos de poids et un Cx de 0,22, suivi par le Frogster (2001) avec un volet électrique comme toit pour un véhicule qui pourrait devenir un cabriolet biplace ou ramasser au toucher d’un bouton sur un PDA.

En 2003, la marque allemande a opté pour une grande berline avec un puissant moteur de 344 ch, la Insigne, qui a libéré des lumières LED, un système de suspension hydropneumatique et un mécanisme semblable à un pantographe pour les portes coulissantes arrière; et en 2007 pour un crossover, nommé Flextreme, qui a fait progresser la propulsion électrique avec un moteur diesel 1,3 qui alimentait l’électrique qui a déplacé l’essieu avant et avec une consommation de 1,54 litres / 100 km.

Le premier prototype électrique biplace d’Opel est arrivé en 2011, avec le Rak, qui avait une portée d’environ 100 km et atteignait une vitesse maximale de 75 km / h. Deux ans plus tard, la transmission zéro émission a été étendue à un coupé de 4,7 mètres de long avec des portes à ailes de mouette, dont des images projetées en 3D, une connectivité de pointe appelée Monza, qui était également accompagnée de moteurs à faible turbo déplacement.

En 2016, avec le GT Concept, Opel a regardé le passé et a dévoilé une voiture de sport sans cadres de porte, pare-brise ou poignées de porte, qui était propulsée par un moteur turbo à trois cylindres de 145 ch; et en 2019 le GT X Expérimental Il comportait un SUV électrique de 4,06 mètres avec une ligne de coupé et une conduite autonome de niveau 3.