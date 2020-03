Scandale avec une figure du Real Madrid: Jovic a violé la quarantaine obligatoire, s’est enfui en Serbie et pourrait être arrêté

Jeudi 12 mars dernier, le joueur de l’équipe de basket-ball du Real Madrid Trey Thompkins a été testé positif au virus COVID-19 et le club de merengue a décidé de mettre tous les athlètes qui s’entraînent dans ces mêmes installations en quarantaine, y compris les stars de la première équipe. commandant de football Zinedine Zidane. On ne sait pas dans quelles conditions, mais le jeune buteur Luka Jovic eu aller en serbie, votre pays d’origine, malgré les restrictions.

La nouvelle a éclaté dans les médias serbes au cours des dernières heures et est un scandale qui a même touché le Premier ministre de ce pays. Les informations, d’ailleurs contradictoires, indiquent d’une part que l’attaquant de 22 ans est arrivé dans le pays au cours des dernières heures dans le but de fêter l’anniversaire de son partenaire et motivé par cela, il a brisé l’auto-isolement obligatoire qui pèse sur tous les citoyens arrivée en Serbie des pays à risque. Cependant, son père Milan a assuré que l’athlète revenu au cours de la semaine dernière et “il a été examiné en Espagne où il a été constaté qu’il n’était pas infecté », selon les mots que les médias locaux ont répondu Blic.

La seule précision qui existe à cet égard est sa dernière histoire sur Instagram où il a téléchargé une photo de sa partenaire Sofija Milosevic et écrit:Joyeux anniversaire amour”. Cependant, dans cette histoire Instagram, il ne précise pas où il se trouve. Son dernier message sur ce réseau social, juste un jour avant que le positif de Thompkins ne soit connu, indiquait qu’il était à Madrid selon l’emplacement qu’il avait placé.

Le journal Kurir a fait le pari, après avoir assuré qu’il enfreignait les règles du club de Madrid et du gouvernement serbe. Ils ont expliqué que le footballeur s’était échappé d’Espagne dans un “Petit avion privé” et que Luke avec son partenaire “Ils ont marché confortablement dans la ville et traversé les restaurants”.

Le Blic susmentionné, qui a découvert le scandale, affirme que les autorités de Belgrade condamné à déposer une plainte pénale pour avoir violé les mesures d’isolement. C’est parce que la police locale ne l’a pas trouvé dans l’adresse où il a déclaré qu’il resterait et ils préviennent que si cette situation se répète, il sera arrêté. “Si Jovic continue de faire la même chose la prochaine fois, et si la police ne peut pas le trouver sur le lieu de résidence, pourrait être arrêté et détenu“Une source dans le cas mentionné à Blic.

L’attaquant qui a commencé dans le football de son pays – puis a traversé le Benfica du Portugal et l’Eintracht Francfort avant de rejoindre Madrid – a dû passer 14 jours isolés selon les règles imposées par la Serbie. La situation est à la une des médias de son pays et de l’espagnol, compte tenu du fait que le Real a payé 60 millions d’euros pour son laissez-passer en juin de l’année dernière. Mais même le premier minostro Ana Brnabic l’a sévèrement critiqué: «Ils ont vu tous les exemples négatifs de nos footballeurs qui viennent de l’étranger, où ils ont des contrats millionnaires; ils viennent ici et ne sont pas isolés“

La punition pourrait inclure de graves amende économique ou jusqu’à trois ans de prison. “Être des athlètes riches ne vous empêchera pas de recevoir des pénalités. Soit ils se rencontreront, soit ils iront en prison. Nous écrivons des accusations criminelles contre certains athlètes riches. 87 accusations ont été déposées hier soir. Peines allant d’un à 12 ans. Ces personnes répondront lorsque le tribunal jugera que le moment est venu pour cela “, a déclaré à la télévision la ministre de l’Intérieur, Nebojsa Stefanovic, selon les médias locaux.

Cependant, les politiciens ne faisaient pas seulement référence à Jovic selon les enquêtes. Ils auraient également visé le “bad boy du football serbe”, le milieu de terrain Nikola Ninković Il travaille actuellement à Ascoli en Italie et a également été vu en train de marcher dans les rues de Belgrade au cours des dernières heures.

L’Espagne est l’un des pays les plus durement touchés dans le monde par le coronavirus: au cours des dernières heures, les autorités ont confirmé 17 mille infections et qu’il y a déjà 767 décès enregistrés. Alors que cette situation se développe, la Serbie a décidé de fermer jeudi le trafic aérien à l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade.

“Tous les appels que nous avons faits pour que les gens ne voyagent pas n’ont pas été fructueux depuis près de 70 000 personnes sont entrées en Serbie au cours des quatre derniers jours. Nous essayons de protéger les citoyens en envoyant ceux qui atteignent l’auto-isolement, mais quand vous regardez le chiffre de 70 000, il devient clair à quel point il est difficile pour les policiers de contrôler les personnes qui, si elles violent l’auto-isolement, mettent leur vie en danger et celles des autres », a déclaré Stefanovic à TV Prva. Dans les prochaines heures, il serait confirmé que le gouvernement de ce pays imposerait également un couvre-feu entre 8 heures du soir et 5 heures du matin après avoir dépassé la limite de 70 cas positifs de virus COVID-19.