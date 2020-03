SCANDALE: Le roi d’Espagne renonce à son héritage en raison du “gâchis” de son père

Felipe VI renonce à l’héritage et retire la cession à son père.

Scandale en Espagne pour les prétendues irrégularités financières impliquant le père du roi actuel, Juan Carlos I.

En plus de renoncer à son héritage, Felipe VI a retiré son allocation annuelle de 216 000 $ à Juan Carlos I.

Le roi d’Espagne, Felipe VI, a renoncé à tout futur héritage personnel qu’il pourrait recevoir de son père, le roi émérite Juan Carlos I, pour les prétendues irrégularités financières impliquant l’ancien monarque, a annoncé dimanche la maison royale.

Suivez la dernière heure @ 3mins_en Le roi d'Espagne Felipe VI de Borbón renonce à l'héritage de son père, le roi émérite Don Juan Carlos, pour ses comptes présumés dans les paradis fiscaux et les entreprises. De plus, Felipe VI retire également l'allocation économique qui appartenait à don Juan Carlos et qui atteignait près de 200 000 euros par an. __ Au cours des dernières semaines, divers médias espagnols et britanniques ont publié des informations sur les fonds présumés de Don Juan Carlos en Suisse. Plus précisément, le parquet suisse enquête sur une éventuelle commission de 100 millions d'euros du roi d'Arabie saoudite à don Juan Carlos, concernant la construction de l'AVE (train à grande vitesse fabriqué par la société espagnole RENFE) à La Mecque, lieu sacré de l'Islam. __ Bien que l'actuel roi Felipe VI apparaisse comme le deuxième bénéficiaire du compte bancaire, il a nié toute connaissance ou responsabilité, et a déclaré devant un notaire que Don Juan Carlos a agi "sans son consentement ou sa connaissance (…)" a déclaré qu'il n'acceptait pas la participation ou l'avantage dans lesdits actifs et renoncer à tout droit, attente ou intérêt qui pourrait leur correspondre [a él o a su hija, la infanta Leonor, heredera al trono] dans le futur".

En plus de renoncer à son héritage, Felipe VI a retiré sa mission annuelle à Juan Carlos I, a ajouté la maison royale dans un communiqué. En 2018, le roi émérite a reçu 194232 euros (216000 $).

Le roi Felipe VI a décidé de renoncer à l'héritage de Don Juan Carlos "qui pourrait lui correspondre personnellement", a annoncé ce dimanche la Casa del Rey, dans un communiqué dans lequel il avance également que Don Juan Carlos cesse de recevoir la mission qu'il a fixée dans les budgets de la maison de SM le roi.

