Scariolo: “J’espère que tout ira pour continuer dans la sélection” | Sports

L’entraîneur italien Sergio Scariolo, entraîneur espagnol et entraîneur adjoint des Raptors de Toronto, de la NBA, a été “très reconnaissant” à la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) pour son intérêt à renouveler son contrat et a dit qu’il espérait “que tout peut s’adapter pour continuer. “

“Je suis très reconnaissant à la Fédération pour sa confiance, son inclination et son désir, et j’espère que toutes les composantes pourront s’adapter pour continuer”, a déclaré l’entraîneur de l’équipe espagnole, qui a répondu aux questions des fans en vidéo via le réseau. Twitter social.