Scarlet Ortiz, actrice de Rica Famosa Latina, un membre de la famille décède

L’actrice et animatrice vénézuélienne donne de tristes nouvelles sur son compte Instagram officiel “Bon voyage, ma belle cousine”, écrit Scarlet Ortiz. Des amis et des disciples expriment leurs condoléances.

Il y a quelques heures, Scarlet Ortiz, actrice de Rica Famosa Latina, a donné une triste nouvelle sur son compte Instagram officiel: elle est en deuil parce que son cousin Oscar est mort d’un cancer. Les amis et les adeptes de l’actrice et hôte vénézuélienne ont immédiatement exprimé leurs condoléances.

Dans cette publication, qui a déjà dépassé les 50 000 likes, Scarlet Ortiz écrit: «Bon voyage ma belle cousine, Warrior of Light, comme te dit ta cousine Alejandra !!! Vous êtes partie très bientôt (trop, je dirais), mais vous avez laissé une marque profonde, très profonde dans le cœur de ceux d’entre nous qui ont eu le bonheur de vous connaître !!! »

L’actrice et animatrice vénézuélienne, qui a participé à la cinquième saison de Rica Famosa Latina avec Sandra Vidal, Luzelba Mansour, Niurka Marcos, Mimí Lazo, Patricia de León et Ninette Ríos, continue avec son message d’adieu:

“Je ne demande à Dieu que de te reposer parce que le combat est terminé, je demande à Dieu de nous réconforter car il est parfois très difficile de dire au revoir !!! Aujourd’hui, mon cœur est plein de tristesse et de douleur, mais Dieu avait besoin d’un ange et c’est toi, mon cousin Oscar !!! #fuckcancer ».

Plusieurs célébrités ont exprimé leurs condoléances, comme l’actrice vénézuélienne Jullye Giliberti: «Je suis vraiment désolée, belle, paix à toi et à toute ta famille, de voler haut et de reposer en paix de tout ton cœur.

Pour sa part, l’actrice également vénézuélienne Milena Torres a posté: “Je suis désolée”, et l’actrice colombienne, Lorna Cepeda, a déclaré: “Dieu! Désolé!”.

Son partenaire, acteur et mannequin Yul Bürkle, originaire du Venezuela, a écrit à Scarlet Ortiz: “Avec vous et votre famille … my caraotica @ortizscarlet”. Son compatriote, l’acteur Jorge Reyes, a envoyé le message suivant: “@ortizscarlet mes condoléances, cher ami !!!”.

Les messages de soutien ont continué d’arriver pour l’actrice et animatrice vénézuélienne, qui a participé au roman Secreto de amor, ainsi que pour My 3 sisters, dont elle était la protagoniste. Il convient également de noter que Scarlet Ortiz était Miss Sucre dans Miss Venezuela 1992, alors qu’elle avait 18 ans.

En mars 2010, l’actrice et animatrice vénézuélienne a donné naissance à sa première fille, Bárbara Briana, à la suite de sa relation avec l’acteur Yul Bürkle.

La pilote vénézuélienne Viviana Gibelli a déclaré: «Je suis vraiment désolée, Scarlet. Un gros câlin ». Pour sa part, María Elena Anaya, épouse du mannequin espagnol Andoni García, a posté: “Je suis vraiment désolée.”

L’actrice cubaine Aylin Mujica s’est exprimée de la manière suivante: «Quelle tristesse !!! Je suis vraiment désolée ma Scarlet. ” L’acteur et producteur vénézuélien Enrique Sapene a déclaré: «Je suis vraiment désolé, Scarlet. Condoléances et câlin ».

Un admirateur de Scarlet Ortiz lui a avoué quelque chose de très personnel: «Je sais ce que c’est, mon père est décédé il y a 5 ans d’un cancer du poumon. Mes condoléances, Scarlet, à vous et à toute votre famille. Dieu l’a dans sa gloire. “

“Oh, je ne te crois pas. Sérieusement, non !!! Quelle douleur, Oscar, tu étais fort et je suis heureux de rencontrer des gens qui, même dans le pire, sourient. Dieu vous a dans sa gloire. Quelle triste nouvelle », vous pouvez lire dans les commentaires.

