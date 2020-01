Schwartzman, Delbonis et Pella veulent survivre à l’Open d’Australie: quels sont leurs rivaux

Lors du premier Grand Chelem de l’année, très peu d’Argentins ont survécu aux débuts. Le plus important est Diego Schwartzman (14 du classement mondial), qui a réussi à imposer son grand présent lors de la première victoire contre Lloyd Harris avec un émoussé 6-4, 6-2 et 6-2. L’autre représentant de l’albiceleste qui continuera dans la Open d’Australie est Federico Delbonis (76e), qui aura la dure mission contre Raphael Nadal (1er), puisque Leonardo Mayer (101 °) et Marco Trungelliti (202 °) ont été éliminés.

Dans la première heure de la deuxième journée, le Peque a remporté une victoire retentissante sur le sud-africain Lloyd George Harris (72 °) avec des partiels de 6-4, 6-2 et 6-2, joue aujourd’hui devant Alejandro Davidovich Fokina.

Le porteño a dû faire appel à la patience pour conserver la victoire, puisque sa première rencontre avait suspendu par les pluies. Il n’aura donc pas beaucoup de repos puisque mercredi il devra affronter les Espagnols Alejandro Davidovich Fokina (88 °), qui dans son engagement a dépassé le slovaque Norbert Gombos.

“Hier a été une journée compliquée avec de nombreuses heures dans le club, mais la bonne chose qu’il a plu et cela va beaucoup servir ici en Australie à cause des incendies. Donc, le moins est de se plaindre de la pluie. C’était un jour de plus et rien ne se passe, j’aime bien commencer le mardi donc de ce côté là j’étais un peu content. Ce fut un match rapide, donc tout va bien », a déclaré l’Argentin après la victoire, dans des déclarations données au signal sportif ESPN.

L’autre succès albiceleste de mardi était pour l’azuleño Federico Delbonis, qui a eu une grande performance soutenue du début à la fin pour battre le portugais Joao Sousa (59 °) par 6-3, 6-4 et 7-6 (3). «Ici, en Australie, je n’avais jamais obtenu de bons résultats au-delà troisième tour en 2016, mais je me sens très bien physiquement, agile, avec beaucoup de force, donc c’est important de faire face à une longue saison », a-t-il déclaré.

Maintenant Delbonis aura une mission difficile qui sera d’affronter les Espagnols Raphael Nadal (Mercredi 21 heures), le numéro 1 au classement mondial. «Je veux essayer de faire de mon mieux, sans regarder le résultat, car pour gagner un point, il faut faire beaucoup de choses avant. Les trois matchs avec lesquels j’ai joué ne m’ont pas donné d’options, j’espère que je pourrai relancer un autre match, que je pourrai essayer d’être celui qui le dérange et qui ne me domine pas.», Il a analysé le prochain crash.

Schwartzman et Delbonis rejoint le bahiense Guido Pella, qui avait réussi à surmonter le premier tour du premier Grand Chelem de la saison et mesuré par Gregoire Barrere.

Les mauvaises nouvelles de l’aube argentine ont été les défaites du Correntino Mayer, qui a perdu contre l’Américain Tommy Paul (80 °) par 4-6, 6-4, 6-4 et 6-4, et de Santiago Trungelliti (202), qui s’est qualifié de qualy, mais n’a pas pu avec l’Américain Sandgren (100) par 6-1, 6-4 et 7-5.