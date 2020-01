Schwartzman fond dans la chaleur, mais l’Argentine sauve les meubles

Le Polonais Hubert Hurkacz a surpris de battre l’Argentin Diego Schwartzman lors de la deuxième journée de la Coupe ATP, une défaite que le «Peque» attribuait à la chaleur, bien que l’Argentine ait sauvé le mobilier en battant la Pologne 2-1.

Les températures à Sydney ont dépassé 40º, bien que finalement les craintes que les fumées provenant des incendies dévastateurs qui calcinent la côte est de l’Australie puissent affecter les joueurs de tennis n’étaient pas fondées.

Schwartzman, numéro 14 du classement mondial bien qu’il soit l’un des joueurs les plus courts du circuit (seulement 1,70 m), semblait avoir la victoire en main après avoir battu Hurkacz dans le premier set (N.37) par 4- 6, mais la chaleur semble fondre l’Argentin, qui succombe dans les deux sets suivants pour finir par perdre 6-2 et 6-3.

“C’était le premier match avec cette fois, 45 degrés sur le terrain, c’est difficile à jouer, difficile à préparer à chaque point”, a expliqué Schwartzman.

“Je pense qu’il méritait la victoire, il a joué beaucoup mieux que moi”, a-t-il ajouté.

Avec cette victoire, les Polonais ont placé le score à 1-1, après que Guido Pella (N.25), s’était auparavant imposé à Kamil Majchrzak 6-2, 2-6 et 6-2 et tout dépendait de double pour l’Argentine pour atteindre son premier point dans ce nouveau tournoi disputé par 24 équipes nationales.

“En général, je suis heureux. D’abord parce que j’ai joué un grand match dans le premier et le troisième set. Dans le second, je me sentais un peu fatigué par la chaleur”, a expliqué Pella après deux heures et quatre minutes de rude bataille avec Majchrzak, numéro 101. du classement

À chaque pause, les joueurs ont été obligés de mettre des serviettes de glace sur leur cou pour essayer de réduire leur température corporelle.

Pella, cependant, avait le soutien d’un groupe important et bruyant de compatriotes qui n’a cessé de le soutenir. “Le stade était presque plein. Ils m’ont encouragé et c’était une bonne ambiance pour être le premier tournoi de l’année.”

Hurkacz est revenu sur le terrain pour s’associer à Lubasz Kubot, mais la paire européenne a fini par céder face à l’Argentin Máximo González et Andrés Molteni 6-4 et 6-2.

Dans les autres matchs déjà terminés ce samedi, le Japon n’a donné aucune option à l’Uruguay et a endossé un puissant 3-1, tandis que la France a gagné 2-1 contre le Chili, qui a remporté le point de double.

– Résultats de la journée de l’ATP Cup, tournoi contesté par les équipes de Sydney, Brisbane et Perth, sur surface dure et qui distribue 15 millions de dollars en prix

Argentine – Pologne 2-1

Guido Pella (ARG) bat Kamil Majchrzak (POL) 6-2, 2-6, 6-2

Hubert Hurkacz (POL) à Diego Schwartzman (ARG) 4-6, 6-2, 6-3

Máximo González / Andrés Molteni (ARG) à Hubert Hurkacz / Lubasz Kubot (POL) 6-2, 6-4

Benoit Paire (FRA) à Nicolas Jarry (CHI) 6-7 (3/7), 6-3, 6-3

Gael Monfils (FRA) à Cristian Garin (CHI) 6-3, 7-5

Nicolas Jarry / Cristian Garin (CHI) à Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin (FRA) 7-5, 6-2

Aller Soeda (JPN) à Martin Cuevas (URU) 6-1, 6-3

Yoshihito Nishioka (JPN) à Pablo Cuevas (URU) 6-0, 6-1

Toshihide Matsui / Ben McLachlan (JPN) à Pablo Cuevas / Ariel Behar (URU) 7-6 (7/5), 6-4