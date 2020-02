Science-fiction, fantastique et beaucoup d’action dans “Outriders”, le jeu de tir RPG qui sortira cette année

Square enix et Les gens peuvent voler Ils ont invité un groupe de médias du monde entier à essayer leur nouveau jeu vidéo: Outriders. Infobae Gaming a été présenté à Quixote Studios, à Los Angeles, en Californie, pour vivre les premières heures du nouveau jeu de tir RPG conçu pour trois joueurs avec des éléments de fantaisie, de science-fiction et beaucoup d’action. Ce sont nos premières impressions sur le titre.

Dans un premier contact avec Outriders, il est très difficile que des comparaisons ne se produisent pas avec d’autres tireurs qui ont piétiné le monde des joueurs. Heureusement, le nouveau People Can Fly (Painkiller) trouve un moyen de se différencier sous certains aspects, bien que nous n’ayons vu que très peu de ce que l’expérience a à offrir. L’étude qui a fonctionné Gears of War: jugement Il a parfaitement appris l’utilisation des systèmes de couverture, les changements entre les armes primaires et secondaires et les déplacements à travers le champ de bataille.

Un petit tutoriel pendant un prologue nous met en contexte avec le gameplay et l’histoire du jeu. Ce fragment d’Outriders ne fait pas partie de cette couverture pour protéger l’intrigue du titre. Bien que nous devions surmonter un segment où nous calibrons nos armes pour mieux comprendre les commandes, elles sont très intuitives et ne présenteront aucun problème pour tout joueur habitué aux tireurs, qu’ils soient à la première ou à la troisième personne. En d’autres termes, il ne fixe pas ce qui n’est pas cassé et propose une expérience agréable dans l’utilisation des armes, la couverture et les déplacements.

Après ce prologue, les joueurs peuvent commencer à débloquer des compétences spéciales du protagoniste. Quatre classes différentes peuvent être choisies. Dans la démo que nous avons testée, il n’y en avait que trois et ils fonctionnaient de manière complémentaire. Il Pyromancien fonctionne dans une portée moyenne avec des attaques de feu, le Trickster Il a également une portée moyenne et manipule le temps pour se téléporter et attaquer de près et le Devastator C’est le tank de l’équipe, avec des attaques, des sauts et des attaques à proximité. Il reste le grand mystère de la façon dont la quatrième classe sera et si elle se complétera comme les trois autres, car le titre est pour trois joueurs maximum, un nombre inhabituel, mais conçu pour l’équilibre idéal de l’expérience.

Le jeu de tir et l’utilisation des pouvoirs sont aussi intuitifs que les mouvements des personnages. Au-delà de cela, il est nécessaire de savoir ce que fait chaque compétence que nous utilisons, il n’y a pas trop d’innovation et nous saurons immédiatement comment et quand utiliser chacune des options que nous débloquons. Vous aurez un total de trois capacités spéciales. La démo a amené nos personnages au niveau 5, où nous avions déjà les trois premiers. A partir du niveau 6, nous débloquons la quatrième attaque et nous devons voir, comme dans tout bon RPG, quelle compétence nous convient. Chaque pouvoir a son propre temps de recharge et l’utilisation de ces compétences avec l’attaque en mêlée est ce qui va régénérer la vie de chaque personnage.

Chaque classe aura son propre arbre de compétences, qui se divise en trois spécialités différentes. Avec un niveau maximum de 40, les développeurs du titre prévoyaient que toutes les compétences ne pouvaient pas être débloquées, vous devez donc choisir le chemin très soigneusement. L’arbre présente des liens entre les différentes spécialités, de sorte que l’expérience de chaque joueur est presque unique et extrêmement personnalisable.

Une autre comparaison qui émerge à ce stade du jeu est celle qui apportera plus de critiques aux Outriders. Du choix de la classe au menu d’inventaire, il existe de nombreuses similitudes avec Destin, le tireur de Bungie qui a déjà lancé deux livraisons. Bien qu’il y ait une différence évidente dans la perspective avec laquelle le personnage est traité, il est inévitable de penser à ses points de contact, même aux décisions esthétiques et aux aspects visuels. Dans le cas particulier de l’écrivain, Destiny n’a pas proposé d’expériences intéressantes ou attrayantes dans l’un de ses deux épisodes, mais Outriders a un accent particulier sur son argument et la façon dont il raconte son histoire qui attire beaucoup l’attention. De plus, la dynamique à trois joueurs permet également de séparer un titre d’un autre.

Comme cela se produit également dans Hymne, après le prologue, nous pouvons accéder à un hub où nous trouverons un magasin, différents PNJ et d’autres personnages qui peuvent nous confier des missions principales ou secondaires. La démo nous a seulement permis d’interagir avec le magasin, mais là vous pouvez également accéder au Truck, le véhicule principal des protagonistes qui peut être personnalisé et amélioré à travers l’histoire pour voyager à travers les différents écosystèmes proposés par le titre.

Le peu que nous avons vu du magasin nous a montré que la devise principale sera les pièces représentées par une icône d’engrenage. Nous pouvons vendre absolument tout ce que nous voulons pour obtenir de la monnaie et acheter l’article que nous voulions en premier lieu. Nous pourrions également voir qu’il existe d’autres types de pièces spéciales pour acheter d’autres objets plus importants ou améliorer ceux que nous avons déjà. De plus, une section du magasin nous montre un article disponible pour une durée limitée, qui est mis à jour toutes les heures, et des articles d’élite à un prix extrêmement élevé qui incitent à continuer à avancer dans l’histoire. Dans le magasin, nous voyons également toutes sortes de casques, gants, pantalons et armes qui nous rappellent à nouveau l’esthétique de Destiny, bien que cette fois, étant un tireur à la troisième personne, nous pouvons apprécier beaucoup plus.

La carte sur laquelle passe la démo ressemble à une zone de guerre avec des tranchées, des bunkers et des tours. En raison de problèmes expliqués dans l’histoire, la technologie humaine est devenue inutile et les armes semblent vieilles et usées. Cependant, en cours de route, vous trouverez des armes de bizarreries différentes qui amélioreront les statistiques du personnage et seront également bien meilleures. Bien que les développeurs ne soient pas très fans de la comparaison, cette première partie d’Outriders nous rappelle un peu l’univers Mad max et ce qu’ils nous ont montré sur les futures armes que nous pourrons trouver plus tard, encore plus. Tout comme notre personnage a été affecté par une anomalie qui nous a donné des pouvoirs, dans le monde il y en a d’autres avec des capacités très particulières et des armes encore plus étranges.

La démo nous a emmenés au premier chef du titre, où nous avons été obligés de combiner nos pouvoirs pour faire plus de dégâts et éviter d’être vaincu par un ennemi beaucoup plus puissant que nous. Comme avec un grand nombre de RPG, les ennemis les plus puissants sont immunisés contre les principaux effets de nos capacités, tels que les brûlures, ils nous obligent donc à penser à une stratégie différente.

Le système de difficulté est le plus intéressant des Outriders. Au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire, le jeu détecte automatiquement s’il est facile ou difficile pour nous d’atteindre les objectifs et de vaincre les ennemis. Lorsque nous ajoutons une certaine expérience sans mourir, la difficulté augmente. Si nous mourons, cette progression reprend. Si nous mourons souvent, cela nous abaisse à un niveau plus facile. Différents niveaux de difficulté modifient très progressivement le nombre d’ennemis, leur intelligence, leur puissance d’attaque et d’autres caractéristiques. Dans la démo que nous avons jouée, il y avait plus de 15 niveaux différents sous le nom de niveau mondial.

Lorsque vous jouez seul ou avec des amis, le niveau mondial peut également accueillir. Les développeurs du jeu prévoyaient que la difficulté serait ajustée en fonction de l’utilisateur qui crée le jeu. Ainsi, si un joueur de haut niveau rejoint un jeu créé par un bas niveau, il sera extrêmement facile de progresser. Cela se produira dans l’autre sens si le joueur de bas niveau rejoint le jeu de l’autre. Plus la difficulté est élevée, meilleures sont les récompenses et plus susceptibles d’obtenir des objets rares.

En théorie, Outriders a presque tout à gagner. Le tireur dispose de commandes intuitives et de mécanismes RPG. Bien que nous devions réfléchir au chemin à choisir avec chaque personnage et en groupe, nous passerons la plupart du temps en action. L’histoire promet d’être intéressante et d’être constamment au centre de l’attention. Bien que nous n’ayons vu qu’un seul morceau de terre et combattu uniquement contre les humains, les bandes-annonces et une partie de ce que nous avons vu à Los Angeles prévoient beaucoup de contenu et plus diversifié dans ces aspects. En pratique, nous ne pouvons toujours pas affirmer tout cela. La démo nous a montré une action assez monotone, des scénarios gris et beaucoup d’ennemis qui ne présentaient pas beaucoup de défis. Mais nous jouons la première heure d’un titre qui aura environ 40 au total, donc nous ne pouvons pas tirer de conclusions non plus.

Les gens de People Can Fly ne veulent pas offrir un nouveau jeu en tant que service, mais veulent fournir tout le contenu le jour du lancement. C’est un autre facteur qui le différencierait d’exposants similaires au sein du genre. Pour cette raison, le lancement de «fin 2020» qui anticipe la remorque peut ne pas être aussi strict et subir quelques modifications tout au long de cette année. Pour l’instant, les développeurs ne voulaient pas parler des versions pour les différentes consoles, donc on ne sait pas encore s’il y aura un jeu croisé entre les différentes plateformes.

D’après notre expérience, la meilleure façon de jouer Outriders ce sera avec deux autres joueurs, mais l’histoire principale et comment elle se développe avec des scènes cinématographiques fait que l’aventure peut également être appréciée seule. Il y a encore beaucoup à savoir sur le titre, mais ce premier regard nous donne une idée assez claire de ce qu’il propose.