Scientific Rebel Freeman Dyson meurt

Freeman Dyson, qui possédait l’un des esprits vraiment originaux de l’ère moderne, est décédé. Dyson, 96 ans, a aidé à construire le modèle standard de la physique des particules, et il a envisagé les décennies de singularité avant que ce terme ne soit adopté pour décrire la transformation radicale de l’intelligence humaine. Ci-dessous, un éloge de la fin de la science et d’autres écrits. –John Horgan

L’humanité, proclame Nietzsche, n’est qu’un tremplin, un pont menant au Surhomme. Si Nietzsche était vivant aujourd’hui, il entretiendrait sûrement l’idée que le Surhomme pourrait être fait non pas de chair et de sang mais de silicium. À mesure que la science humaine décroît, ceux qui espèrent que la quête du savoir se poursuivra doivent faire confiance non pas à l’Homo sapiens mais aux machines intelligentes. Seules les machines peuvent surmonter nos faiblesses physiques et cognitives – et notre indifférence.

En fait, il existe une étrange petite sous-culture au sein de la science dont les membres spéculent sur la façon dont l’intelligence pourrait évoluer quand ou si elle perd sa bobine mortelle. Les participants ne pratiquent pas la science, bien sûr, mais la science ironique ou le vœu pieux. Ils se préoccupent de ce que le monde pourrait être ou devrait être des siècles, des millénaires ou des éons. La littérature de ce domaine – que j’appelle la théologie scientifique – peut néanmoins apporter un éclairage nouveau sur des questions philosophiques et même théologiques séculaires: que pourrions-nous faire si nous pouvions faire quelque chose? Quel est le point de la vie? Quelles sont les limites ultimes de la connaissance? La souffrance est-elle une composante nécessaire de l’existence, ou pouvons-nous atteindre la félicité éternelle?

Le physicien Freeman Dyson était le principal praticien de la théologie scientifique. Dans sa collection d’essais Infinite in All Directions de 1988, Dyson spécule sur les raisons de la violence et des difficultés dans le monde. La réponse, a-t-il suggéré, pourrait avoir quelque chose à voir avec ce qu’il a appelé «le principe de la diversité maximale». Ce principe, a-t-il poursuivi,

fonctionne à la fois au niveau physique et mental. Il dit que les lois de la nature et les conditions initiales sont telles qu’elles rendent l’univers aussi intéressant que possible. En conséquence, la vie est possible mais pas trop facile. Toujours lorsque les choses sont ennuyeuses, quelque chose se présente pour nous mettre au défi et nous empêcher de nous installer dans une ornière. Des exemples de choses qui ont rendu la vie difficile sont tout autour de nous: impacts de comètes, périodes glaciaires, armes, fléaux, fission nucléaire, ordinateurs, sexe, péché et mort. Tous les défis ne peuvent pas être surmontés, et nous avons donc une tragédie. Une diversité maximale conduit souvent à un stress maximal. En fin de compte, nous survivons, mais seulement par la peau de nos dents.

Dyson, me semblait-il, suggérait que nous ne pouvons pas résoudre tous nos problèmes, nous ne pouvons pas créer le paradis, nous ne pouvons pas trouver la réponse à l’énigme de l’existence. La vie est – et doit être – une lutte éternelle. Est-ce que je lisais trop les remarques de Dyson? J’espérais découvrir quand je l’ai interviewé en 1993 à l’Institute for Advanced Study, sa maison depuis le début des années 40.

Dyson était un homme léger, tout en nerfs et en veines, avec un coutelas de nez et des yeux profonds et vigilants. Il ressemblait à un doux rapace. Son comportement était généralement cool et réservé – jusqu’à ce qu’il rit. Puis il renifla par le nez, les épaules se soulevant, comme un écolier de 12 ans entendant une sale blague. C’était un rire subversif, le rire d’un homme qui envisageait l’espace comme un refuge pour les «fanatiques religieux» et les «adolescents récalcitrants», qui insistait sur le fait que la science à son meilleur est «une rébellion contre l’autorité».

Je n’ai pas tout de suite interrogé Dyson sur son idée de diversité maximale. Je me suis d’abord renseigné sur les choix qui avaient caractérisé sa carrière. Dyson avait jadis été à l’avant-garde de la recherche d’une théorie unifiée de la physique. Au début des années 1950, le physicien d’origine britannique s’est efforcé avec Richard Feynman et d’autres titans de forger une théorie quantique de l’électromagnétisme. On a souvent dit que Dyson méritait un prix Nobel pour ses efforts – ou du moins plus de crédit. En fait, certains collègues ont suggéré que la déception et, peut-être, une séquence contrariante, ont conduit Dyson vers des poursuites indignes de ses pouvoirs.

Quand j’ai mentionné cette évaluation à Dyson, il m’a fait un sourire aux lèvres serrées. Il a ensuite répondu, comme il avait l’habitude de le faire, avec une anecdote. Le physicien britannique Lawrence Bragg, a-t-il noté, était “une sorte de modèle”. Après que Bragg soit devenu directeur du légendaire laboratoire Cavendish de l’Université de Cambridge en 1938, il l’a détourné de la physique nucléaire, sur laquelle reposait sa puissante réputation, et vers un nouveau territoire.

“Tout le monde pensait que Bragg détruisait le Cavendish en sortant du courant dominant”, a déclaré Dyson. “Mais bien sûr, ce fut une décision merveilleuse, car il a introduit la biologie moléculaire et la radioastronomie. Ce sont les deux choses qui ont rendu Cambridge célèbre au cours des 30 prochaines années.”

Dyson, lui aussi, avait passé sa carrière à dévier vers des terres inconnues. Il est passé des mathématiques, de sa concentration à l’université, à la physique des particules et de là à la physique du solide, le génie nucléaire, la maîtrise des armements, les études climatiques – et la spéculation sur les perspectives à long terme de l’intelligence.

Dyson a été incité à aborder ce dernier sujet par le physicien Steven Weinberg, qui a dit un jour que “plus l’univers semble compréhensible, plus il semble également inutile.” Aucun univers doté d’intelligence n’est inutile, rétorqua Dyson dans un article de 1979 dans Reviews of Modern Physics. Il a cherché à montrer que dans un univers ouvert et éternellement en expansion, l’intelligence pouvait persister pour toujours – peut-être sous la forme d’un nuage de particules chargées – grâce à une conservation astucieuse de l’énergie.

Dyson ne pensait pas que l’intelligence organique céderait bientôt la place à l’intelligence artificielle. Dans Infinite in All Directions, il a émis l’hypothèse que les ingénieurs génétiques pourraient un jour “faire pousser” des vaisseaux spatiaux “gros comme un poulet et à peu près aussi intelligents”, qui pourraient voler sur des ailes alimentées par la lumière solaire à travers le système solaire et au-delà, agissant comme nos éclaireurs. (Dyson les a appelés «astrochickens».) Des civilisations encore plus lointaines, peut-être préoccupées par la diminution de l’approvisionnement énergétique, pourraient capturer le rayonnement des étoiles en les enfermant dans des coquilles absorbant l’énergie – maintenant appelées sphères Dyson.

Finalement, prédit Dyson, l’intelligence pourrait se propager à travers l’univers entier, la transformant en un seul grand esprit. Mais il a insisté sur le fait que “peu importe jusqu’où nous irons dans le futur, il y aura toujours de nouvelles choses qui arriveront, de nouvelles informations arriveront, de nouveaux mondes à explorer, un domaine de la vie, de la conscience et de la mémoire en constante expansion”. La quête de la connaissance serait – doit être – “infinie dans toutes les directions”.

Dyson a abordé la question la plus importante soulevée par cette prophétie: “Qu’est-ce que l’esprit choisira de faire quand il informera et contrôlera l’univers?” Dyson a précisé que la question était plus théologique que scientifique:

Je ne fais aucune distinction claire entre l’esprit et Dieu. Dieu est ce que l’esprit devient lorsqu’il a dépassé l’échelle de notre compréhension. Dieu peut être considéré comme une âme du monde ou une collection d’âmes du monde. Nous sommes les principales entrées de Dieu sur cette planète au stade actuel de son développement. Nous pourrons plus tard grandir avec lui au fur et à mesure qu’il grandira,

En fin de compte, nous “ne pouvons pas espérer répondre à” la question de ce que ce superbe, ce Dieu, fera ou pensera. Dyson a admis que sa vision de l’avenir reflétait des vœux pieux. Quand j’ai demandé si la science pouvait continuer à évoluer pour toujours, il a répondu, ” J’espere! C’est le genre de monde dans lequel j’aimerais vivre. “Si les esprits donnent un sens à l’univers, ils doivent avoir quelque chose à penser, alors la science doit être éternelle.

“La seule façon d’y penser est historique”, a-t-il expliqué. Il y a deux mille ans, des «gens très brillants» ont inventé quelque chose qui, bien que n’étant pas la science au sens moderne, était évidemment son précurseur. “Si vous allez dans le futur, ce que nous appelons la science ne sera plus la même chose, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de questions intéressantes.”

Comme le physicien Roger Penrose, Dyson espérait que le théorème de Godel pourrait s’appliquer aussi bien à la physique qu’aux mathématiques. “Puisque nous savons que les lois de la physique sont mathématiques et que nous savons que les mathématiques sont un système incohérent, il est en quelque sorte plausible que la physique soit également incohérente” et donc illimitée. “Donc, je pense que ces gens qui prédisent la fin de la physique peuvent avoir raison à long terme. La physique peut devenir obsolète. Mais je suppose que la physique pourrait être considérée comme quelque chose comme la science grecque: un début intéressant mais qui n’a pas vraiment été au point principal. Donc, la fin de la physique peut être le début de quelque chose d’autre. ”

Quand, finalement, j’ai demandé à Dyson son idée de la diversité maximale, il a haussé les épaules. Oh, il n’avait pas l’intention que quelqu’un prenne cela trop au sérieux. Il a insisté sur le fait qu’il n’était pas vraiment intéressé par “la vue d’ensemble”. Une de ses citations préférées, a-t-il dit, est “Dieu est dans les détails”. Mais étant donné son insistance sur le fait que la diversité est en quelque sorte essentielle à l’existence, ai-je demandé, ne trouvait-il pas troublant que tant de scientifiques et d’autres semblaient obligés de tout réduire à un seul aperçu? De tels efforts ne représentaient-ils pas un jeu dangereux?

“Oui, c’est vrai d’une certaine manière,” répondit Dyson, avec un petit sourire qui suggéra qu’il trouvait mon intérêt pour sa petite idée amusant. “Je ne pense jamais à cela comme une profonde croyance philosophique”, a-t-il ajouté. “C’est simplement, pour moi, juste une fantaisie poétique.” Dyson maintenait une distance ironique appropriée entre lui et ses idées, mais il y avait quelque chose de fallacieux dans son attitude. Après tout, tout au long de sa propre carrière éclectique, il semblait s’efforcer d’adhérer au principe de la diversité maximale.

Le livre de 1984 The Limits of Science du biologiste Peter Medawar consistait en grande partie en des popperismes régurgités. Medawar a continué d’insister, par exemple, sur le fait qu ‘”il n’y a pas de limite au pouvoir de la science de répondre à des questions auxquelles la science peut répondre”, comme s’il s’agissait d’une vérité profonde plutôt que d’une tautologie vide de sens. Medawar a cependant proposé quelques phrases heureuses. Il a conclu une section sur la «couchette» – par laquelle il entendait les mythes, les superstitions et d’autres croyances dépourvues de fondement empirique – avec la remarque: «Il est parfois amusant d’être bunkrapt».

Dyson était à la fois brillant et superposé. Il pensait que le réchauffement climatique, dans l’ensemble, pourrait être bénéfique, et il prenait la perception extrasensorielle au sérieux. Dans un essai publié en 2004 dans la New York Review of Books, il a proposé que «les phénomènes paranormaux soient réels mais se situent en dehors des limites de la science». Personne n’a produit de preuve empirique de l’ESP, a supposé Dyson, car il a tendance à se produire dans des conditions de «forte émotion et de stress», qui sont «intrinsèquement incompatibles avec des procédures scientifiques contrôlées».

La vision de Dyson sur l’avenir lointain est également superposée – et aussi l’un des éléments les plus profonds de la science ironique que j’ai rencontrés. Le principe de la diversité maximale suggère que, même si le cosmos a été conçu pour nous, nous ne le comprendrons jamais, et nous ne créerons jamais un paradis béat dans lequel tous nos problèmes seront résolus. Pas de théorie de tout, pas de paradis. Sans épreuves et souffrances – sans «défis», de la guerre entre les sexes à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste – la vie serait trop ennuyeuse. C’est une réponse effrayante au problème du mal, mais je n’en ai pas trouvé de meilleur.

