Scientifique d’IrsiCaixa: le nombre de personnes infectées et tuées par COVID-19 n’est pas réel | Couverture

Le scientifique de l’Institut de recherche sur le sida IrsiCaixa Julià Blanco, qui fait partie de l’équipe clinique à la recherche du vaccin contre le coronavirus, a assuré que le nombre de personnes infectées et tuées par COVID-19 n’est pas le “vrai” nombre dans la plupart les pays.

Cela a été déclaré dans une interview à Efe, dans laquelle il a estimé que, probablement, les données sur la pandémie actuellement traitée “ne reflètent pas la réalité” dans la plupart des pays étant donné la “difficulté” de “connaître exactement l’ampleur” de tragédie. “

“Je pense que le nombre de personnes infectées et tuées par des coronavirus dans la plupart des pays n’est pas le vrai et il nous faudra beaucoup de temps pour savoir quelle est la réalité”, a-t-il affirmé avant d’ajouter que “évidemment” la pandémie “nous a submergés”, bien que le cas de l’Italie aurait dû déclencher toutes les alarmes de santé.

“Les données de la Chine suggèrent que le virus était transmissible et avait un taux de mortalité relativement bas, mais ce que nous avons vu en Europe est une image complètement différente”, a déclaré Blanco, qui a affirmé que “la majorité de la communauté scientifique a vu Les données de l’Italie sont extrêmement préoccupantes.

Ainsi, alors qu’il a admis que les informations en provenance de Chine “ne nous permettaient peut-être pas de prévoir une crise d’une telle ampleur,” l’Italie “aurait dû nous avertir d’agir relativement rapidement”.

D’autre part, il a souligné que le vaccin COVID-19 pourrait être disponible “massivement” dans un an “étant très optimiste” et dans 18 mois “étant plus réaliste”, malgré le fait qu’à son avis, il avait prédit une date il est encore trop “audacieux”.

“Nous travaillons à 200% en marathon pour pouvoir avancer le plus rapidement possible dans le développement de vaccins, anticorps et médicaments contre le virus”, a-t-il assuré.

Cependant, il a averti que ces vaccins seront de “première génération”, ce qui signifie qu’il pourrait y en avoir d’autres, à l’avenir, qui fonctionnent mieux: “Nous devons les développer le plus rapidement possible, bien qu’ils ne soient pas les meilleurs, pour arrêter la pandémie” .

En ce sens, il s’est félicité du fait qu’il existe des équipes internationales travaillant sur le développement du vaccin, bien qu’il ait également souligné l’importance d’un organisme supra gouvernemental agissant en tant qu’arbitre et établissant les bases et les limites, contrôlant à la fois les avantages de la société et produire comme votre portée.

“Des entités telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent veiller à ce que l’entreprise qui le produit présente un certain avantage mais limité, car ce que nous recherchons est le bénéfice de toute l’humanité”, a-t-il souligné, ajoutant qu’il devrait être gratuit. pour la population et couvert par la sécurité sociale.

Et c’est que, comme il l’a expliqué, aujourd’hui “il n’y a pas d’institution publique, encore moins en Espagne, capable de produire la quantité de vaccins qui sera nécessaire”, raison pour laquelle il a opté pour qu’il soit un consortium public. privé celui qui finit par le développer.

D’autre part, selon Blanco, il existe actuellement des entreprises espagnoles “ayant la capacité” de produire le vaccin, il a donc plaidé pour le maintien d’un “contact étroit” entre les laboratoires et les entreprises qui pourraient le fabriquer.

“Nous pouvons avoir le meilleur vaccin au monde mais si nous ne sommes pas en mesure de le produire, c’est comme si nous n’avions rien”, a-t-il prévenu.

Le rôle de l’organisme supra gouvernemental chargé de conduire cette mission serait donc de “conclure des accords entre les entreprises et les différents états du monde pour rendre le vaccin accessible” et de sélectionner les deux ou trois modèles “qui valent la peine d’être produits”.

Le plus souhaité, a-t-il noté, est de prioriser celle qui est la plus efficace parmi la population âgée, la plus vulnérable à la pandémie, malgré le fait que pour l’instant, “quelle sera la population cible” est encore inconnue, étant donné que l’étendue réelle de la maladie est également inconnue.

“Ce sont des choses que nous devrons apprendre à mesure que nous en apprendrons davantage sur la pandémie, car nous ne savons pas quel est le pourcentage réel de personnes infectées par le coronavirus. Nous savons combien de personnes ont été testées positives mais pas combien ont été infectées et l’ont surmontée.” sont asymptomatiques ou sont des symptômes très légers et il s’agit d’une information essentielle pour définir quelle est la population cible “, a-t-il déclaré.

C’est précisément pour cette raison que la population asymptomatique est étudiée afin de comprendre la “réponse naturelle” de l’organisme contre le virus: “Il est essentiel de savoir si les personnes infectées par des coronavirus génèrent une bonne réponse immunitaire protectrice”.

Enfin, le scientifique a mis en évidence les travaux internationaux menés dans les laboratoires du monde entier pour trouver le vaccin SARS-CoV2 et qui est, a-t-il souligné, “l’exemple le plus global d’efforts” en termes de “magnitude et concentration temporelle”.

“Il existe d’autres exemples, comme le vaccin contre le VIH, mais ils n’ont pas été de la même intensité”, a-t-il conclu.

Alba Gil