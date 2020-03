Se connecter avec les électeurs à une époque de distanciation sociale

Comme dans de nombreux domaines de la vie, la pandémie de coronavirus a déjà perturbé le fondement même de notre démocratie: les élections. Les campagnes politiques ont eu du mal à s’adapter aux nouvelles réalités de la campagne à une époque de distanciation sociale et de mise en place d’abris sur place. Les campagnes au Sénat, par exemple, ont suspendu le démarchage à domicile et sont en train de devenir presque entièrement en ligne.

Faire voter les individus, que ce soit en personne ou par courrier, est l’une des préoccupations centrales de la plupart des campagnes. Beaucoup d’entre eux ont adopté une approche scientifique pour apprendre quelles stratégies pour augmenter le taux de participation ils devraient prioriser, en utilisant des évaluations aléatoires pour comparer l’efficacité relative des différentes tactiques. Un thème qui ressort de cette littérature est que les interactions en personne, que ce soit par le biais de la prospection personnelle ou des «festivals» du jour du scrutin social, sont parmi les moyens les plus efficaces pour obtenir le vote. Cependant, avec la propagation de la pandémie de COVID-19 engendrant des périodes prolongées de distanciation sociale et un certain nombre d’élections à l’horizon, ces interactions en personne pourraient ne plus être viables du point de vue de la santé publique. Comment, alors, les campagnes peuvent-elles engager efficacement les électeurs tout en s’engageant dans une telle distance?

Des recherches récentes peuvent mettre en lumière une solution puissante pour les efforts de vote, même lorsque les contacts en personne sont difficiles à réaliser: tirer parti des relations sociales personnalisées préexistantes. Le groupe non partisan Turnout Nation utilise un modèle de promotion de la participation des électeurs qui repose sur les contacts entre des personnes appartenant au même réseau social, telles que des amis, des familles, des connaissances ou des voisins. Dans ce modèle, les individus appelés «capitaines» s’engagent à identifier et à encourager au moins 10 personnes qu’ils connaissent à voter. Les capitaines, à leur tour, recrutent d’autres capitaines, augmentant ainsi encore la portée de ces efforts.

Des recherches rigoureuses démontrent que cette approche peut être considérablement plus efficace que les efforts traditionnels. Turnout Nation a publié notre évaluation aléatoire de son modèle, qui a produit certains des impacts les plus importants sur le taux de participation de toute étude de sortie du vote testée expérimentalement dans la mémoire récente. Notre expérience, menée auprès de 773 personnes lors d’élections municipales dans quatre États différents, a montré que l’effet estimé du modèle du capitaine était quatre fois plus important que l’effort moyen de démarchage à domicile. Ce résultat est en partie attribuable au fait que moins de 30% des individus se présentent généralement lors de campagnes de prospection en personne. Et c’est là que réside le pouvoir du modèle du capitaine: s’il est de plus en plus difficile de contacter des étrangers, il est de plus en plus facile de contacter ses amis et connaissances.

Tirer parti des réseaux sociaux permet une flexibilité considérable dans le milieu de la communication. Alors que les commandes de refuge sur place entrent en vigueur dans le monde entier, les gens deviennent créatifs avec des moyens de rester en contact à distance, de la socialisation générale au maintien en contact des enseignants et des élèves. De même, les obstacles à la mobilisation autour du comportement de vote au sein de son réseau social sont minimes: le modèle du capitaine montre que les appels téléphoniques, les e-mails et les SMS entre amis peuvent être un puissant moyen de motiver le vote.

Alors que l’intuition selon laquelle une personne est plus susceptible d’être influencée par des amis que par des étrangers est convaincante et facile à étendre aux lieux de travail, aux congrégations et aux écoles, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur l’efficacité de l’utilisation des réseaux sociaux pour les efforts de sortie du vote dans les municipalités. élections et à grande échelle. De nombreux responsables électoraux et organisations de défense des droits de vote ont déjà noté comment la pandémie de coronavirus met en évidence la nécessité de garantir que tous les électeurs peuvent voter en toute sécurité par la poste plutôt qu’aux urnes. À un moment où l’acte même de voter peut ne pas être possible en personne, il est essentiel que nous testions de nouvelles façons d’atteindre l’objectif civique des personnes qui exercent leur droit de vote.