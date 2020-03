Se laver les mains vous protège contre la contraction du coronavirus

Les autorités sanitaires internationales soutiennent que le lavage des mains est une mesure nécessaire. Se laver les mains avec du savon et de l’alcool aide à tuer les bactéries. Apprenez à vous laver les mains efficacement et facilement.

La pandémie de coronavirus a laissé dans son sillage environ 6 509 décès, il est donc nécessaire de renforcer les mesures préventives telles que le lavage fréquent des mains pour arrêter la propagation.

Depuis que la pandémie a débuté fin décembre 2019 en Chine puis s’est propagée aux continents européen et américain, la campagne du lavage des mains a été une priorité pour les organisations internationales.

Comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ont redoublé d’efforts pour promouvoir des campagnes de prévention en faveur du lavage des mains.

L’Unicef ​​a publié que «se laver les mains avec du savon est l’une des choses les moins chères et les plus efficaces que vous puissiez faire pour vous protéger contre le coronavirus».

Cependant, l’entité internationale Unicef ​​maintient une préoccupation latente, car il existe des communautés dans le monde qui n’ont pas de service d’eau.

Photo / Capture du monde hispanique

Pour sa part, l’OMS soutient que le lavage des mains est l’une des précautions qui peuvent être adaptées afin de réduire la probabilité de contracter Covid-19.

“Se laver les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser un désinfectant à base d’alcool tue les virus qui pourraient se trouver sur vos mains”, tel est le message de l’OMS.

L’arrestation du coronavirus est entre vos mains, il est donc essentiel de se laver les mains correctement et de répondre à l’appel des agences de santé.

Quatre étapes fondamentales pour se laver les mains

Mouillez-vous les mains avec de l’eau propre et savonnez-les avec du savon. Frottez-vous les mains avec du savon jusqu’à ce qu’il mousse, cette activité doit être effectuée très soigneusement et rapidement. Frottez ensuite la mousse sur le dos de vos mains, entre vos doigts et sous vos ongles. Frottez-vous les mains pendant 20 minutes.

En respectant ces étapes, l’humanité sera à l’abri de l’infection de la pandémie.

Dans un tel cas où il n’y a pas d’eau, une solution hydroalcoolique ou un gel alcool, contenant au moins 60 à 70 pour cent d’alcool, peuvent être utilisés pour neutraliser les bactéries.

Une dernière information supplémentaire, avant de vous laver les mains, vous devez retirer les bagues, les bracelets et la montre, car ces accessoires peuvent contenir des micro-organismes.

Pendant ce temps, les Nations Unies ont également averti que les populations urbaines sont à risque d’infections virales en raison du grand nombre d’habitants, c’est pourquoi les pays ont adapté les mesures d’isolement pour prévenir une autre vague d’infections à coronavirus.

Photo / Capture du monde hispanique

Covid-19 toucherait 70% de la population

Le scientifique Marc Lipsitch, épidémiologiste à l’Université de Harvard, a averti que le coronavirus pouvait infecter 70% de la population mondiale en un an.

Cette alerte fait trembler les autorités des continents européen et américain face à la propagation du coronavirus, dont la maladie respiratoire a tué plus de 6000 personnes depuis le début de l’épidémie en Chine fin décembre 2019.

Dans sa conclusion concluante, le scientifique Marc Lipsitch a expliqué que le coronavirus ne peut pas être contenu, car les gens ont des symptômes légers et n’en auront même pas.

De même, le scientifique Marc Lipsitch a expliqué que cette situation rend plus difficile sa prévention et donc sa maîtrise.

Comme vous vous en souvenez, Covid-19 est un virus asymptomatique ou léger, de sorte que la personne infectée peut mener une vie normale sans problème.

L’épidémiologiste a déclaré qu’à partir de ce moment, le Covid-19 passerait d’une saison de rhume et de grippe à une propagation de rhume, de grippe et de coronavirus.

À propos de Mundo Hispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispánico Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de Mundo Hispánico .com offrent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.