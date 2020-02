Se préparer au Coronavirus pour frapper les États-Unis

Alors que le nouveau coronavirus humain se propage dans le monde, les individus et les familles devraient se préparer – mais le sommes-nous? Le Centers for Disease Control a déjà déclaré qu’il s’attend à une transmission communautaire aux États-Unis et a demandé aux familles d’être prêtes à l’éventualité d’une «perturbation importante de notre vie».

Être prêt? Mais comment? Il me semble que certaines personnes peuvent hésiter à se préparer en raison de leur aversion compréhensible d’associer une telle préparation à des sous-cultures apocalyptiques ou de «préperiment». Une autre possibilité est que les gens ont peut-être appris que pour beaucoup de gens la maladie est bénigne, ce qui est certainement vrai, donc ils ne pensent pas que c’est un gros risque pour eux. En outre, de nombreux scénarios apocalyptiques conseillent une préparation approfondie à des scénarios de plus en plus bizarres, et cela peut sembler intimidant et inutile (et c’est le cas). D’autres peuvent ne pas vouloir contribuer à une panique ou sembler égoïstes.

Oubliez tout ça. Se préparer à la propagation mondiale presque inévitable de ce virus, désormais surnommé COVID-19, est l’une des choses les plus pro-sociales et altruistes que vous puissiez faire en réponse à des perturbations potentielles de ce type.

Nous devons nous préparer, non pas parce que nous nous sentons personnellement à risque, mais pour que nous puissions aider à réduire le risque pour tout le monde. Nous devons nous préparer non pas parce que nous sommes confrontés à un scénario apocalyptique hors de notre contrôle, mais parce que nous pouvons modifier tous les aspects de ce risque auquel nous sommes confrontés en tant que société.

C’est vrai, vous devez vous préparer parce que vos voisins ont besoin de vous pour vous préparer – en particulier vos voisins âgés, vos voisins qui travaillent dans les hôpitaux, vos voisins atteints de maladies chroniques et vos voisins qui n’ont peut-être pas les moyens ou le temps de se préparer en raison du manque de ressources ou temps.

Les sous-cultures Prepper et Survivalist sont souvent associées à des scénarios apocalyptiques et à des étapes extrêmes: les gens stockent et thésaurisent des fournitures, construisent des bunkers et se préparent à se déconnecter pour pouvoir survivre à une catastrophe indescriptible, des armes brandishish pour garder leur composé pendant que leurs voisins moins préparés périssent . Tout cela semble à la fois extrême et égoïste, et, pour être honnête, un peu fou, il suffit de vérifier le titre de la série télévisée consacrée à la sous-culture: Doomsday Preppers, impliquant, eh bien, un apocalyptique et les quelques individus préparés survivant dans une guerre- du monde contre tous.

Cela ressemble aussi à une arnaque: il n’y a pas de pénurie de vendeurs d’huile de serpent qui espèrent attiser de telles craintes inciteront les gens à acheter plus de fournitures: des années de plats prêts à manger, du matériel de soute et beaucoup plus de choses dans diverses nuances de camouflage . (Le plus de camouflage le plus de sentiment de fin du monde, je suppose!)

La réalité est qu’il est inutile de «se préparer» aux scénarios les plus catastrophiques que certaines de ces personnes envisagent. En tant qu’espèce, nous vivons et mourons par notre monde social et notre vaste infrastructure — et il n’y a pas de prédiction de ce dont tout le monde a besoin face à une catastrophe totale.

En revanche, les véritables scénarios de crise que nous sommes susceptibles de rencontrer nécessitent une coopération et, surtout, un «aplatissement de la courbe» de la crise afin que les plus vulnérables puissent mieux s’en sortir, de sorte que notre infrastructure soit moins stressée à tout moment.

Que signifie «aplatir la courbe» pour la menace COVID-19 actuelle: la pandémie émergente de ce coronavirus humain? Les épidémiologistes parlent souvent de deux nombres importants: R0 ou comment une maladie peut être infectieuse, exprimée en nombre de personnes infectées par chaque personne infectée; et le taux de létalité (CFR): le nombre de personnes décédées des suites d’une infection. Par exemple, un R0 de deux signifie que chaque personne infectée infecte en moyenne deux personnes, tandis qu’un nombre inférieur à un signifie que la maladie est probablement en train de disparaître dans la population. Certaines maladies sont plus mortelles que d’autres: le taux moyen de létalité pour Ebola a été d’environ 50%, par exemple, tandis que le rhume est rarement mortel pour des individus par ailleurs en bonne santé.

Mais voici le truc. Ces chiffres épidémiologiques ne sont ni fixes ni immuables. Ce ne sont pas des constantes qui existent indépendamment de nos actions. L’endroit où ils atterrissent dépend des caractéristiques du pathogène mais aussi de notre réponse. En nous préparant maintenant, nous pouvons modifier ces deux chiffres clés et sauver de nombreuses vies.

L’infectiosité d’un virus, par exemple, dépend de combien nous nous rencontrons; dans quelle mesure nous mettons en quarantaine les personnes malades; combien de fois nous nous lavons les mains; information indiquant si ceux qui soignent les malades ont un équipement de protection approprié; à quel point nous sommes en bonne santé au départ – et ces facteurs sont tous sous notre contrôle. Après la mise en œuvre de mesures actives, le R0 pour l’épidémie de SRAS de 2003, par exemple, est passé d’environ trois, ce qui signifie que chaque personne en a infecté trois autres, à 0,04. C’est notre réponse au SRAS en 2003 qui a fait en sorte que la maladie disparaisse de la terre, faisant moins de mille victimes dans le monde.

De même, le nombre de personnes décédant de la grippe saisonnière (ou COVID-19) dépend du type de soins de santé qu’elles reçoivent. En Chine, les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés dans la province accablée du Hubei que dans le reste du pays, précisément en raison de la qualité des soins. Les hôpitaux n’ont que peu de lits, en particulier dans leurs unités de soins intensifs, et ceux qui ont un cas grave de COVID-19 ont souvent besoin d’une ventilation mécanique et d’autres procédures de soins intensifs. Lorsqu’elles sont sorties du lit, les gens finissent par languir chez eux et souffrent et meurent en plus grand nombre.

Tout cela signifie que si nous pouvons ralentir la transmission de la maladie – aplatir sa courbe – de nombreuses vies seront sauvées même si le même nombre de personnes finissent par tomber malades, car tout le monde ne se présentera pas à l’hôpital d’un seul coup. De plus, si nous pouvons aplanir cette courbe, il y a plus de temps pour développer un vaccin ou trouver des antiviraux qui aident.

Il existe désormais des cas COVID-19 dans le monde et des données épidémiologiques sur des dizaines de milliers de cas. Voici ce que nous savons: sans aucun doute pour le soulagement des parents partout dans le monde, cette maladie est légère à inexistante chez les enfants. Il n’y a presque pas de décès pédiatriques et très peu d’enfants semblent même tomber malades (même si les enfants peuvent encore avoir des cas cliniquement à peine détectables, infectant ainsi les autres).

D’un autre côté, pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont d’autres maladies ou comorbidités, c’est très grave, avec des taux de mortalité atteignant jusqu’à 15%. C’est aussi une grande menace pour les agents de santé qui traitent quotidiennement les personnes atteintes du virus, avec déjà des milliers de cas. Dans l’ensemble, il semble avoir un taux de létalité d’environ 2%, ce qui est certainement très grave: la grippe saisonnière, une menace grave en soi, a un taux de létalité d’environ 0,01% aux États-Unis, donc ce coronavirus est d’environ 200 parfois aussi mortelle (encore une fois, ce nombre peut s’améliorer ou empirer en fonction du type de soins que nous pouvons fournir).

Il existe également suffisamment d’exemples de cas de COVID-19 bénins ou à peine symptomatiques et une période d’incubation suffisamment longue pour que cette maladie ne soit certainement pas contenue: nous ne pouvons pas nous attendre à détecter de manière fiable toutes les personnes malades et infectieuses, comme nous le pourrions avec le SRAS. Épidémie de 2003 où les victimes présentaient toujours une forte fièvre et étaient donc plus faciles à identifier et à isoler.

Tout cela signifie que la seule voie pour aplatir la courbe du COVID-19 est l’isolement à l’échelle de la communauté: plus il y a de gens qui restent à la maison, moins il y a de personnes qui attraperont la maladie. Moins il y a de personnes qui attrapent la maladie, meilleurs sont les hôpitaux qui peuvent aider ceux qui le font. La surpopulation dans les hôpitaux ne menace pas seulement les personnes atteintes de COVID-19; si les urgences sont débordées, davantage de patients atteints de grippe, eux aussi, mourront par manque de traitement, par exemple.

L’isolement à l’échelle de la communauté signifie également que les gens dépendront des livraisons pour l’essentiel: au sol zéro du Hubei, par exemple, c’est ce qui se passe. Mais il y a seulement tellement de livreurs et bien que les livraisons soient meilleures que les gens qui font du shopping, c’est toujours un risque pour toutes les personnes concernées. Donc, si moins de personnes ont besoin d’accouchements, alors moins de personnes tomberont malades et plus de personnes qui ont besoin d’aide, comme les personnes âgées, pourront quand même accoucher car les services seront moins débordés.

Voici ce que cela signifie concrètement: vous faire vacciner contre la grippe, si vous ne l’avez pas déjà fait, et faire le plein de fournitures à la maison afin de pouvoir rester à la maison pendant deux ou trois semaines, en sortant le moins possible. Le vaccin antigrippal permet de réduire les risques d’avoir à se rendre à l’hôpital pour la grippe, ou pire encore, d’avoir à la fois la grippe et COVID-19; les comorbidités aggravent considérablement les résultats.

Rester à la maison sans avoir besoin d’accouchements signifie que non seulement vous êtes moins susceptible de tomber malade, libérant ainsi des hôpitaux pour des populations plus vulnérables, cela signifie que vous êtes moins susceptible d’infecter d’autres personnes (alors que vous avez peut-être un cas bénin, vous pouvez toujours infecter une personne âgée ou une personne atteinte d’un cancer ou d’une autre maladie grave) et vous autorisez le personnel de livraison à aider les autres.

Si vous êtes en position d’autorité, cela signifie trouver comment aider les gens à rester à la maison, en se préparant et en autorisant le travail à distance, ou en permettant au travail futur de compenser les jours manqués et d’autres plans similaires. Les ménages et autres personnes employant une aide à temps partiel peuvent également le faire: continuer à payer les femmes de ménage; il peut être réconcilié plus tard: sans salaire, les gens ne pourront pas se préparer et / ou rester chez eux.

Si vous vivez dans un ménage régulier, voici un guide pratique d’une page sur ce dont vous avez besoin, avec des informations à jour en haut, mais c’est essentiellement ceci: l’eau potable (c’est un élément général juste au cas où pour toutes les urgences), des aliments stables à la conservation (ne nécessitent pas de réfrigération, juste au cas où), vos médicaments sur ordonnance et quelques fournitures médicales de base (premiers soins / vos médicaments habituels en vente libre). Selon la composition de votre ménage, des choses pour vous occuper (livres, jeux de société, jouets).

Beaucoup essaient de s’approvisionner en masques, et de nombreux endroits sont déjà épuisés – nous donnant un avant-goût de ce que cela signifie de ne pas aplatir la courbe. Si tout le monde obtient des masques à la fois, il n’y a tout simplement aucun moyen de suivre. Cependant, ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de masques; ce sont les plus importants pour les travailleurs de la santé. Les masques sont utiles pour protéger les autres de vos germes et aussi pour le rendre plus dur ou pour vous rappeler de ne pas toucher votre visage. Pour les personnes ne faisant pas partie des soins de santé, se laver les mains souvent, utiliser généreusement un désinfectant pour les mains à base d’alcool et apprendre à ne pas toucher le visage sont les interventions cliniquement prouvées les plus importantes (et enseigner cela aux enfants n’a pas de prix, car ils peuvent très bien être en bonne santé mais ils sont tout à fait les germes vecteurs!). Les études cliniques montrent des résultats étonnants pour se laver les mains régulièrement et bien (au moins 20 secondes!). Bien sûr, si vous avez vous-même une maladie (rhume ou grippe!), Ne pas éternuer ni tousser!

Pour la nourriture, vous pouvez simplement acheter l’équivalent de deux ou trois semaines de nourriture de longue conservation que vous mangeriez de toute façon, et ce sera fait; cela pourrait inclure des aliments en conserve comme les haricots et les légumes, les pâtes, le riz, les céréales ou l’avoine, les huiles / graisses, les noix et les fruits secs. Ce n’est vraiment pas si difficile parce que nous parlons de deux à trois semaines, donc tout ce que vous obtenez est bien. Il n’est pas nécessaire que ce soit des repas prêts à manger chers ou super sains ou spécialisés dans des boîtes de camouflage garantis pour survivre à la grève des météores! Le riz, les haricots, la salsa, les ramen, une sorte d’huile de cuisson, la farine d’avoine, les noix et les fruits et légumes séchés ou en conserve suffisent pendant deux semaines à un coût relativement faible et prennent assez peu de place.

Pourquoi ne pas compter sur des aliments réfrigérés? Bien sûr, gardez votre réfrigérateur plein, mais ce n’est pas la sauvegarde dont vous avez besoin pendant deux semaines. Personnellement, je ne pense pas que les lumières ou l’eau s’éteignent. Ils ne l’ont pas fait en Chine, même dans des endroits comme le Hubei qui subissent beaucoup plus de stress, et ils ne l’ont même pas fait pendant la pandémie catastrophique de grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, il est généralement bon de se fier à l’étagère- nourriture stable et avoir de l’eau potable dans la maison au cas où il y aurait une sorte de hoquet temporaire. Une banque d’alimentation portable pour votre téléphone qui reste chargée est également généralement utile.

Si vous avez besoin d’ordonnance ou d’autres médicaments, c’est une bonne idée de faire le plein si possible – si ce n’est pour aucune autre raison que d’éviter les pharmacies, à la fois pour réduire leur fardeau et aussi pour ne pas être dans la même ligne que les personnes qui peuvent être malades.

C’est surtout ça, pour un ménage, avec tout ce qui aidera à garder votre ménage diverti et occupé.

Si vous avez de la chance et qu’aucun isolement communautaire n’est nécessaire dans votre région? Au pire, vous pouvez simplement manger votre garde-manger, ou simplement le faire pivoter afin d’avoir quelques jours de nourriture et d’eau – pour le prochain événement météorologique ou le hoquet.

En tant que société, il y a des conversations beaucoup plus importantes à avoir: sur le fonctionnement de notre industrie des soins de santé, par exemple. Comment gérer les risques mondiaux dans notre monde de plus en plus interconnecté. Comment construire des communautés résilientes. Comment réduire les déplacements pour le travail.

Ce sont toutes des discussions importantes, et rien dans ce court article ne remplace cela. Cependant, les étapes pratiques auxquelles sont confrontés les ménages sont immédiates et importantes; pour le bien de tous, préparez-vous à rester à la maison pendant quelques semaines. Vous réduirez vos propres risques, mais plus important encore, vous réduirez le fardeau des infrastructures de soins de santé et de prestation et permettrez aux travailleurs de première ligne d’atteindre et d’aider les plus vulnérables.

.