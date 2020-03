Se protéger de la prochaine pandémie

La pandémie de coronavirus de cette année commence et se termine par la peur. En moins de 90 jours, plus de 100 000 personnes sur presque tous les continents ont été infectées par un virus inconnu auparavant, et plusieurs milliers sont décédées. Bien que peu de faits nous réconfortent en ce moment, nous pouvons nous consoler en sachant que le moyen le plus efficace de contrôler cette pandémie et les pandémies futures existe: les vaccins du 21e siècle.

Les vaccins, tels que nous les connaissons aujourd’hui, sont insuffisants. Pour se protéger contre des infections difficiles comme le nouveau coronavirus, nous avons besoin d’un changement significatif dans la recherche et l’innovation. La pandémie de COVID-19 pourrait enfin fournir la motivation pour s’appuyer sur et accélérer les progrès de la vaccinologie qui nous aident à surmonter les limites actuelles.

Une avancée majeure dans la conception de vaccins modernes a permis aux scientifiques d’exploiter une connaissance plus approfondie de la génétique et de la biologie moléculaire pour concevoir des vaccins qui imitent plus étroitement la façon dont le corps rencontre et réagit habituellement aux infections virales. Cette nouvelle génération de vaccins est fabriquée à partir d’acides nucléiques, les éléments constitutifs des gènes, plutôt qu’à partir de protéines. En effet, le premier vaccin qui a été introduit dans les essais cliniques contre la pandémie actuelle est un vaccin à base d’acide nucléique.

La recherche en vaccinologie a également produit un portefeuille transformateur de molécules immunostimulantes appelées «adjuvants» qui augmentent la qualité de la réponse immunitaire. Les adjuvants sont utilisés dans les vaccinations contre l’hépatite, la coqueluche, le tétanos, le papillomavirus humain, la tuberculose et le paludisme. Plus récemment, une nouvelle classe d’adjuvants a réussi à augmenter l’efficacité d’un vaccin contre le zona (une récurrence de la varicelle) de 50% à 95%; d’autres sont très prometteurs en matière de vaccins anti-VIH. Plus pertinents pour notre pandémie actuelle, les vaccins contenant des adjuvants peuvent être protecteurs même lorsque les mutations génétiques rendent les vaccins sans adjuvant inutiles. Ces vaccins sont plus puissants, nous pouvons donc administrer de plus petites doses et immuniser plus de personnes, et nous pouvons les stocker en toute sécurité pendant des années entre les pandémies.

Pourtant, ces adjuvants cruciaux ne sont pas exploités pour créer des vaccins efficaces contre le coronavirus actuel. La question évidente est pourquoi? Premièrement, les entreprises fabriquant les seuls adjuvants de vaccins approuvés ont du mal à produire suffisamment car elles proviennent de produits naturels limités. Deuxièmement, le climat actuel de scepticisme en matière de sécurité des vaccins incite certains à craindre l’ajout d’adjuvants pour rendre les vaccins plus puissants. Enfin, il y a trop peu d’adjuvants dans le domaine public qui peuvent être utilisés pour augmenter l’efficacité des nouveaux vaccins contre les pandémies.

Le président Trump a indiqué qu’un vaccin contre le coronavirus actuel est hautement prioritaire et pourrait être disponible «relativement rapidement». Il reste à voir si cela sera assez tôt pour protéger les citoyens vulnérables du COVID-19, mais en attendant, plusieurs mesures devraient être prises immédiatement pour combler les lacunes dans la disponibilité des vaccins pour les pandémies potentielles actuelles et futures:

Investissez dans la recherche et le développement. Nous pouvons utiliser cette pandémie comme motivation pour financer des initiatives qui nous aident à comprendre la conception, la sélection et la production optimales d’adjuvants vaccinaux modernes pour les infections pandémiques. Un effort concerté pour enquêter et créer de nouveaux vaccins conduira à une réponse plus rapide et plus efficace aux futures épidémies. De même, les vaccins à base d’acide nucléique présentent un potentiel énorme et doivent être testés et largement déployés. Nous devons également investir et faciliter les tests, la surveillance et l’analyse de l’innocuité des vaccins adjuvés.

Créez des stocks stratégiques. Il existe aujourd’hui des adjuvants qui se sont révélés sûrs et peuvent être produits à bas prix, rapidement et en grande quantité à partir de matériaux synthétiques largement disponibles. Malheureusement, ils ne sont pas largement utilisés ni stockés en quantité suffisante dans les entrepôts de notre pays. Nous devons créer un stock pour permettre à ces composés vitaux d’être prêts pour cette pandémie et toutes les futures.

Réduire les obstacles aux innovations dans les vaccins modernes. La peur des effets secondaires des vaccins a considérablement entravé la capacité de développer de nouveaux vaccins. Nous devons développer des outils pour diffuser largement les connaissances acquises sur la sécurité et les effets secondaires auprès du public. Surmonter nos craintes de la pandémie de coronavirus est vital pour stimuler le développement d’un portefeuille de vaccins sûr, flexible, rapidement déployable et abordable pour lutter contre l’épidémie actuelle.

Nous savons qu’avec les maladies infectieuses, l’histoire se répète inévitablement. Ne commettons pas les mêmes erreurs que par le passé en ratant cette occasion d’assurer plus de stabilité et de sécurité pour les futures pandémies avec les vaccins du XXIe siècle.