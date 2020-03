Se rendre à Wuhan: une odyssée de bureaucratie, de doutes et d’incertitude | En vedette

Voyager à Wuhan aujourd’hui, c’est traverser l’odyssée des incertitudes laissées par les pièges bureaucratiques ou les appréhensions de leurs propres habitants, qui ne comprennent pas bien pourquoi un étranger voudrait entrer dans la ville alors que tout le monde y attend. pour sortir.

Depuis samedi dernier, il est possible de se rendre de Pékin au lieu de naissance de l’épidémie en train, bien qu’il ne sera pas possible de le quitter avant le 8 avril, date à laquelle la stricte quarantaine imposée dans la ville sera levée il y a plus de deux mois.

Ce sera le moment où les Wuhanais pourront quitter la ville, bien qu’ils puissent déjà descendre dans la rue s’ils justifient d’un bon état de santé.

Les trains à grande vitesse qui complètent le trajet en un peu plus de 4 heures (1 151 kilomètres séparent les deux villes) circulent pratiquement à vide et les mesures de contrôle et de prévention sont constantes à bord des wagons et dans les gares elles-mêmes.

“D’où vient-il? Et que fera-t-il là-bas? Quand est-il entré pour la dernière fois en Chine? Montrez-moi son passeport”, demande un garde en uniforme en chemin, qui appelle un autre supérieur pour vérifier les données tout en ayant l’air suspect et suspect. .

Mais l’incertitude entourant le voyage commence au même moment de consulter les autorités compétentes quels documents seront nécessaires pour entrer, séjourner et se déplacer dans la ville.

Les politiques émises par les autorités sont contradictoires et ne coïncident que sous un aspect: il semble nécessaire de montrer un code vert de reconnaissance rapide mobile (QR) ou une preuve médicale qu’une quarantaine a été effectuée dans une autre ville chinoise, ce qui peut être paradoxal. étant donné que beaucoup d’entre eux n’ont pas eu de politiques d’isolement telles que celles appliquées à Wuhan.

Le fait de ne pas avoir récemment mis en quarantaine empêche d’activer un code vert à Pékin – bien qu’il soit entré dans la capitale pour la dernière fois il y a plusieurs mois -, et pour obtenir un reçu, vous entrez dans un enchevêtrement bureaucratique qui, selon le fonctionnaire en fonction, peut (ou non) aboutir à un document qui n’est pas non plus garanti d’être valide à Wuhan.

TRÈS PEU D’HÔTELS ACCEPTENT DES ÉTRANGERS

Certains hôtels, en effet, annulent la réservation bien qu’ils l’aient confirmée quelques minutes plus tôt, alimentant la suspicion que la ville n’est pas encore prête à admettre des étrangers.

Le personnel du logement est caché en ce qu’il suit les politiques des autorités, mais, mystère, certains acceptent les invités étrangers et d’autres non.

Comme cela s’est produit dans d’autres villes chinoises, beaucoup à Wuhan craignent que les étrangers ne prennent pas les mesures qu’ils jugent appropriées pour se protéger contre le coronavirus, comme toujours porter un masque ou maintenir une distance de sécurité plus que prudente par rapport aux autres.

Le virus a frappé Wuhan avec une cruauté particulière à ses débuts, avant que le gouvernement central n’émette une mesure alors considérée comme drastique pour la plupart: des quarantaines strictes pour tous et l’impossibilité de quitter la ville.

“Il y a beaucoup de respect pour le virus. Nous sortons de la maladie ici à Wuhan, nous pensons que vous ne pouvez pas baisser la garde à tout prix”, a expliqué un Wuhan qui préfère rester anonyme à Efe.

Il explique également que les habitants de Wuhan eux-mêmes sont les premiers à souffrir de discrimination dans d’autres régions de Chine, qui les regardent avec une loupe et les critiquent pour le fait que la maladie a commencé à se propager dans cette ville.

L’incrédulité des WUHANS

Une fois à la gare de la ville, le test suivant arrive: utiliser le métro avec le document finalement obtenu à Pékin, sans avoir la possibilité d’activer un code QR vert local, car apparemment à Wuhan les étrangers ne peuvent pas l’obtenir .

La première réaction des travailleurs de la banlieue de Wuhan à voir ce rôle est étonnante: le critique ne comprend pas très bien pourquoi un étranger voulait visiter la ville alors que ce que tout le monde veut maintenant, c’est pouvoir partir.

La seconde consiste à appeler un supérieur, une pratique habituelle dans le pays, qui acquiesce pensivement après avoir consulté une feuille de documents officiels et permet au voyage en métro de continuer jusqu’à l’hôtel, qui sera, momentanément, la dernière étape.

Là, prévenus de l’arrivée, ils sont plus compréhensifs: la réceptionniste observe le document, sourit intérieurement et accepte la réservation, même si elle établit qu’il y a des règles: désinfection obligatoire à l’entrée, prise de température plusieurs fois par jour et prestation de services limité.

Sans surprise, rares sont ceux qui restent sur place et peu utilisent les transports en commun, certains parce qu’ils n’ont pas encore de permis de départ, d’autres convaincus qu’il vaut peut-être mieux attendre un peu pour que la situation se stabilise et se sente plus en sécurité.

“La propagation du virus va au-delà de ce que les êtres humains peuvent imaginer”, a déclaré aujourd’hui à Efe un employé d’un magasin Apple, l’une des rares entreprises commerciales qui se prépare déjà à revenir à la normalité tant attendue dans la ville. .

Jesus Rye