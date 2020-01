Séance de Guaidó dans l’amphithéâtre après avoir signalé des coups de feu contre des députés de l’opposition

Mise à jour avec déclaration de Guaidó à la fin de la session parlementaire /// Caracas, 15 janv.2020 (.) – Les députés de la majorité d’opposition du Parlement du Venezuela se sont réunis mercredi dans un amphithéâtre à l’extérieur de Caracas, après avoir dénoncé des attaques avec des armes de des incendies lorsqu’ils ont tenté d’arriver en voiture au Palais législatif, des incidents au cours desquels aucun blessé n’a été enregistré. “Il y a un coup de feu dans la vitre du conducteur de mon véhicule”, a déclaré à la presse Juan Guaidó, chef parlementaire reconnu comme président en charge. du Venezuela par cinquante pays, dirigés par les États-Unis. “Il s’agit d’une attaque” de la “dictature”, a-t-il dit. Guaidó, dans une lutte pour le pouvoir avec le souverain socialiste Nicolás Maduro, n’était pas dans la voiture. Les députés de l’opposition ont dénoncé que des groupes civils liés au chavisme, appelés “collectifs”, ont tiré sur alors qu’ils se déplaçaient dans une caravane de véhicules vers le siège de l’Assemblée nationale monocamérale, entourés de centaines de soldats et de policiers. “Nous avons été attaqués avec des pierres et des bâtons, puis abattus”, a déclaré la députée Delsa Solórzano, une commission chargée de vérifier ce que Guaidó et ses alliés ont décrit comme un “enlèvement” de l’hémicycle. “Des groupes armés nous tirent dessus”, avait écrit Solórzano sur Twitter lors des incidents. Des journalistes de l’. ont entendu des détonations dans les environs. L’Assemblée nationale, qui a diffusé des photos d’une camionnette en verre brisé, a alors décidé de déplacer la session dans un amphithéâtre à El Hatillo, à l’est de la capitale vénézuélienne. c’est l’année des réalisations “, a déclaré Guaidó à la fin de la session. Éjecter Maduro du pouvoir “est toujours une tâche en suspens”, a-t-il ajouté. Le député Juan Pablo Guanipa a posté sur Twitter une vidéo dans laquelle un homme est vu en train de frapper la lunette arrière d’un camion avec un cône de circulation, puis un autre individu lançant Une pierre qui la brise. – “Protéger les espaces” – Guaidó avait convoqué une séance au Palais législatif mercredi à l’occasion de la Journée des enseignants, à un moment où les enseignants demandent des améliorations en raison des bas salaires et des mauvaises conditions de travail. Cependant, le président de la La décision officielle de l’Assemblée constituante dans le pays, Diosdado Cabello, a convoqué une session de cet organe sur ce site le même jour et en même temps. “Nous nous réunirons autant de fois que nécessaire pour protéger ces espaces”, a déclaré M. Hair lors d’une brève réunion. des électeurs et les a convoqués à nouveau pour jeudi. “Le centre de Caracas” est “un territoire libéré”, a-t-il ajouté. Le parti au pouvoir n’est pas au courant des décisions du Parlement, déclaré coupable d’outrage en 2016 peu après la prise de contrôle de l’opposition. Le mandant a mis ses pouvoirs en pratique. Pour sa part, le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) a dénoncé les attaques – y compris les vols – de «groupes et adeptes de la madurismo» contre des journalistes. – “N’importe quelle partie” – “S’ils nous empêchent, comme ils l’ont fait, d’accéder (…), nous nous rencontrerons n’importe où”, avait indiqué le député Carlos Prosperi avant l’appel à une session à El Hatillo. Le 5 janvier pour 100 députés à la tête du Parlement, un poste dont il a revendiqué la présidence par intérim il y a un an après que le Parlement a déclaré Maduro “usurpateur” l’accusant d’avoir été réélu frauduleusement en 2018. Ce jour-là, un membre du Congrès qui a rompu avec le Le chef de l’opposition, en décembre, après avoir été accusé de corruption, Luis Parra, a été proclamé en parallèle président de l’Assemblée nationale avec le soutien de Chavista, lors d’une session sans Guaidó et d’autres législateurs, qui ont été empêchés d’entrer .erc / lda / piz / dga ————————————————- ————