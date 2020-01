Sebastián Estevanez: “Je suis heureux de la vie qui m’a touché, je suis heureux et reconnaissant”

Lors de la première de “Separated” – la nouvelle bande de Polka avec un casting composé de Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez et Sebastián Estevanez, entre autres acteurs Frontline – Infobae a interviewé l’un de ses grands protagonistes à Punta del Este. Dans un discours à ne pas manquer – pour des moments profonds et, pour d’autres, très drôles – Sebastián Estevanez revient sur sa vie et sa carrière.

-Qu’est-ce que “Separated” et quelles sont vos attentes pour cette nouvelle bande?

J’enregistre depuis plus d’un mois et je suis très content. Il y a une bonne ambiance avec toute l’équipe et avec mes coéquipiers. Nous nous réunissons déjà et maintenant nous allons nous retrouver dans la maison de Mariano (Martínez). Avec la majorité j’ai déjà travaillé, donc il y a une très bonne énergie. J’aime mon personnage. Il s’appelle Miguel, c’est un maçon qui le cherche comme plombier, électricien et peintre. Il est noble, bon gars, gai, et est lié au personnage joué par Monica Antonópulos, car il travaillera dans le département à côté de celui qu’elle habite. C’est un casting spectaculaire, nous passons un bon moment. Adrián (Suar) m’a dit qu’il avait déjà vu certains chapitres et qu’il les aimait, ce qui m’a donné une tranquillité d’esprit supplémentaire. Je suis heureux de travailler à Polka et avec ce grand casting.

-Comment avez-vous commencé votre carrière d’acteur?

J’ai eu le déclic quand j’étais petit, à 12 ou 13 ans, quand je travaillais comme billetterie au théâtre où mon père avait ses oeuvres. Quand j’ai fini de travailler, je courais m’asseoir dans un fauteuil pour voir la fonction: je les ai vus des centaines de fois. Ce n’était pas normal ce qui m’est arrivé, parce que chaque jour je voulais voir la même fonction, voir ce qu’ils faisaient, ce qu’ils changeaient, quelle part le public était excité …

Mes amis m’ont dit d’aller dîner et je leur ai dit que j’allais après le spectacle, donc j’étais toujours en retard. Être acteur le voyait comme quelque chose d’impossible, je l’aimais mais je ne le permettais pas dans ma tête. Il me semblait que c’était trop pour moi et que je ne pourrais jamais le réaliser. À 22 ans, j’ai commencé à travailler comme accessoire de télévision. Un jour, il y avait un garçon qui conduisait un camion. C’était un très petit personnage, un bolus. C’était juste avec Arnaldo André et, alors que je montais le magasin de légumes où il allait, il m’a dit que j’avais fait ce personnage. Mais je lui ai dit que j’avais peur de rire. Il m’a dit que si je riais, c’était mieux. J’ai commencé avec Arnaldo et, évidemment, j’ai ri parce qu’il m’a fait une blague (rires). C’est là que j’ai commencé, avec le roman Gino sur Channel 13, avec des petits papiers pendant la première année. Ce fut le premier roman que j’ai fait. J’ai commencé à jouer et ça a fini par être mon métier.

-Si vous regardez en arrière, avec une telle carrière faite, que voyez-vous?

Je ressens du respect et de la gratitude, mais cela ne me fait pas du bien de me sentir comme un coup de cœur. Je sens que nous sommes tous pareils. Un jour, ils ne vous choisissent plus … c’est pourquoi vous n’avez jamais à y croire dans la vie. Il faut profiter du moment, vivre au jour le jour. Je me sens heureux de travailler mais, d’un autre côté, je suis triste car il y a beaucoup de gens qui n’ont pas de travail.

-Quel est le secret pour maintenir une relation aussi saine et durable avec sa femme, Ivana Saccani, loin des scandales médiatiques?

Je sens qu’il n’y a pas de secret. On a donné qu’on s’entend, on s’aime, on choisit chaque jour … c’est magique. Pour l’instant, tout s’est passé. Nous voulons tous les deux la même chose, que l’autre fasse toujours bien. Nous aimons être avec nos enfants, nous avons un profil bas, nous aimons être avec la famille, manger du barbecue le dimanche, sortir avec nos amis, nous sommes très compagnons et très simples. En plus de ressentir de l’amour, dans un couple, vous êtes tout: ami, petit ami, vous passez par tous les rôles. Parfois, il me semble que nous sommes ensemble depuis 20 ans.

Je l’ai rencontrée lors d’un défilé à Campana. C’était au profit de l’hôpital Campana. Je suis allé faire la dernière passe et j’ai fermé le défilé. Quand je vais me changer, j’étais pleine de filles et je l’ai vue de loin jusqu’à Ivana. Mon estomac se serra, je ressentis quelque chose de très étrange et j’étais gelé. Je suis allé lui parler, je l’ai saluée, nous nous sommes regardés et ils sont venus me prendre ailleurs, car le défilé a commencé.

Mais j’avais un ami dans ce défilé, qui était aussi un mannequin, alors j’ai posé des questions sur Ivana et lui ai dit que j’étais tombé amoureux. Mon ami m’a suggéré de l’emmener, Ivana et deux autres amis chez eux dans ma voiture, au lieu que les quatre retournent dans le bus avec les autres modèles. Je les ai donc pris, je les laissais un par un à Capital et, à l’intérieur, je souhaitais qu’Ivana soit la dernière dans la voiture pour pouvoir lui parler. Mais non, c’était avant-dernier! (rires) Alors, j’ai demandé au téléphone à mon amie et je l’ai appelée.

– Et le béguin se fanait?

Nous sommes sortis plusieurs fois mais elle était beaucoup plus jeune que moi. Cela m’a ralenti parce que je ne voulais pas souffrir mais, bien sûr, j’étais déjà tombé amoureux. Alors … je ne l’ai plus appelée!

– Tu ne l’appelais vraiment plus?

Oui, je ne l’ai plus appelée. Une année s’est écoulée et, au milieu, plusieurs fois, nous avons voyagé ensemble à l’intérieur des terres à travers des défilés. Rien ne s’était jamais produit. Après cette année, je ne pouvais toujours pas la sortir de ma tête, alors j’ai décidé de l’appeler. Je savais que c’était elle mais je ne voulais pas souffrir. Je l’ai appelée, je lui ai dit que je voulais lui parler et elle m’a dit qu’elle allait travailler au Chili. Dès son retour, je suis allé la chercher dans la maison et nous ne nous sommes jamais séparés. C’était génial, si je suis né de nouveau, j’aimerais que l’histoire soit la même. C’était spectaculaire.

-Comment est Ivana Saccani en tant que femme?

Elle est sensible, compagne, bonne maman, c’est une bonne mine, elle a toujours une bonne humeur, nous avons beaucoup de confiance. C’est plus beau à l’intérieur qu’à l’extérieur, et cet extérieur est beau. L’extérieur s’en va, il faut regarder à l’intérieur. Quand je l’ai rencontrée, je suis morte d’amour, seulement que j’avais peur de souffrir. Ivana est divine.

-Comment allez-vous en tant que père?

Nous avons trois enfants: Francesca (12), Benicio (9) et Valentino (4). Si je ne pouvais plus travailler, je serais avec eux toute la journée. Je les aime, ils sont ma faiblesse, je peux rester toute la journée à jouer et à parler avec mes enfants. Francesca m’accompagne pour enregistrer, elle adore venir avec moi. Et je vois qu’il aime beaucoup jouer, donc il suivra sûrement cette voie. Je soutiendrai mes enfants dans tout ce qu’ils veulent faire dans la vie. Benicio aime le football et Valentino aime rester avec ses parents toute la journée. Pour l’instant, je pense que nous avons fermé l’usine.

– En quoi croyez-vous et vous réfugiez-vous dans les moments les plus difficiles?

Je crois en Dieu mais je ne vais pas à l’église. Je pense que si vous faites les choses correctement, cela vous fait revenir et Dieu vous aide. Je pense que tout revient, si vous aidez, si vous donnez un coup de main … tout revient.

Mon objectif est de m’améliorer de jour en jour en tant que personne et dans tout ce que je fais. Je pense que si vous aidez celui qui est à côté de vous et aussi celui que vous avez plus loin, cela vous fait reculer et Dieu vous aide.

– As-tu peur de la mort? Que pensez-vous qu’il se passe quand la vie se termine?

Je ne suis pas sûr de ce sujet. Je ne pense pas que nous mourons et c’est tout, c’est fini, c’est tout. Cela ne m’aide pas à penser cela. Je préfère croire que celui qui fait bien les choses va d’un côté, et celui qui les fait mal va de l’autre. J’achète plus cette idée.

J’admire ceux qui sont différents. J’admire Lionel Messi, Diego Maradona, Roger Federer, Rafael Nadal, Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Hugo Porta, Manu Ginobili … tous ceux qui faisaient partie du top 10 mondial. J’adore la boxe, donc j’admire aussi plusieurs boxeurs.

– Auriez-vous aimé être athlète?

J’ai fait beaucoup de sports mais je n’aurais pas aimé être un athlète professionnel. Vous manquez beaucoup de choses, c’est très sacrifié. Je suis content de ce qui m’a touché: je suis content de la vie qui m’a touché, je suis heureux et reconnaissant.

-Quelle est la relation avec ton père, producteur Quique Estevanez?

À l’adolescence, ce n’était pas facile, car je suis le fils aîné. Mon père et ma mère ont appris à être parents avec moi. Et ils n’ont pas touché un fils facile (rires) je les ai compliqués, ils m’ont jeté hors de toutes les écoles mais je n’ai jamais répété. C’était bien mais c’était putain et je m’amusais. Je ne pouvais pas rester immobile. Maintenant, quand je serai grand, ma relation avec mon père est rêvée.

C’est la meilleure relation que j’aurais pu rêver d’avoir avec mon père. Nous sommes tous les deux plus grands, j’ai compris en tant que fils et il a compris en tant que père quel est l’endroit à partir duquel nous devions nous connecter. Aujourd’hui, nous sommes tous deux parents, tout vient d’un autre endroit et c’est le meilleur moment à la fois en tant que père et fils.

Tous les dimanches, je fais un barbecue avec maman et papa, on s’amuse, on ne discute pas, on passe un bon moment. Ce sont des grands-parents très présents. J’admire mon vieil homme en tant que travailleur. En tant que travailleur, en tant que gars qui n’avait rien et s’est cassé l’âme en travaillant toute sa vie … et il est toujours en rupture aujourd’hui avec 76 ans. C’est le meilleur exemple que je puisse avoir dans ma vie. De plus, c’est un exemple spectaculaire de ce qu’est un bon gars. Ma maman va devenir jalouse quand je lis ça (rires) Ma maman est un soleil, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Aussi, ma grand-mère, 93 ans. Ce sont les plus mignons.

-Comment voyez-vous le pays aujourd’hui?

J’essaie toujours d’être aussi positif que possible et, quand il y a un gouvernement élu par le peuple – ce qui est la meilleure chose qui puisse nous arriver – j’essaie de ne pas regarder en arrière, je regarde juste en avant. Maintenant, le président est Alberto Fernández et je le soutiens à 100%, parce que je pense que nous sommes tous dans le même bateau, qui doit atteindre la côte: nous devons tous être avec les rames et donner en avant. Nous devons soutenir le gouvernement qui a élu le peuple et il ne doit pas y avoir de fissures: nous sommes tous argentins et nous y sommes tous. Nous devons soutenir celui du gouvernement et nous devons tous être unis.

Je pense que la fissure doit être terminée, parce que nous sommes les seuls à être blessés: les gens. J’ai également soutenu le gouvernement précédent, car je soutiens toujours le gouvernement élu par le peuple. Ce sont des gouvernements démocratiques, choisis par la volonté du peuple. Nous devons tous soutenir le gouvernement que le peuple choisit. Si une équipe de football est constituée et l’un des gardiens de River, l’un des défenseurs de Boca, l’un des archer de San Lorenzo … ils doivent jouer tous ensemble, c’est ce que nous devons faire.

Peu importe qui a gagné: celui qui a gagné, gagné et vous n’avez jamais besoin de regarder en arrière, toujours en avant. Nous devons regarder de la même façon. J’appuierai toujours le gouvernement qui choisit les gens, peu importe qui ils sont, parce que je veux que le pays aille de l’avant et se porte bien. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons tous nous entendre. Nous devons être unis: nous méritons de bien faire. Je soutiens mon pays et je veux le meilleur pour tous les Argentins.