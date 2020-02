Sebastián Mora, avec un grand mouvement de dernière minute, décroche l’argent en marquant | Sports pratiques

Sebastian Mora Il est au meilleur moment de sa vie. Il n’y a plus de doute après la médaille d’argent qu’il a obtenue dans la notation du Coupe du monde de Berlin de faire du vélo sur la piste avec un dernier mouvement spectaculaire avec lequel il a trouvé le deuxième prix.

Il a quand même essayé l’athlète de Castellón. Du début à la fin, Sebastián Mora cherchait un mouvement qui le conduirait aux barrages, cependant, après son bronze à gratter, il a toujours été très gardé.

Deuxième médaille pour Mora

De cette façon, le meilleur pistard espagnol s’est contenté de remporter certains des sprints intermédiaires, ajouter des points s’approchant lentement et lentement du podium. Pendant plusieurs minutes, avec moins de trente tours à faire, Mora semblait s’installer et abandonner le podium.

Cependant, ses jambes lui ont toujours dit le contraire. En pleine forme dans ce Coupe du monde, Sebastián Mora allait chercher un dernier mouvement géant avec le Néo-Zélandais Corbin Strong, leader de la compétition du début à la fin. La première intention du Vila-Real semblait viser le double score du dernier sprint, mais survolant la piste, il allait regagner juste à la limite, avec deux tours pour terminer la compétition.

Il a été aidé par un Strong très généreux, qui avait seulement besoin de garder son emploi mais a aidé les Espagnols dans sa quête de succès. Ainsi, juste à la fin, ils se sont connectés avec le groupe, ils ont ajouté vingt points chacun qui étaient suffisants pour que Mora atteigne la médaille d’argent, le deuxième pour lui dans ces Coupes du monde de Berlin.

Au meilleur moment de sa vie

Mais au-delà de cette médaille d’argent, la course de ce vendredi a montré que le coureur espagnol est au meilleur moment de sa carrière sportive alors qu’il ne reste que quelques mois Tokyo 2020. Il est devenu une assurance vie pour le sport espagnol.

Mora a encore une balle, dimanche Madison, mais le coronavirus s’est impliqué. Albert Torres, son compagnon habituel, participait au Tour des Emirats Arabes Unis et l’annulation de la course et l’isolement des coureurs ont suspendu la participation de Torres à ce championnat, car personne ne sait avec certitude s’il peut Arrivez à temps pour concourir ce dimanche.

En ce qui concerne les autres Espagnols qui ont concouru aujourd’hui, Pepe Moreno Il n’a pas pu vaincre le premier tour du kilomètre contre la montre.

