Sebastián Mora, principal tour espagnol pour les Coupes du monde de Berlin | Réseaux sociaux sportifs

La RFEC a dévoilé mardi l’équipe qui représentera l’Espagne aux Championnats du monde de cyclisme sur piste, qui se tiendront à Berlin de ce mercredi au dimanche 1er mars prochain, et où Sebastián Mora est en cours d’exécution comme principale option de médaille.

Mora, qui participera aux tests de scratch et de notation et avec Albert Torres à Madison, dirigera l’équipe nationale après sa saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a remporté cinq médailles entre les Coupes du monde et le Championnat d’Europe.