Sebastián Ortega a parlé de la quarantaine, des nouveaux projets de sa société de production et du retour de “El Marginal”

La vie de Sebastián Ortega (46) est différent de celui de tout homme ou femme de son âge. Non seulement pour sa carrière prolifique dans le show-business mais pour son enfance et son adolescence. Loin du picadito dans la rue du quartier avec des amis ou de l’après-midi en buvant du lait avec Clave de Sol à la télévision en arrière-plan, il a passé les premières années de sa vie aux États-Unis. Entre Miami et les saisons à Los Angeles – où il a “troqué” la maison avec sa sœur Julieta quand il est venu de Californie à Miami pour rendre visite à la famille – le troisième du clan Ortega était imprégné de la culture de rue de la côte ouest. Ainsi a commencé un chemin qu’il n’abandonnerait jamais: le contact avec le monde de la banlieue, ce qui est sous la surface et survit dans un monde “Underground”.

Ainsi, il a combiné sa dévotion au cinéma et sa passion pour les heures passées sur son skate, le surf dans les vagues californiennes, et la mystique avec les graffitis sur les murs des quartiers les moins glamours de Los Angeles. Bien qu’elle soit le berceau du cinéma et du glamour, la ville des stars abrite également toute une culture et un art urbain qui sont nés dans les classes sociales les plus négligées, avec beaucoup de présence latino. Le hip hop et le rap étaient une autre des dévotions d’Ortega, qui passait des heures à écouter Cypress Hill, 50 cents, Eminem et Snoop Dog, entre autres. “J’écoutais du hip hop, qui n’était pas une musique populaire qui jouait sur les radios. Je parle des années 80. À l’école, j’ai attrapé mes amis avec le thème du hip hop, le graffiti. J’ai commencé à m’intéresser à tout cela, ce qui a marqué très fortement ma formation en tant que personne alors que j’étais adolescent », nous confie-t-il dans un entretien avec Teleshow de son domicile à Buenos Aires.

Les projets de cet homme si créatif et insouciant en parlant l’ont amené à se lier à cette passion qui a marqué son adolescence aux États-Unis. C’est pour cette raison qu’il a décidé de produire LA Originals sur Netflix, un documentaire qui rassemble des heures et du matériel de deux de ses idoles: le tatoueur Mr. Cartoon et le photographe Estevan Oriol.

Dans le monde des tatouages, Cartoon is Messi, portant la chemise 10 comme la meilleure de son domaine. Né sous le nom de Mark Marchado à Los Angeles, cet homme de 50 ans est une célébrité du street art “Chicano”. Si vous n’avez pas de tatouage sur la peau, vous êtes incomplet. C’est ainsi que tous ces représentants de la musique la plus emblématique de ces dernières années l’ont compris, qui ont adopté ce tatoueur comme un membre de plus de ses tournées afin de lui faire marquer leur peau à vie.

Sebastián, un admirateur depuis le premier jour du travail de cet homme, a décidé de raconter son histoire, qui est également une revue de sa propre expérience au cours de ses années dans le nord du pays.

– Comment avez-vous décidé de réaliser ce documentaire qui peut être assez niche pour ceux qui ne sont pas amateurs de tatouages?

—C’est un créneau pour les gens de l’extérieur des États-Unis parce qu’à l’intérieur des États-Unis, Los Angeles est une ville très emblématique, comme New York. Il y a donc un intérêt qui s’est répandu à travers le pays il y a plusieurs décennies. Ce sont les deux villes qui définissent les tendances en matière culturelle, en particulier tout ce qui a à voir avec la musique, le cinéma et diverses autres choses. Aux États-Unis, c’est donc un sujet moins spécialisé car nous avons tous grandi, j’y ai vécu de 1985 à 2000. Je suis parti à 10 ans et je suis revenu à 25 ans, donc j’ai passé mon adolescence là-bas, comme beaucoup de mes amis qui ont mon âge, nous avons grandi en consommant cela massivement. Je dis donc qu’il n’y a pas quelque chose de si niche, c’est plus populaire. De même, ni nous ni les gens de Netflix ne nous attendions à ce que la série ait la répercussion qu’elle a aux États-Unis, qui est sortie parmi les 10 programmes les plus regardés sur Netflix et il y a deux jours dans le top 5. D’abord parce que c’est un documentaire. et les fictions sont généralement choisies. Le sujet est toujours très touché. Nous avons également eu la chance d’avoir des interviewés super célèbres qui ont fait la promotion du documentaire à travers les réseaux. Donc rien … heureux car en Europe et en Asie, cela a aussi beaucoup de répercussions.

Les célébrités mentionnées par le producteur ne sont ni plus ni moins que Eminem, Snoop Dog, Ryan Phillippe, le basketteur Kobe Bryant qui concluent dans le documentaire que tous les membres d’un groupe ont le sentiment d’avoir des tatouages ​​Cartoon.

—De Underground nous avons consommé des histoires très locales, très argentines El Marginal, Tumberos ou le même DiplômésComment cette décision de s’étendre à la culture d’un autre pays est-elle venue?

– Je regarde à l’extérieur depuis de nombreuses années, sans négliger ce que nous faisons en Argentine. Nous l’avons eu de Historia de un Clan ou El Marginal. Ce documentaire est également né parce que je suis un fan du travail de Cartoon et Oriol depuis que je suis jeune -94 et 95- et que je les suis tous les deux depuis qu’ils ont commencé à travailler ensemble. Et à cette époque, il y avait deux personnes qui étaient des artistes des dessous mais j’étais toujours intéressé par cet art qui vient des dessous. Au cinéma comme en musique, et quand je suis arrivé en Argentine, j’ai apporté un peu ces concepts et j’ai essayé de les adapter à notre réalité. De là, Tumberos est né, des programmes qui montrent ce qui se passe d’une manière beaucoup plus réelle et plus austère que ce qui s’était passé. J’ai donc pris une forme différente, c’est pourquoi mon producteur s’appelle Underground, car je pense que les origines et la recherche viennent de là et la chose la plus authentique aussi. Ma carrière au fil des ans m’a donné la chance de rencontrer Estevan et Cartoon lors d’une réunion à la société de production de Sofía Vergara à Los Angeles. Et bien là, nous sommes devenus amis. Estevan filmait du matériel du début des années 90 jusqu’en 2001, il a toujours lu qu’il voulait faire le film qui raconte son histoire et celle de Cartoon, mais ils n’avaient jamais eu la possibilité de le faire. Donc, quand j’ai rencontré Estevan, nous avons commencé à parler des problèmes que nous aimions tous les deux lors d’une réunion d’affaires qui n’avaient rien à voir avec cela. En sortant, il m’a invité à manger dans un restaurant mexicain situé sur Skid Row, dans le quartier où se trouvait son studio, nous y avons dégusté des tapas et j’ai dit: “Je veux produire le documentaire”.

– C’était vraiment ton rêve, faire un documentaire sur la culture qui a marqué ta sortie d’enfance…?

—Les LA Originals est sans aucun doute un plaisir que je voulais me donner à travailler avec ceux qui étaient mes mentors. Avec ceux qui m’ont montré et mis en avant ces éléments qui font aujourd’hui partie de ma personnalité: les tatouages, la musique, les vêtements.

—Combien de temps leur a-t-il fallu pour produire LA Originals?

-Depuis que j’ai décidé de réaliser le projet, Estevan me dit qu’il a plus de 60 heures de matériel mais qu’il était coincé dans une société de production qui avait avancé un argent et que l’idée n’avait pas prospéré. Je lui ai dit “dans les prochaines 48 heures, je te rendrai l’argent, sortirai tout le matériel et viendrai à Buenos Aires”. Et bien c’était comme ça, il a sorti des boîtes et des boîtes qui avaient toutes sortes de formats, de couvertures, de super 8 … il a sorti tout le matériel photographique. C’était en mai 2016 et il est venu à Buenos Aires, chez lui, pendant deux semaines. Il nous a fallu 8 mois pour télécharger le matériel, le sélectionner par année, le matériel des voitures, des récitals, des rues. Deux amis sont venus travailler dans Underground, deux îles ont été réunies pour y travailler et cela faisait presque deux ans et demi de montage seulement. C’était un travail de polissage jusqu’à ce que nous l’ayons fait, et chaque célébrité qui a surgi avait besoin d’une autorisation pour leur image.

Sebastián Ortega appartient à ce groupe de personnes qui semblent toujours pouvoir faire ce qu’il veut. Mais cela n’implique pas pour autant une rébellion sans dérive. Derrière l’image de cet homme qui ne porte ni costume ni portefeuille, et les tatouages ​​font partie de sa peau, il y a un travailleur intense et passionné. “Il y a des moments où je dis” je m’en suis sorti “, j’ai évité ce que j’ai toujours voulu faire: ne pas avoir à respecter un horaire du 8 au 17, porter un costume, ne répondre à personne. Je fais ce que je veux et ce que j’aime. Je peux aller travailler en chantant, m’entourer des gens que je choisis et me livrer à beaucoup de goûts qui ne se produisent généralement pas. Tout le monde n’a pas la chance et la possibilité. J’ai eu la chance que les portes se soient ouvertes pour que je puisse faire ce qui me passionne vraiment et le faire avec beaucoup de passion et d’admiration », commente-t-il en équilibre avec ce qu’il a fait jusqu’à présent dans sa carrière.

À la suite de la mise en quarantaine, de nombreux projets prévus pour être enregistrés cette année sont arrêtés, parmi eux la version latino-américaine de 100 jours pour tomber amoureux, dans laquelle Carla Peterson avait un intérêt.

—Au rythme de production qu’ils effectuaient, cette quarantaine devait affecter leur travail. Quels projets spécifiques freinent-ils?

“Tout ralentit malheureusement.” Je travaille les mêmes heures ou plus qu’auparavant et nous travaillons sur tout ce qui concerne les livres, les processus d’auteur. En ce moment, nous travaillons sur 8 projets différents, il s’agit donc de couper avec un groupe d’auteurs et, après une demi-heure, de reprendre la discussion avec les autres. La puce doit être changée rapidement. Il y a plusieurs projets, Underground a été vendu l’année dernière et fait partie de NBC, . et Universal et nous avons des accords mondiaux avec Netflix entre autres plateformes. Notre société lance Peacock, une autre nouvelle plate-forme de NBC et Universal. Nous réalisons donc des projets pour différentes plateformes et aussi pour .. En plus de 100 jours … nous sommes avec deux autres bandes, qui sont sur la grille. Ce qui se passe, c’est que tout cela met en échec les dates que nous avions prévues.

—Et la quatrième saison de Le marginal 4Quand arrivera-t-il?

—Nous étions sur le point de commencer l’enregistrement en juin. Nouvelle prison, tout nouveau, les livres sont incroyables, la vérité est que je suis super excité à propos de cette saison car c’est une bouffée d’air frais après avoir reculé, et après avoir atteint ce qui était la fin de la première saison, les personnages apparaissent nouveau et la dynamique de la prison est totalement différente, donc je suis comme un garçon avec une nouvelle chiche. Juan Minujín revient, le Borges revient, il y aura aussi un sub 21 dans cette prison. Cela devient super et nous allons avoir de nouveaux personnages et acteurs.

—Ce qu’il a accompli Le marginal était qu’au-delà des histoires centrales, il nous a donné des personnages secondaires incroyables ..

– C’est que les histoires qui fonctionnent le mieux sont les histoires des personnages. Les fictions qui ont connu de grands succès tels que Graduados, Tumberos, El Marginal, Los Roldán, The Pells à succès ou La Lola avaient des personnages très complexes.

– Et au milieu de ce regard sur le passé, si vous deviez choisir votre fiction, votre fils dans votre travail, quel serait-il?

– Euh … regardez … celui avec lequel je m’identifie le plus est celui des diplômés parce que c’est un programme qui, depuis le moment où j’y ai pensé jusqu’à ce que je le mette en pratique, a passé près de 10 ans. Tout a commencé par manger un barbecue chez un ami proche, qui est Andy Kusnetzoff, et qui allait en fait jouer. Nous étions sur le balcon, il avait une très belle terrasse, et nous voyons un gars avec 20 chiens passer en chemin vers la place, il fumait un joint et j’ai dit à Andy: “Ce gamin doit l’avoir tellement mieux que nous, que nous sommes re-stressés “, à ce moment-là j’étais sur le point de commencer l’enregistrement de Los Roldán, je pré-produisais étant urbain, j’avais des coutumes argentines à l’antenne … ce fut une année très chargée, mais tout ce fardeau génère l’idée qu’il faut continuer, elle doit être maintenue et j’avais 28 ans. Puis ce gamin super détendu passe (rires). Et un peu je me suis aussi vu reflété dedans, car au-delà on travaille et passe beaucoup de temps à faire ce qu’ils font, je n’ai pas l’impression d’être un travail.

Sebastián Ortega a réussi à dépasser de loin d’être le “fils de”. Il en coûte à ce stade de sa carrière de le lier en termes artistiques à son père, le bien-aimé et le mythique Ramón “Palito” Ortega. Il fait partie (oui, sans aucun doute) d’un clan de figures populaires du monde du show-business argentin. La plupart de ses frères (six au total) sont dédiés au monde artistique et chacun a forgé son chemin au-delà du poids du nom de famille, ce qui était une raison nécessaire mais pas suffisante dans aucune de ces vies.

– De quelle manière vos parents ont-ils influencé ce processus créatif particulier?

—Le fait que mes parents aient pris la décision de déménager aux États-Unis en 85, a fait que mes frères et moi avons déménagé dans un endroit où le monde nous était directement ouvert. Allez dans un endroit où l’offre était énorme. Aller à l’école avec des gens qui parlaient une autre langue, qui m’ont donné des cassettes qu’ils ont enregistrées. J’ai commencé à m’entraîner avec une culture non corporative, qui avait à voir avec ce qui se passait dans la rue. Je faisais du skateboard depuis de nombreuses années et passais beaucoup de temps dans la rue. J’allais beaucoup à Downton quand j’étais au centre-ville. Et Julieta peu de temps après notre déménagement, elle est allée vivre dans la maison d’Anna Strasberg pour étudier le théâtre à Los Angeles, donc en été j’ai beaucoup aimé surfer et à Miami il n’y avait pas tellement de vagues, elle est venue visiter mes parents et son appartement étaient libres à Los Angeles et là il en a profité. Que j’ai fait de nombreux étés et que je m’imprégnais de la culture de Los Angeles, de 88 à 93 sans arrêt. Et là, j’ai commencé à découvrir ce monde entier, la culture de la Californie occidentale qui pour moi est la meilleure. Il n’y a rien de tel que la culture californienne. Et bien, l’essor de ma carrière m’a donné l’opportunité de rencontrer Cartoon et Oriol et de réaliser ce rêve qui est de faire partie de ce cercle de ces artistes qui ont eu une telle influence sur ma vie. L’idée était d’offrir le meilleur hommage possible à la côte ouest d’un très petit producteur, avec nos rédacteurs argentins, avec un de mes amis qui est Francisco Pugliese, qui est le fils de Nono Pugliese, qui vit à Los Angeles. Il disait “nous devons travailler ensemble” jusqu’à ce que ce projet apparaisse. Nous avons dû voyager partout … à Détroit pour faire Eminem, à New York pour faire Kobe Bryant, qui est malheureusement décédé récemment mais est un emblème très représentatif de ce qu’est Los Angeles. C’est un documentaire que vous entrez petit à petit, mais quand il se termine il commence à fermer le cercle sur ce à quoi nous pensons.

—Au-delà du budget et des investissements, qui sont, par rapport à l’Argentine, très différents, quels aspects l’industrie de notre pays devrait-elle apprendre d’Hollywood?

– La culture en général est la même partout. Aux États-Unis, vous verrez également des choses que vous n’aimerez pas, des choses qui ressemblent à une marionnette, une broche et aussi des choses géniales. Et la même chose m’arrive ici: je vois des choses très bonnes et d’autres qui me font honte. Culturellement, l’Argentine est un pays qui est bien en avance sur le reste de l’Amérique latine, mais il n’y a qu’un seul obstacle: amener notre langue à un point neutre, afin qu’ils puissent la consommer dans le reste des pays hispanophones, car l’accent argentin n’entre pas . Il est prouvé que le ton n’entre pas. Dehors, ils achètent les formats, ils adorent les performances mais l’accent ne convient pas. Le «je» et le «vous» n’entrent pas … il y a le «vous» et le «ió».

– Vous dites que nous devons le changer…

“Les chiffonniers le font déjà, c’est pourquoi ils ont autant de succès dans le monde.” C’est pourquoi je dis que les générations le réalisent déjà, elles s’améliorent et elles ont une évolution sur Internet et dans l’évolution de l’information qui leur fait réaliser qu’elles doivent commencer à changer leur prononciation pour atteindre un autre marché. Et aujourd’hui, nous avons des chiffonniers qui font fureur au Mexique, en Colombie, dans toute l’Amérique latine ou en Espagne, mais c’est parce qu’ils sont déjà en train de transformer leur langue en une langue plus universelle. Un autre problème est également d’essayer de toujours chercher la vérité, plus que tout dans la mini-série, et de chercher nos personnages pour parler de la vérité. Dans le documentaire de LA Originals, il y a beaucoup de discussions à ce sujet, il parle des photos d’Oriol “ayant la vérité”, vous voyez les gangsters, vous voyez les filles sur ces voitures et vous dites: “C’est pour de vrai, c’est de la vraie merde “Comme le dit Cartoon. Nous devons nous rapprocher de la réalité, si nous voulons parler de football, jouons-y à fond, si nous voulons parler de marginalité, jouons-y à fond aussi. Au-delà, nous ajoutons des additifs et créons notre propre univers, mais que les gens sentent que le danger est là. C’est pourquoi nous mélangeons les acteurs avec d’anciens détenus qui finissent par avoir des rôles avec des noms, des prénoms et des dialogues. Ce sont des gens qui ont été là-bas, qui ont vécu. J’aimerais que ça se voit un peu plus, moins un pamphlétaire. Ce que j’admire aussi chez les Américains, c’est leur formation.

-Bien sûr, vous voyez par exemple Hugh Jackman faire Wolverine et préparer des heures de formation, puis chanter et danser Les Misérables ou Le grand showman …

“Ils se forment toujours.” On ne termine jamais l’entraînement et c’est quelque chose qui manque en Argentine. C’est comme des médecins formés tout au long de la vie. Agir comme la science.

– Si vous deviez faire un classement des séries qui ne sont pas de votre producteur, où iriez-vous?

“Je suis fan des Sopranos.” En fait, j’ai eu de la chance et quand nous avons remporté le prix Cinemania avec El Marginal à Paris, le président du jury était David Chase – créateur génial de The Soprano – Je ne voyage pas habituellement dans les festivals, Pablo (Culell) voyage généralement mais à cette époque commence à appeler un Français qui avait été fasciné par la série qui n’avait pas encore été publiée. Pour le prix Cinemanía, il a fallu présenter des séries qui n’avaient pas été publiées et nous avons sauvé El Marginal à la demande de Dori Media et ils nous ont demandé d’envoyer des chapitres. Ils ont commencé à nous appeler et nous ont dit que nous avions été parmi les 800 élus … parmi les 200 … et un jour ils nous ont appelés et nous ont dit “ils doivent voyager” parce qu’il y avait beaucoup de chance de gagner. Et s’ils vous disent de voyager c’est parce que, clairement, vous avez gagné. Ils voulaient que je voyage et ce garçon français me dit: “Ecoute, David Chase est le président du jury, tu ne peux pas ne pas venir.” Et je dis “Qui? David Chase a choisi The Marginal !! ?? ” Nous avons concouru avec des séries qui avaient coûté sept millions de dollars et encore plus avec David Chase, qui était responsable de ma décision de me consacrer à cela. Ce fut une expérience incroyable. Je suis aussi fan de Mad Men. Ce sont mes favoris.

La vie de Seba – comme tout le monde l’appelle – est également divisée en ses heures de père. De sa relation avec Guillermina Valdés, ses fils Dante, Paloma et Helena sont nés, qui semblent poursuivre le mandat presque familial de se consacrer à une branche du monde artistique. “Paloma termine cette année 5ème et veut étudier le cinéma, tout le monde a un penchant artistique, Dante est plein de musique, il est le plus grand. Helena, nous ne savons toujours pas. Elle a 14 ans et elle aurait aimé être footballeuse, elle est allée essayer River mais elle s’est rendu compte qu’elle avait peu de chance d’être une figure. Il l’aime toujours à part entière mais qui vous dit qu’il est confronté au journalisme sportif pour être proche du sport? La seule chose à laquelle j’aspire, c’est qu’ils font ce qu’ils aiment, qu’ils ne font pas quelque chose qu’ils ne sentent pas qu’ils ne sont pas passionnés », explique Ortega.

– Maintenant qu’ils sont plus âgés, vos enfants rejoignent-ils généralement vos productions?

—Avec certains projets, ils s’ajoutent plus que d’autres, plus que tout ce qui est discuté à l’école. Par exemple, tout le monde voulait venir sur les enregistrements d’El Marginal et amener des amis. Quelque chose de curieux s’est produit lorsque la fête de remise des diplômes de mon fils aîné, avec laquelle je suis allé avec mes vieillards, a fait une vidéo montrant les professeurs agissant comme prisonniers de San Onofre. C’est une belle façon de communiquer avec les enfants. Pour moi, que mes enfants voient avec fierté ce que je fais, au-delà des différences d’âge et de génération, c’est un très bon canal de communication et de compréhension. Et que vos amis aiment et apprécient également ce que nous faisons dans la société de production, pour moi, c’est génial. Mais cela a un peu à voir avec ce dont nous parlions, cet esprit qui m’a formé à l’adolescence et continue à en profiter et à le bronzer.

«L’impact international de vos produits de fiction commence à susciter un intérêt important. Avez-vous vécu une situation en dehors de l’Argentine dans laquelle vous avez ressenti cette reconnaissance?

—Regardez, l’année dernière, mon ami Gastón Gaudio se rendait à l’US Open et au sommet d’un Uber, le chauffeur lui a demandé d’où il venait, il lui a dit qu’il venait d’Argentine. “Argentine, El Marginal”, il commence à poser des questions sur les personnages, puis il m’a appelé et m’a dit “Je veux vous emmener ici avec un ami qui doit vous poser des questions sur El Marginal”, c’était juste la fin de la première saison. J’étais très drôle quand quelqu’un au-dessus d’un Uber a demandé cela. Martina Gusman aussi … quand elle est allée avec son mari Pablo Trapero en France, ils l’ont arrêtée dans la rue pour la série. Et bien, ce sont les choses que la télévision a … maintenant que vous devez en profiter. Grâce à ces plateformes, nous sommes tous sur un pied d’égalité, au-delà des budgets, qui sont plus petits ici … Mais je dis que pour voir des talents, il faut toujours de bonnes idées et de nouvelles situations, alors quelqu’un avec plus de budget viendra et dans une langue que nous comprenons tous également. Nous avons maintenant sept ans devant . et NBC dans lesquels nous espérons pouvoir poursuivre notre expansion.

La carrière de Sebastián Ortega ne semble pas avoir de plafond, la mondialisation et l’arrivée de plateformes et de contenus internationalement pensés semblent être la clé de l’expansion de sa carrière qui a à voir avec l’effort, la discipline et l’amour que génère chaque nouvelle aventure de travail.