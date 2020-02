Sebastián Rulli apparaît sur la vidéo en tant que femme et dit qu’elle attend bébé

Sebastián Rulli parle de sa grossesse présumée Enregistrer une vidéo amusante dans laquelle il prétend être une femme S’assure qu’il n’y a pas de projet de mariage avec Angelique Boyer

Angélique Boyer enceinte? L’acteur, Sebastián Rulli a accepté dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux que lui et sa petite amie, l’actrice Angelique Boyer, attendent bébé … mais la femme enceinte est lui.

Après que le magazine TVNotas ait assuré que Sebastián Rulli et sa petite amie attendaient leur premier enfant, le bel acteur argentin a publié une histoire Instagram dans laquelle il est “ affecté ” et “ indigné ” par la situation, car les informations voulaient le garder “secret”.

«Désolé, quelqu’un très proche de la famille a attrapé le téléphone et sans s’en rendre compte, il a envoyé un message. Ce n’était pas mon intention de le savoir de cette façon. Mais bon, vous connaissez la vérité, seulement la vérité. C’était personnel, je voulais garder le secret et ça a fui. Quel courage me donne! Quel courage! Ce magazine dit toujours la vérité », a déclaré Sebastian Rulli lors de l’enregistrement de la vidéo.

Mais ce qui ressemblait à un enregistrement sérieux deviendrait bientôt une vidéo amusante. Et c’est que l’actrice est apparue avec un filtre de «femme» et assure qu ‘«elle est la source fiable du très important magazine de ce pays (Mexique)», et qu’elle connaît tous les détails de la grossesse, car elle est «très amicale avec Angie et Sebas. “

«Ce qui est un fait, c’est qu’il y avait une confusion. Le magazine dit qu’Angie est enceinte, mais non, ce n’est pas comme ça, elle commence un roman, donc elle ne pouvait pas être enceinte … mais celle qui est enceinte, c’est lui! », A déclaré Rulli, se moquant des nouvelles du magazine.

Angélique Boyer enceinte? L’acteur a également parlé aux médias de la grossesse présumée d’Angélique Boyer et a nié la nouvelle, a également déclaré que pour l’instant “ce n’est pas une nécessité, nous sommes très, très bien et c’est la décision de la vie, si vous touchez, touchez . Nous ne le cherchons pas vraiment, Angie commence à enregistrer la semaine prochaine, elle est très concentrée sur son travail, c’est une excellente actrice et très engagée, évidemment elle ne le fera pas. »

En ce qui concerne les projets de mariage, l’acteur a déclaré qu’il était actuellement satisfait de sa fréquentation et qu’il n’était pas nécessaire que la relation se poursuive bien.

Loose the Soup a partagé la vidéo de Sebastián Rulli sur son compte Instagram, dans laquelle il a publié “#SebastianRulli confirme qu’il y a une grossesse”, ce qui a provoqué les réactions de plusieurs utilisatrices.

VOIR LA VIDEO ICI.

Certains utilisateurs n’ont pas regardé la vidéo, ils ont donc cru que Sebastián Rulli attendait un autre fils: «Quel drame, au lieu d’être heureux. J’ai un cancer et tout le monde sait … Ils se sont fait baiser l’exclusivité … alors quoi ??? Vous n’avez pas assez d’argent? Ayyy, pauvres gens “,” Qu’est-ce que le spectacle Si c’est le cas? et ce que je ne comprends pas, s’ils s’aiment, pourquoi le cacher? Tout simplement parce que ce sont des acteurs. SVP Regardez votre premier Fils, vous l’avez caché. “

“Ridicule, tellement de drame, ou qu’elle était une jeune femme enceinte”, “Il ne fait aucun doute que si elle est un bon acteur Sebastián Rulli”, “Quel drame si sacrément …”, “C’est un clown”, “Très drôle sa vidéo” , ont commenté certains utilisateurs du réseau social.