Sebastián Rulli nie qu’Angélique Boyer attend un bébé

Sebastián Rulli nie que sa partenaire Angelique Boyer attend actuellement un bébé.

Le magazine TVNotas a publié mardi la couverture de sa nouvelle édition.

Ils y ont donné le «scoop» selon lequel l’actrice Angelique Boyer était enceinte.

«Il les a déjà frappés! Angelique et Sebastián Rulli… attendent leur premier bébé! », Lit-on sur la couverture.

Mais en voyant ces informations, l’acteur a réagi immédiatement et a posté dans ses histoires Instagram que c’était une fausse histoire.

“Lie”, a déclaré l’acteur pour clarifier la situation. Il a également invité les gens à ne pas suivre ce média via la balise #Nocomprenbasura

Selon le magazine, le couple, qui a déjà plus de cinq ans de relation, attendrait son premier enfant.

Ils indiquent également avoir accepté de tomber enceinte, même si lors des entretiens, ils ont déclaré ne pas le juger approprié pour le moment.

Ils ont ajouté que cette nouvelle ne serait connue que de la famille et des amis proches.

Après que la nouvelle a également été diffusée sur le compte Instagram du programme Awake America, les gens ont réagi.

“Hehe j’ai adoré le hashtag”, a expliqué le premier à soutenir l’acteur.

“Elle l’a toujours dit, car pour l’instant il n’y a pas de bébé, elle veut continuer à profiter de sa cour”, “mais si elle a toujours dit qu’elle ne voulait pas d’enfants”, se souviennent certains adeptes.

D’autres sont allés à l’encontre du magazine: “La vente de l’exclusivité a déjà disparu”, “Ce magazine est plus menteur, je ne crois rien de public”, “Je ne sais pas pourquoi il y a encore des magazines si tout le monde le découvre. via les réseaux sociaux ».

De façon très équilibrée, on a répondu: “Eh bien, ils décideront quand ils le feront.”

“J’adore ce couple mais après avoir su qui ment, une grossesse ne peut pas être cachée”, a expliqué un internaute qui doutait des deux versions.

Le poids de cette nouvelle finit par tomber sur le magazine qui fait désormais face aux dures critiques du public sur ses propres réseaux sociaux.

“NE PAS ACHETER DE DÉCHETS …”, “Le truc du bébé n’est pas vrai”, “Des mensonges purs !!!”, “Lie Angelique n’est pas enceinte, limace postée ici”, “Uhh Lie! A propos du bébé “,” Menteurs !!, “Quel mensonge !!! @sebastianrulli vient d’arriver, c’est un mensonge !! Ils ne savent plus quoi inventer »,« Angélique enceinte n’est pas vraie !!! Sebastian Rulli l’aurait déjà annoncé sur leurs réseaux »,« Ils ne savent plus quoi inventer… ce magazine ne publie que des mensonges », ont écrit certains des commentaires.

“Je ne pense pas, Angelique vient de commencer à enregistrer un nouveau projet”, “Autant que Rulli a nié à 30 secondes, Angelique Justo a commencé à enregistrer des romans jajajaa ou plus de 6 mois d’enregistrements lol bon sens”, ont-ils précisé deux adeptes au courant des projets de travail de Boyer.

Pensez-vous que Sebastián Rulli et Angelique Boyer attendraient un bébé ou que les nouvelles manquent définitivement?

Sebastián Rulli apparaît menotté à un lit et surprend le message d’Angélique Boyer (4 PHOTOS)

Sebastián Rulli, le bel acteur de feuilleton, a paralysé les réseaux quand il est apparu torse nu et menotté dans un lit, dans une scène qui a déchaîné les passions les plus basses de ses fans, mais sa petite amie, l’actrice Angelique Boyer a envoyé un message qui a surpris plus d’un

Dans l’image qui a été téléchargée sur son compte Instagram, Sebastián Rulli peut être vu avec ses poignets menottés au dos métallique du lit, à la recherche de la caméra avec un look captivant et torse nu, révélant une bonne partie de son abdomen et Sa poitrine sans aucune honte.

Pour accompagner la scène sensuelle, l’acteur a écrit: «Tu me laisses attachée au lit ou tu ferais mieux de me détacher? Aujourd’hui c’est vendredi…!!! Qui remonte le moral? », Avec une émoticône d’une drôle de tête et d’un petit diable, dans une invitation au péché.

Comme prévu, le hot postal de Sebastian Rulli a recueilli plus de 150 000 «j’aime» et beaucoup de messages lubriques sont rapidement apparus.

Mais l’un d’eux a fait sensation, et un utilisateur a mentionné sa petite amie, l’actrice Angelique Boyer et a écrit: “Laissez-le là jusqu’à ce que vous appreniez à vous comporter”.

Sebastián Rulli sexy et menotté

A quoi, Angélique a répondu de façon surprenante: “Je les mets seules … je n’y suis pas allée”, avec un visage amusant.

De même, les messages ont continué à arriver: “Qu’il reste attaché tout le week-end pour qu’il se comporte”, a déclaré un autre, auquel Sebastián Rulli a écrit: “Quel bon ami”, sur un ton moqueur.