Secouée par sa propre maladie, une érudite pandémique découvre la réponse bâclée du COVID-19

Après son arrivée au Stevens Institute of Technology il y a six ans, Theresa MacPhail est rapidement devenue une amie et une source de référence pour des conseils sur les virus méchants. J’ai fait un Q&A avec Theresa sur l’épidémie d’Ebola en 2014, et j’ai commencé à me faire vacciner contre la grippe parce qu’elle m’a dit que je ne serais pas idiot. Elle est anthropologue médicale, titulaire d’un doctorat. de l’Université de Californie à Berkeley, spécialisée dans les réponses mondiales aux pandémies. Dans le cadre de sa recherche de thèse, elle a passé un an dans les Centers for Disease Control, et elle était à Hong Kong en 2009 lorsque l’épidémie de grippe H1N1 s’est produite. Elle a écrit un livre sur la réponse mondiale à cette pandémie. Au début de mars, Theresa est tombée malade, probablement parce qu’elle avait été infectée par le nouveau coronavirus, Sars-Cov-2, qui cause la maladie appelée COVID-19. Elle ne peut pas en être sûre, car elle n’a pas pu se faire tester. Elle est toujours aux prises avec des symptômes. Elle enseigne également, prend des appels de VICE et d’autres médias et écrit un livre sur les allergies pour Random House. Elle a pourtant pris le temps de répondre à mes questions sur notre crise actuelle. – John Horgan

Horgan: Quand avez-vous entendu parler de COVID-19 pour la première fois, et quelle a été votre réaction?

MacPhail: Je l’ai vu sur Pro-Med début janvier. [Just in case you don’t know what that is, this is description from their website: The Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED) is a program of the International Society for Infectious Diseases (ISID). ProMED was launched in 1994 as an Internet service to identify unusual health events related to emerging and re-emerging infectious diseases and toxins affecting humans, animals and plants. ProMED is the largest publicly-available system conducting global reporting of infectious diseases outbreaks.]

Je me souviens avoir pensé que c’était intéressant, mais les données initiales provenant de Chine ne m’inquiétaient pas. J’étais confiant que le CDC chinois et le gouvernement chinois s’en occuperaient, car ils ont un système solide pour faire face aux flambées en raison de leurs expériences passées avec le SRAS (2003) et des flambées occasionnelles de grippe aviaire. Les informations sur le cas initial ont également fait ressembler cela à une très mauvaise souche de grippe – évidemment bien pire que la grippe saisonnière normale, mais rien de pire qu’une souche de grippe aviaire comme H5N1. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi, si ce n’est d’y garder un œil.

Horgan: Comment votre pensée sur la pandémie a-t-elle évolué depuis lors?

MacPhail: Eh bien, cela a beaucoup changé. Au départ, j’avais confiance que le CDC américain ferait ce qu’il fait toujours – gérer la situation et fournir aux services de santé publique locaux et régionaux des conseils et un soutien. Ceux d’entre nous qui ne travaillent pas actuellement en santé publique ne savaient pas ce que tout le monde travaillant dans ces cercles faisait: nous n’avions pas de tests viables. L’échec initial des kits de test du CDC – les tests qu’ils avaient envoyés aux laboratoires à travers le pays – n’était pas une connaissance facilement disponible au début. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous – et par «nous» je veux dire le grand public – ait vraiment compris ce qui se passait dans les coulisses pendant les premières semaines de janvier, après que la Chine eut publié les informations génétiques du nouveau Sars-Cov- 2 virus. La bousculade pour faire tester et fonctionner n’était pas immédiatement évidente pour personne.

Parce que j’avais une si bonne perspective sur notre réponse nationale à la pandémie de H1N1 en 2009 et que je savais à quel point nous avions réagi à l’époque, j’étais trop confiant que notre réponse à cette pandémie serait similaire. J’avais l’impression que nous avions “foré” pour cet événement et que nous serions prêts. Je n’aurais pas pu me tromper davantage. Il est clair pour moi MAINTENANT que nous n’étions pas prêts et que nous n’avions aucun plan d’urgence en cas d’échec des kits de test du CDC. Les protocoles habituels qui impliquent que le CDC et la FDA donnent leur approbation pour développer et utiliser des tests n’ont pas été levés, ce qui semble avoir créé un retard étrange – et désastreux – pour que les capacités de test soient opérationnelles dans tout le pays.

Je devrais cependant dire cela pour défendre ce qui s’est passé. En 2009, nous avions affaire à un virus très différent. Nous avions très tôt des tests de diagnostic appelés «point de service» qui ne nécessitaient ni compétences ni équipement spécialisés pour fonctionner. Point de soins signifie simplement que les tests sont disponibles sur le site de soins; ils ne doivent pas être expédiés à un laboratoire séparé pour être effectués. Maintenant, avec Sars-Cov-2, c’est une histoire très différente. Nous n’avons pas de test de point de service disponible. Ces tests nécessitent un équipement spécial et des compétences particulières et doivent être effectués en laboratoire. Ou son équivalent. Et cela compliquait les choses. Je pense toujours que nous avons fait un travail terrible en ce qui concerne les tests, mais il y avait des raisons à cela.

Horgan: Tu as été malade récemment. D’abord, vous vous sentez mieux? Deuxièmement, votre expérience personnelle, et en particulier votre tentative de se faire tester pour COVID-19, ont-elles façonné votre vision scientifique de ce qui se passe?

MacPhail: Oui, ma pensée a beaucoup changé à cause de ma propre expérience. Je suis descendu avec une infection virale le 1er mars. Tout a commencé avec un mal de gorge et de la fatigue. Au 5ème jour de la maladie, j’ai eu une fièvre de 102,5 et pendant 5 jours, cette fièvre n’est jamais descendue en dessous de 100 degrés, malgré la prise de quantités importantes d’anti-fièvre. Je me suis retrouvé aux urgences le 9 mars avec de la fièvre, une toux sèche et une oppression thoracique. Ils m’ont donné un test de grippe – qui est revenu négatif – et un test de streptocoque – également négatif. J’ai eu une radiographie pulmonaire qui semblait claire, alors j’ai été mis sous nébuliseur pendant 30 minutes, on m’a donné une courte pause de stéroïdes pour m’aider à respirer, ainsi qu’un inhalateur. J’ai été renvoyé chez moi en quarantaine. Les choses ont progressé et je suis devenu de plus en plus congestionné – congestion nasale et thoracique. Je suis retourné aux soins d’urgence et aucun test pour Sars-Cov-2 n’était disponible. C’était le 15 mars. Le médecin de garde d’urgence a dit qu’elle m’aurait testé si elle le pouvait, mais elle n’avait aucun kit disponible. Parce que je suis «à faible risque», mon médecin traitant, qui ne dispose que de tests limités, n’a pas pu gaspiller l’un des kits de test sur moi. Je n’ai toujours pas été testé. Nous sommes le 26 mars et je récupère lentement, mais toujours congestionné.

J’ai commencé à paniquer à propos de notre réponse après mon voyage aux urgences le 9 mars. À ce moment-là, je savais que nous bâclions cette réponse. La chose la plus importante est de tester. Vous ne pouvez pas combattre ou concevoir des réponses de santé publique efficaces pour ce que vous ne pouvez pas voir. Où sont les hotspots? Quelle est l’ampleur du problème? Il était clair pour moi que nous ne savions pas – et ne pouvions pas – savoir. Dieu merci pour la modélisation et les biostatisticiens. Sans eux, nous n’aurions presque rien pour continuer. Nous ne savons pas si les chiffres que nous voyons sont exacts, mais ils valent mieux que rien. Pourtant, sans test, nous sommes bloqués sur le plan social. Seuls des tests massifs permettront de revenir à “la vie normale”. Et je n’ai aucun espoir à ce sujet de sitôt. Je ne le comprends vraiment pas. D’autres pays ont fait beaucoup mieux que nous sur ce front. Ici à New York, j’ai l’impression qu’il est trop tard. Nous devrons faire des tests massifs pour empêcher la deuxième vague.

Horgan: L’épidémiologiste de Stanford, John Ioannidis, a suggéré que les États-Unis pourraient réagir de manière excessive au virus, étant donné le peu de données dont nous disposons. Commentaire?

MacPhail: Il ne se trompe pas sur le manque de données, mais il a tort sur la réaction excessive. Je pense que si vous regardez les données que nous avons, de plusieurs pays maintenant, il est clair que cette situation est très mauvaise et va rapidement submerger notre système hospitalier. Pour être honnête, j’étais plus proche de son point de vue début janvier. Mais nous n’avions pas une image claire. Maintenant nous le faisons. Personne ne devrait faire caca à ce stade du jeu.

Horgan: Qu’est-ce qui vous inquiète le plus au sujet de la pandémie et de notre réponse à ce sujet maintenant?

MacPhail: Je m’inquiète de l’absence d’une réponse nationale cohérente. Je crains que les États ne fassent ce qu’ils veulent, et pas nécessairement ce qu’ils devraient. Habituellement, le CDC fournirait des conseils et orchestrerait une réponse nationale. Cela n’arrive pas.

Je crains également que nous ne soyons pas préparés – en aucune façon – à une réponse prolongée. Ça va être des mois, pas des semaines. Il y aura probablement une deuxième vague. Une troisième vague. Nous avons besoin d’un vaccin, mais nous avons besoin d’un plan cohérent jusqu’à ce que nous en obtenions un. Nous ne savons pas non plus à quoi ressemblerait une deuxième vague. Encore une fois, c’est pourquoi nous avons besoin de tests à grande échelle. Afin que nous puissions entraver la deuxième vague.

Horgan: Qu’est-ce qui vous passionne, le cas échéant?

MacPhail: Eh bien, je sais à quel point la plupart des travailleurs de la santé sont dévoués. Je sais qu’ils sont là-bas, faisant tout ce qu’ils peuvent. Et je sais que les scientifiques du monde entier font de leur mieux. Ils sont dans leurs laboratoires, se tuant presque pour faire des tests, faire des tests, étudier ce virus et trouver une solution.

Je suis également encouragé par les réponses locales que j’ai vues. Un groupe de jeunes new-yorkais se portent volontaires pour acheter des produits d’épicerie pour les personnes âgées et immunodéprimés, adhérant aux meilleures pratiques pour éviter de contaminer les accouchements. Juste des gens qui font le pas et font ce qu’ils peuvent.

Horgan: Si vous étiez le tsar pandémique, que conseilleriez-vous au président Trump de faire maintenant?

MacPhail: N’offense pas vos lecteurs, mais je lui dirais de se taire une minute. Laissez le CDC diriger. Laissez Anthony Fauci diriger. La plupart des discussions, de la planification et de la prise de décisions devraient être laissées à des experts. Il devrait leur donner libre cours et les soutenir. Il devrait faire écho à leurs conseils et faire savoir aux Américains que notre santé est d’une importance vitale. Après tout, si nous ne sommes pas en bonne santé, il n’y a pas d’économie.

À l’avenir, je pense que le CDC devrait être isolé de toute influence politique. Je ne pense pas que nous ayons fait assez bien pour séparer la science de l’État. Des endroits comme le NIH et le CDC devraient être en grande partie des organes autonomes avec une supervision fédérale, dirigés par des experts dans leurs domaines respectifs qui sont élus par leurs pairs, non nommés politiquement. C’est juste mes deux cents.

Horgan: Que recommanderiez-vous pour nous protéger contre de futures pandémies?

MacPhail: Trois mots: Financer la santé publique.

Financer les programmes de santé publique comme nous finançons les programmes de défense nationale. Parce que, bien, la santé publique est la défense nationale … contre les agents pathogènes mortels.

Nous savons quoi faire. Nous ne le faisons tout simplement pas. Nous réagissons à des choses comme le SRAS ou le VIH, puis, une fois qu’elles disparaissent ou deviennent plus gérables, nous recommençons à agir comme si nous étions invulnérables. Entre les pandémies, nous prétendons qu’il n’y a pas de problème. Mais les gens de la santé publique nous ont avertis que quelque chose comme ça allait se produire. Ils nous avertissent depuis des décennies.

Horgan: Un pays non autoritaire a-t-il particulièrement bien géré le coronavirus?

MacPhail: L’Allemagne semble aller bien. Et, bien sûr, la Corée du Sud.

Lors de la pandémie de 2009, j’ai souvent entendu des gens de la santé publique plaisanter – mais aussi ne pas plaisanter – qu’ils souhaitaient avoir la capacité de la Chine à forcer les citoyens à faire la bonne chose. La Chine n’a pas à se soucier de savoir si les gens font la queue pour se faire vacciner; ils peuvent simplement imposer la vaccination. Je ne pense pas que ceux qui ont fait ces blagues veulent vraiment vivre sous un régime autoritaire, mais ils enviaient la capacité de la Chine à se mobiliser et à faire avancer les choses.

Les pandémies ont tendance à rendre tout le monde un peu plus autoritaire, du moins temporairement. C’est un mal nécessaire. Les gens ne vont pas toujours rester volontairement à la maison ou fermer leur boutique de leur plein gré. L’astuce consiste à équilibrer ces pouvoirs exceptionnels et à s’assurer qu’ils ne deviennent pas la règle.

Horgan: Les experts ont proposé un large éventail d’estimations sur le temps qu’il nous faudra pour pratiquer la distance sociale pour vaincre ce virus. Envie de deviner?

Après avoir été si mal à propos de mes prévisions en janvier et février, je ne veux même pas risquer de deviner. Je dirais 2-3 mois au minimum. Tout dépend vraiment de la rapidité avec laquelle nous pouvons obtenir des tests à grande échelle. De cette façon, nous pouvons cibler les pratiques d’isolement et de mise en quarantaine.

Horgan: Nous sommes tous saturés de nouvelles sur le coronavirus maintenant. Y a-t-il quelque chose que nous devons particulièrement savoir?

MacPhail: Qu’il y a encore beaucoup d’incertitude. Nous en savons beaucoup plus, mais nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce virus. Nous apprenons toujours.

Horgan: J’ai écrit une colonne exposant les résultats positifs possibles de cette pandémie. Pouvez-vous imaginer un avantage?

MacPhail: Oui je peux. Je pense que nous allons tous devoir repenser notre relation les uns avec les autres. Cela a clairement montré qu’il y a une limite à l’individualisme américain. Nous vivons et survivons dans des communautés interconnectées. Nous avons manqué de papier toilette en une minute. Nous ne pouvons pas survivre seuls.

De plus, je pense que nous devrons réexaminer notre culture de travail. Nous pouvons obtenir des congés de maladie payés pour tout le monde. Et la bravade de surmonter une maladie? Cela devrait changer. Nous devons rester à la maison quand nous sommes malades et porter des masques en public si nous ne pouvons pas. Encore une fois, c’est un changement de penser à nous tout le temps, à penser à nos communautés et nos voisins.

Et, enfin, si ces événements ne sont pas le meilleur argument pour les soins de santé universels que j’ai jamais vu, alors je ne sais pas quoi d’autre.

