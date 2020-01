Sedeco a signalé des risques dus à des irrégularités dans 30 des 50 marchés inspectés

À la suite des incendies constants qui se sont produits sur divers marchés de Mexico, Le ministère du Développement économique (Sedeco) a effectué des visites de supervision dans 50 marchés publics, qui ont révélé que 30 d’entre eux présentaient des irrégularités.

Les marchés sur lesquels ces irrégularités ont été constatées ont été encadrés entre le 2 et le 14 janvier et il a été détecté que plusieurs installations électriques des boîtiers fonctionnent avec une surcharge électrique, des câbles exposés et de mauvaises conditions, selon les informations d’El Universal.

Le chef du Sedeco, Fadlala Akabani, a déclaré que cette C’est une étape diagnostique prendre en compte les choses qui mettent en danger les habitants d’une certaine zone avant d’apporter les corrections pertinentes. “A la fin des 50 marchés, nous rencontrerons les maires, pour la construction du schéma des installations électriques modernes de chacun.”

Parmi les détails du rapport, Il y a eu une tentative de retrait des connexions sur le marché de Sonora, et bien qu’elle n’ait pas été réalisée, les connexions ont été supprimées sur les marchés de Morelos, La Merced, Melchor Ocampo et Martínez de la Torre.

En raison d’incendies tels que ceux des marchés de La Merced et de San Cosme, Sedeco a commencé à surveiller les sites. Il a expliqué qu’ils seront au total 329 dans la capitale, dans lequel, en plus de ne voir que les électricité, sera également pris en comptecomme installations gazières et hydrosanitaires.

Le chef du Sedeco a déclaré que En fonction de ce qui ressort de cette enquête, la réglementation et les sanctions applicables à ces enceintes à Mexico seront modifiées, même qui sera convenu avec le Congrès de la capitale.

La première phase d’inspection se terminera fin janvier, mais pplus tard, il y en aura un autre dans lequel il est prévu d’examiner les 279 marchés manquants, tandis que les défaillances enregistrées dans lesquelles elles sont inspectées seront notifiées pour être prises en charge.

Que s’est-il passé à La Merced et à San Cosme?

Le 24 décembre, le célèbre marché de La Merced à Mexico a eu un incendo qui a attiré l’attention des routes la veille de Noël. Vers 21h30 le 24 décembre, un violent incendie s’est déclaré à l’intérieur du marché, qui présentait une colonne de fumée de plus de deux kilomètres de haut.

Deux personnes tuées, huit blessées et environ 1 500 endroits touchés, c’est la balance qui a laissé le feu . Selon des informations officielles, l’une des victimes a perdu la vie sur les lieux, tandis que la deuxième personne est décédée lors de son transfert à l’hôpital. Tous deux sont morts après avoir été électrocutés, car l’endroit était plein d’eau.

En raison des dégâts importants subis par la nef maire du marché de La Merced à Mexico (CDMX), le gouvernement de la capitale a annoncé que Cette zone devra être démolie et reconstruite pour éviter l’insécurité pour ceux qui y travaillent tous les jours.

Le matin du 22 décembre, un autre incendie a été enregistré sur le marché de San Cosme, d’une ampleur telle qu’il a dévoré des centaines de locaux voisins. Selon les autorités, l’incident a touché plus de 50% du marché. Il a fallu trois heures aux pompiers pour atténuer les flammes.

À 22 h 30, le 15 janvier, le marché de Morelos a pris feu, ce qui a touché 15 magasins. L’incendie a commencé dans l’un des étals où des bougies et des produits ésotériques étaient vendus.