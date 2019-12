Seize ans plus tard, ils vident un ruisseau au Brésil pour retrouver les restes d'un garçon argentin disparu dans un enlèvement brutal

Cristian Schaerer, fils de l'ancien ministre de la Santé de la province de Corrientes, Juan Pedro Schaerer, Il a été enlevé en septembre 2003 quand il était à la porte de sa maison dans le quartier Las Tejas de la capitale Correntina. Il avait alors 21 ans. Sa famille a payé 277 000 $ pour son sauvetage, mais il ne s'est jamais présenté. Il y avait des condamnés, des suspects historiques, des hommes comme Rodolfo "El Ruso" Lohrmann et José "Potrilllo" Maidana, mais jamais apparu, vivant ou mort.

Seize ans plus tard, la justice argentine est confrontée à la mesure la plus extrême dans la recherche: une équipe de spécialistes vide et drague tout un ruisseau dans la zone brésilienne d'Uruguaiana, à la frontière argentine avec Paso de los Libres, à trois kilomètres du pont international, une tâche en coordination avec UFESE, l'aile anti-enlèvement de la Procuration dirigée par le procureur Santiago Marquevich.

Un témoin d'identité réservé, qui ne fait pas partie des personnes condamnées dans l'affaire, comme l'ont confirmé des sources dans l'affaire, est celui qui a indiqué la région. Il y a ceux qui disent que l'informateur avait un intérêt à percevoir une récompense, approché mi-2018 et Il a souligné la zone boueuse, auparavant supposément découverte et aujourd'hui sous l'eau, d'accès extrêmement difficile. Lohrmann et Maidana n'ont pas fourni d'informations utiles lorsque Marquevich s'est rendu au Portugal pour les interroger. L'histoire racontée par Justice ne parle pas d'une tombe creusée. Cristian serait simplement resté dans la boue.

Les informations d'origine sur la cause pointaient dans cette direction. On savait historiquement que Schaerer avait été "sauvé" à Paso de los Libres et dans une scierie le long de la zone, sous les canons du Salgán, d'autres personnes impliquées dans l'affaire. L'expertise a prouvé que Salgán le fit détenir dans un cinquième du Paso de los Libres jusqu'aux premiers mois de 2004. Ensuite, il a été établi que Cristian a été détenu entre mars et mai 2004 dans une scierie de Garupá, Misiones, propriété de Carlino Rojas Morel. Un témoin a déclaré qu'il avait parlé avec le jeune homme kidnappé à cet endroit.

Les fouilles à Paso de los Libres datent de 2006; un témoin a marqué une zone où Schaerer aurait été enterré, les puits ont été creusés par le personnel de la gendarmerie et de la police fédérale. Le résultat, à l'époque, C'était négatif.

Au milieu de l'année dernière, Les données de l'informateur ont renvoyé la gendarmerie dans la région, avec des plongeurs et des bateaux et des chercheurs brésiliens.

"A cette époque, l'endroit indiqué il est recouvert de trois mètres d'eau, ils fonctionnent donc en plus des plongeurs munis d'échosondeurs, de géorradares et de caméras sous-marines, de médecins légistes et d'anthropologues de la gendarmerie nationale et de la police fédérale du Brésil. Le déploiement opérationnel est vaste et ardu car il implique de retrouver des restes une zone de la taille d'un terrain de soccer. Et cela se passe dans le cadre de la coopération policière entre les deux pays », a expliqué à l'époque une source judiciaire.

"Il y a des indications qui nous font présumer que les données fournies par un témoin réservé pourraient être exactes", at-il ajouté.

Cependant, les bras des plongeurs ne suffisaient pas à s'enfoncer dans la boue. Ils ont trouvé l'os reste, qu'ils n'appartenaient pas à Cristian, on l'a appris plus tard. On a parlé d'un transfert de ses restes dans un sac de jute, on en a trouvé un entre l'eau et la saleté. Ainsi, le dragage de la zone, avec un périmètre fermé, est devenu une nouvelle escalade des mesures.

Au moins 10 jours de travaux supplémentaires sont attendus.

Pendant, La chambre IV de la chambre fédérale de cassation pénale, composée des médecins Mariano Hernán Borinsky et Javier Carbajo, a rejeté une plainte déposée par la défense de Cristian Carro Córdoba, l'un des condamnés historiques de l'affaire, dans le cadre d'un processus d'extradition vers le Paraguay.