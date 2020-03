Selena refait surface sa vidéo dans le cercueil et les fans sont surpris de la voir

Environ un an après sa mort, la vidéo de Selena refait surface dans le cercueil. Ses fans sont surpris de voir ses utilisateurs dire qu’elle semble endormie et belle.

Des images de Selena et de sa vidéo morte refont surface dans le cercueil. Selena Quintanilla Pérez, plus connue sous le nom de Selena, est née à Lake Jackson, Corpus Christi, le 16 avril 1971. Elle était une chanteuse américaine d’origine mexicaine du tex-mex, du ranchera, de la ballade, de la pop latine et de la cumbia mexicaine, ainsi qu’une femme d’affaires, Mannequin, actrice et créatrice de mode.

Après une carrière réussie dans le monde de la musique, Selena, également connue sous le nom de “La Reine du Tex-Mex”, a perdu la vie le 31 mars 1995 à 23 ans aux mains de Yolanda Saldivar, la présidente de son fan club et manager de ses boutiques Selena Etc.

Maintenant, quelques jours après l’anniversaire de sa mort, une vidéo d’elle dans le cercueil a refait surface. Dans cette publication, qui dure un peu plus de deux minutes, on peut voir comment plusieurs personnes présentent leurs condoléances à Abraham Quintanilla Jr, le père de Selena, tandis que le thème musical «Como la flor» joue dans la version instrumentale.

Selena donne l’impression qu’elle dort et qu’elle est belle avec une tenue bleue. Plus tard, ses funérailles sont vues, auxquelles ont assisté des centaines de personnes parmi la famille, les amis et les fans. Disconsolate, son veuf, Chris Pérez, est vu tandis que beaucoup de ses fans pleurent avec une profonde tristesse et placent des fleurs dans le cercueil du chanteur.

Cette vidéo, qui a jusqu’à présent plus d’un million de vues, a provoqué de nombreuses réactions chez les suiveurs de Selena:

“Même quand j’étais dans le cercueil, j’avais l’air brillant, comme une beauté endormie qui allait se réveiller à un moment donné”, “Toutes ces années plus tard et cela me brise encore le cœur. On dirait qu’elle dort. “” Selena toujours morte n’a pas cessé d’être si belle, on aurait dit qu’elle dormait et rêvait. “

D’un autre côté, un admirateur de la chanteuse a commenté quelque chose que beaucoup demandent à ce jour: “Imaginez combien de belle musique nous avions maintenant de Selena”, tandis qu’un autre utilisateur téléchargeait sa haine contre le meurtrier de “La Reine du Tex Mex”: “Comme si Yolanda ne vous aime pas pour avoir arraché une belle femme.”

Ses fans ne croient toujours pas qu’elle n’est plus dans ce monde: «Elle ressemble littéralement à un ange sur Terre. Repose en paix, magnifique »,« 2020 et je pleure toujours sa mort. Je ne peux pas imaginer tout ce que sa famille a vécu. » “Shhh … dort”, “Sleep beauty !!! Je souhaite qu’elle puisse se réveiller. “

Un internaute n’a pas manqué l’occasion de commenter le veuf de Selena, Chris Pérez: “C’est juste moi ou ça fait mal de voir la douleur de Chris, je ne veux pas imaginer ce que ça fait de perdre l’amour de sa vie.”

Enfin, un adepte a écrit un beau message: «Que Dieu bénisse votre famille. Le monde a besoin de plus de Selenas. Le monde a perdu une belle âme qui a touché et continue de toucher de nombreuses vies. »