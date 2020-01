Selon les marchés, le risque de défaut de paiement pour l’Argentine dépasse déjà 80%

Les swaps sur défaillance de crédit, les CDS ou l’assurance contre les défaillances, sont un thermomètre qui atteint des niveaux «rouges» chaque fois qu’il y a un cimbronazo dans l’économie locale. Il s’agit d’opérations spécifiques réalisées à l’étranger pour couvrir un événement de crédit. Son augmentation va de pair avec le risque pays et se mesure généralement à l’évolution des obligations et des assurances à 5 et 10 ans. Bien sûr, le risque pays est un indice et les CDS sont pour une couverture réelle.

De plus, son fonctionnement génère une estimation du potentiel de défaut ou de défaut de la dette. Pour le calcul sur un an, selon ., cette possibilité implicite de défaut est supérieure à 80%. D’autres calculs, comme celui du cabinet de conseil CMA, situent le chiffre en chiffres similaires: 74% pour les 12 prochains mois. Autrement dit, selon les marchés, les chances de défaillance de l’Argentine avec sa dette se situent entre 75% et 85%; plus que des chiffres élevés pour un gouvernement dont la priorité, selon le président Alberto Fernandez, est de négocier avec les créanciers avant mars.

Hier, après la nouvelle que la nation n’allait pas “sauver” la dette de la province de Buenos Aires, le CDS a connu une légère baisse mais la semaine dernière ils ont enregistré de fortes augmentations: dans l’assurance à 5 ans de plus de plus de 8% et 10 ans de près de 18%.

Quand on parle de probabilité implicite sur le marché financier, c’est une perception de ce qui pourrait arriver, une attente. Ce n’est pas un pronostic mais il est lié au coût de la prime d’assurance et parce que ce risque est très élevé, le CDS monte.

De loin, les prix des CDS en Argentine sont les plus élevés de la région, 10 fois plus que ceux du Brésil, par exemple, ce qui démontre la crise locale et la méfiance du marché à l’égard de l’avenir et de la manière dont le pays fera face à ses obligations. Ce midi, le prix de l’assurance sur 5 ans était d’environ 3 500 points, contre environ 100 au Brésil et 44 au Pérou par exemple.

“Le risque implicite de défaut est de 80%. C’est une formule qui prend en compte l’expiration du CDS à cinq ans. Lorsque le risque pays était à 2 500 points, la probabilité atteignait 93% », Gustavo Neffa de Research for Traders.

«La province impacte, mais il y a aussi un épuisement du rallye des obligations en pesos depuis la mi-décembre, avec des augmentations et un couplage à celles en dollars. La province a besoin de 270 millions USD, n’en a pas et il y aura un déversement d’obligations souveraines. Je vois à nouveau le risque pays à 2 000 points. Entre-temps, le gouvernement devra entamer des négociations avec les créanciers. Il est bon que le président ait fixé un délai à ce sujet, mais cela ne signifie pas que la proposition prospérera », a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, il y a contagion pour la question de Buenos Aires, qui n’est pas un défaut, mais le marché doute beaucoup. Le CDS reflète davantage de problèmes nationaux, mais il y a contagion et cela a un impact sur ces assurances. Les chances de défaut sont élevées. Le risque pays et le CDS, et avec cela la possibilité de défaut, tomberont si une renégociation de la dette avec les créanciers privés est convenue », assure Juan Paolicchid’EcoGo.

L’Argentine court contre la montre pour sa dette extérieure. Aujourd’hui, quelques minutes après l’annonce que le La province de Buenos Aires a officiellement confirmé qu’elle ne serait pas en mesure de payer la dette qui a expiré le 26 janvier, le risque pays a augmenté de 3%. Par une demande, le gouverneur Axel Kicillof Il a annoncé qu’il négocierait avec les créanciers un report du paiement de la caution de Buenos Aires 2021 jusqu’au 1er mai. La dette s’élève à 275 millions USD.

Par un communiqué de presse, le ministre des Finances et des Finances de Kicillof, Pablo Lopez, il a averti que si les titulaires n’acceptaient pas la proposition, les dommages à l’économie de Buenos Aires pourraient être plus importants.

«Les créanciers internationaux de la province de Buenos Aires engagent des avocats pour négocier la normalisation de la dette. Au moins 75% des obligataires devront accepter la proposition d’augmenter le paiement au 1er mai », ont-ils déclaré Recherche pour les commerçants.

Comme il se démarque Infobae Ce matin, il ne semble pas y avoir de tension entre la Nation et la province la plus importante du pays. Au contraire, tout suggère un mouvement stratégique, avec un message commun “il n’y a pas d’argent” pour faire face aux engagements futurs. Bien que cela ait sûrement un impact négatif sur le risque pays, comme le montrent les premières minutes des opérations de marché, cela favorise les plans du gouvernement pour parvenir à une renégociation plus favorable.

Dans une demande publiée aujourd’hui, le gouvernement de la province de Buenos Aires a fait une demande de consensus pour modifier les termes et conditions du BP21. Il s’agit d’un mécanisme qui est envisagé dans le prospectus pour l’émission de papier mis sur le marché en janvier 2011. La proposition est de reporter jusqu’au 1er mai l’échéance du capital, 249 975 000 USD. Le report ne dit rien sur les suppressions ou les coupures. Les intérêts, soit environ 25 millions USD supplémentaires, seront payés en temps opportun. Le but est de «libérer temporairement la province de certaines obligations financières à court terme», en admettant qu’elle n’a pas la possibilité de payer le paiement.