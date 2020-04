S’en tenir à notre mission: couvrir la science au sens large

Une couverture de magazine mettant en vedette des scientifiques lors d’une expédition dans l’Arctique peut sembler un choix étrange lorsque le monde est en proie à une pandémie. Mais alors que nous luttons tous pour nous adapter à une nouvelle réalité effrayante, ici, à Science News, nous poursuivons notre mission de rapporter les actualités dans le domaine des sciences.

Le coronavirus SARS-CoV-2 a soudainement bouleversé tous les coins de la vie. Notre personnel a décampé de notre bureau pour travailler à domicile, dans un effort pour pratiquer l’éloignement social et aider à ralentir la propagation du virus. Les écoles sont fermées; comme tant de gens à travers le pays, nous jonglons avec la garde des enfants, le travail et les soucis. Nous recherchons les dernières nouvelles sur Internet. Et nous nous demandons ce qui va se passer ensuite.

La pandémie a entraîné d’énormes changements dans notre salle de rédaction, avec presque tout le monde impliqué d’une manière ou d’une autre. Nous avons lancé de nouvelles façons de diffuser les nouvelles, notamment notre bulletin électronique bimensuel Coronavirus Update et des ressources d’apprentissage à domicile sur Science News for Students. Nous nous sentons chanceux d’avoir la formation et l’expérience scientifiques pour pouvoir rendre compte avec précision de la science en évolution rapide du virus et des efforts pour l’apprivoiser. Chaque jour apporte de nouveaux résultats de recherche qui ajoutent une autre pièce au puzzle et aident à contrer un miasme de désinformation en ligne. Souvent, nous devons dire que la science n’est pas claire. Mais même en sachant cela nous aide à apprendre tous ensemble.

Alors que nous travaillons d’arrache-pied pour couvrir la pandémie, nous continuons également à couvrir d’autres développements dans les sciences. Il ne semble peut-être pas important pour l’instant de savoir ce que les astronomes se demandent à propos de la gradation soudaine de l’étoile Bételgeuse, ou d’un système d’intelligence artificielle qui détecte les odeurs en imitant l’odeur des mammifères, mais la science continue. Et nous devons tous être en mesure de prendre une pause des nouvelles de la pandémie – un bref rappel d’un monde plus large et un répit.

Mais le nouveau coronavirus parvient à se frayer un chemin dans des sujets qui semblent très éloignés. Les deux articles de ce numéro, l’un sur l’expédition MOSAiC dans l’Arctique et l’autre sur les expériences de conception de terrains de jeux qui encouragent l’activité physique, n’ont pas échappé à la touche fantomatique du virus. Un participant de la partie aéroportée de l’expédition MOSAiC a été infecté par le coronavirus, forçant l’annulation des vols de recherche, et certaines régions ont demandé aux enfants d’éviter l’équipement de jeu afin de réduire la transmission. Il s’avère que même si les enfants et les adolescents sont moins susceptibles de devenir gravement malades avec COVID-19, ils peuvent facilement transmettre le virus à d’autres.

Pour les dernières nouvelles sur la science de l’épidémie de coronavirus, ainsi que des nouvelles sur la physique, l’astronomie, le changement climatique, l’intelligence artificielle, la paléontologie et d’autres domaines scientifiques, visitez sciencenews.org. Envoyez-nous vos questions par e-mail à feedback@sciencenews.org. Alors que la pandémie se poursuit, nous répondrons à une sélection de vos questions dans notre newsletter et sur notre page Feedback. Dans ce numéro, nous examinons comment le coronavirus se compare à la grippe et s’il existe réellement deux souches du coronavirus en circulation.

Nous ne sommes peut-être plus au bureau, mais nous travaillons toujours dur pour vous.