Senua’s Saga: Hellblade II arrivera sur PC

Le nouveau jeu de Théorie Ninja cherche à inviter le joueur à une expérience similaire à celle de son prédécesseur, Hellblade: le sacrifice de Senua. Dans ce changement, le cadre et le contexte, comme on peut le voir dans la bande-annonce, seront d'un style plus nordique et viking. À leur tour, les colorants de nature macabre semblent avoir plus de pertinence que dans la tranche précédente. Ceci est mélangé avec des choses introspectives et des voyages dans l'esprit. Cela sera essentiel pour définir les intentions de l'étude d'ajouter une composante psychologique au jeu. En d'autres termes, Hellblade 2 promet plus de fureur, d'action et de moments sinistres.