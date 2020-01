Séoul estime qu’il est tôt pour le pessimisme au sujet du dialogue avec Pionyang | Monde

Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi qu’il était trop tôt pour être pessimiste quant au processus de dialogue avec la Corée du Nord, compte tenu des relations relativement bonnes de son chef, Kim Jong-un, et du président américain. Donald Trump

“Je pense qu’en ce moment nous ne sommes pas dans une phase où nous devons être pessimistes quant au dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis”, a déclaré aujourd’hui Moon lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la nouvelle année au cours de laquelle, aucun Il a toutefois reconnu que le moment actuel du dialogue n’était pas non plus le plus porteur d’espoir.