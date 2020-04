Séparer le fait HIIT de la fiction

Il est facile de se perdre dans le battage médiatique autour de nouveaux appareils ou protocoles d’entraînement qui promettent des résultats maximaux en un minimum de temps

Rahul Bernath est le directeur des ventes et du marketing pour le vélo de fitness à domicile appelé CAR.O.L sur carolfitai.com. Avant de rejoindre CAR.O.L, Rahul a obtenu un diplôme de première classe de l’University College de Londres et a travaillé avec certaines des marques de consommation les plus précieuses du Royaume-Uni dans le marketing et les ventes.

Le nom de ce vélo stationnaire d’aspect plutôt inoffensif signifie CARdiovascular Optimization Logic. CAR.O.L est un vélo d’exercice interactif alimenté par l’IA avec des algorithmes d’auto-apprentissage dont le développement a pris plus de quatre ans. Le principal argument de vente de CAR.O.L est qu’il automatise chaque entraînement HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité) et vous guide à travers une exécution parfaite de chaque entraînement en utilisant le biofeedback, un écran tactile et des invites audio.

J’ai eu l’occasion d’essayer un vélo CAR.O.L en personne, et même si j’ai apprécié un bon entraînement et que j’ai été intrigué par l’appareil, je suis reparti avec des sentiments mitigés. Ces sentiments mitigés se sont principalement concentrés sur les affirmations selon lesquelles tant d’appareils comme ceux-ci semblent susciter. Des allégations telles que «CAR.O.L sont cliniquement prouvées pour vous offrir les mêmes avantages cardio qu’un jogging de 45 minutes en moins de 9 minutes, avec seulement 40 secondes de travail acharné. Donc, au lieu de me plaindre de ces sentiments négatifs en privé, j’ai décidé d’avoir Rahul sur le podcast pour en discuter ouvertement. Si civilisé, non?

Dans notre conversation, que je vous encourage fortement à écouter dans le lecteur de podcast audio en haut de cette page, Rahul et moi discutons des sujets suivants.

La différence entre la condition cardiovasculaire ou biologique et la forme physique du corps entier.

Comment des dispositifs tels que CAR.O.L et HIIT peuvent être un «médicament de passerelle» positif pour des individus auparavant inaptes à progresser vers une vie remplie de mouvements plus robuste.

Les nombreux avantages d’avoir un cœur sain et fort, ce qui est l’un des plus grands stimulants d’une séance d’entraînement de style HIIT.

Comment un Rahul auparavant sédentaire a atteint un niveau de forme cardiovasculaire en utilisant le CAR.O.L, puis a commencé à faire des programmes d’exercices plus complexes.

La motivation qui peut être trouvée en voyant les résultats rapides d’entraînements comme le HIIT ou l’haltérophilie par rapport aux résultats lents que vous obtenez d’un cardio plus long et plus lent. (Spoiler: Voir des résultats rapides vous incite à revenir pour en savoir plus.)

Pourquoi l’aspect IA de CAR.O.L aide à exécuter HIIT de la manière “correcte” dans l’environnement hautement contrôlé d’un laboratoire de sciences du sport. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez mon article intitulé 3 problèmes avec la formation d’intervalle à haute intensité.

Les critères que Rahul nous suggère d’utiliser lors de l’achat d’un appareil d’entraînement à domicile:

Quel avantage essayez-vous de réaliser (c.-à-d. Vous entraîner pour un marathon, vous muscler ou simplement construire un cœur fort)?

Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à l’utilisation de l’appareil?

Quel type d’entraînement aimez-vous réellement (n’achetez pas de tapis roulant si vous trouvez la course à pied ennuyeuse)?

Combien d’argent êtes-vous prêt à dépenser?

Comment HIIT s’intègre dans un mode de vie autrement actif. Par exemple, Rahul utilise le CAR.O.L plusieurs fois par semaine, mais fait également des camps d’entraînement de style militaire.

En fin de compte, la chose la plus importante dans le fitness est de trouver quelque chose auquel vous pouvez réellement vous tenir.

