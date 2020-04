Sept ans pour Mercure – Scientific American Blog Network

Vous pourriez penser qu’il est plus facile de laisser la gravité vous rapprocher d’un objet massif que d’essayer de vous éloigner de cet objet massif. Certes, si tout ce que vous voulez faire, c’est tomber, c’est peut-être vrai. Mais si vous commencez sur une orbite stable, et que vous voulez atteindre une autre orbite stable, et que vous voulez entrer en orbite autour d’un autre objet massif en orbite déjà autour du premier objet massif, eh bien, vous avez du travail à faire.

Prenez par exemple le défi de visiter la planète Mercure, en orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 36 millions de miles par rapport à la moyenne de 93 millions de miles de la Terre. À cette position, la vitesse orbitale de Mercure est environ 1,6 fois celle de la Terre (qui est déjà lourde de 30 kilomètres par seconde), ce qui nécessite un travail considérable pour correspondre. Comme toujours dans les vols spatiaux, la devise critique est “ delta-v ”, le changement net de vitesse requis pour aller de A à B.Pour les voyages de la Terre à Mercure, ce delta-v est coûteux, nous devons donc être intelligents et nous faufiler il.

Pour la mission BepiColombo de l’Agence spatiale européenne à Mercure, l’astuce est un transfert de sept ans utilisant pas moins de 9 survols planétaires pour exploiter un tout petit morceau de moment cinétique (et de gravité) orbital planétaire pour manœuvrer dans une douce intersection avec le monde intérieur du Soleil . BepiColombo est en fait deux vaisseaux spatiaux en un: un orbiteur avec imagerie télescopique, des spectromètres (y compris les rayons gamma et les neutrons – bons pour rechercher des signes d’eau gelée), et une suite d’autres instruments, et un orbiteur séparé pour étudier l’environnement magnétosphérique de Mercure.

Lancé en octobre 2018 sur une orbite héliocentrique (centrée sur le soleil) similaire à celle de la Terre, il utilisera une séquence de rencontres planétaires pour finalement arriver à une «faible capture» sur une orbite polaire autour de Mercure en décembre 2025. La première grande rencontre vient de prendre lieu cette semaine le 10 avril 2020, alors que BepiColombo a scooté par la Terre à une distance angoissante de près de 12700 kilomètres. Ce faisant, il a fourni une belle vue (montrée ici à environ 220 000 kilomètres) de notre monde en croissant – un rappel bien nécessaire qu’il y a des choses au-delà de nos épreuves humaines quotidiennes et que notre monde persévère.

La Terre recule alors que BepiColombo fait son survol. Crédit: ESA, BepiColombo et MTM (CC BY-SA 3.0 IGO)

Cette manœuvre envoie BepiColombo (toujours en orbite autour du Soleil) sur un chemin de rencontre avec Vénus en octobre 2020, puis un deuxième survol vénusien en 2021, suivi par pas moins de six survols de Mercure, chacun peaufinant progressivement la trajectoire du vaisseau spatial jusqu’à ce qu’il puisse rendre cette finale manoeuvre de capture en 2025.

Pour le plaisir, voici la séquence timelapse capturée lors de l’approche la plus proche de BepiColombo sur Terre le 10 avril, un peu époustouflant (selon les normes cosmiques) de course de rue, et la dernière fois que nous serons si proches de cet artefact technologique d’un espèce curieuse.

Rencontre rapprochée. Crédit: ESA, BepiColombo et MTM (CC BY-SA 3.0 IGO)

