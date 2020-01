Sept jours à la dérive: le drame intime du père de Pablo Ventura, le garçon accusé par les rugbiers

Le samedi 18 vers 17, trois policiers de la DDI de Zárate ont applaudi devant l’entrée de la maison de José María Ventura sur la rue Hipólito Irigoyen. C’était une courtoisie, plus tard José saurait que les troupes avaient l’ordre de fermer la porte et de vérifier l’adresse si elles n’étaient pas ouvertes.

À l’intérieur de la maison, il, sa femme, Marisa Claudia Pittilini, pharmacienne et son unique enfant, Paul, ils ont fait une sieste. «Mari», comme son mari lui dit affectueusement, s’était levée pour chercher un verre d’eau lorsqu’elle avait entendu que quelqu’un était à la porte. Il préférait ne pas s’occuper d’elle et c’était pour José.

“Je n’ouvre presque pas, à Zarate ils volent beaucoup, je ne savais pas s’ils étaient flics”admis à Infobae José María, 55 ans, est employé depuis plus de 10 ans dans la coopérative électrique de sa ville. Enfin ouvert. Les flics ont posé des questions sur son fils et il a répondu qu’il dormait. “Apportez-le” était la réponse.

Il se dirigea vers la pièce et le réveilla. “Quel macana avez-vous fait?”, A-t-il demandé. Pablo retourna un regard perplexe. “La police veut vous voir”, a ajouté le père qui ne comprenait toujours pas. Le père et le fils se sont rendus à l’endroit où les soldats de l’IDD attendaient. “Avez-vous votre téléphone?”C’était la première question, Pablo a dit oui et l’a sorti de sa poche. Dans un mouvement rapide et précis Ils l’ont pris de sa main.

“Sans réfléchir, dites-moi si vous étiez à Villa Gesell”Il a jeté l’un des policiers et il a dit non. Ils lui ont dit qu’il allait devoir les accompagner à l’IDD de Zarate. Joseph les suivit instinctivement. En chemin, une des troupes leur a raconté ce qui s’était passé à Villa Gesell et leur a montré l’une des vidéos sur lesquelles la télévision jouait à l’époque. boucle de l’attaque de Fernando Báez Sosa. Vers 22 heures, on leur a dit qu’ils allaient le transférer sur la côte.

Avant de commencer le voyage, Pablo au téléphone portable et José dans sa Peugeot 208 blanche, les policiers ont offert à leur père un téléphone portable pour rester en contact et savoir où ils l’emmenaient. “Non, je les suis dans la voiture”, a déclaré Ventura, refusant de perdre de vue son fils.. A quelques kilomètres un pneu de la Peugeot a éclaté et a changé les plans.

José a dû retourner à Zarate pour remplacer le pneu avant de pouvoir continuer son chemin. “Il aurait pu me tuer”, admet-il de loin, car à ce moment-là sa plus grande préoccupation était qu’il avait perdu la trace de Pablo. Il voyagea seul sur la côte et atteignit la Gesellía 1ª de Gesell en supposant que si le fait avait été là, son fils serait là. Mais ils ont dit non.

Ensuite il a commencé à le chercher lors d’un voyage incertain qui l’a d’abord conduit à Pinamar, où ils lui ont également dit qu’il n’était pas, puis au siège judiciaire de Dolores, où il ne le trouverait pas et enfin à nouveau au Gesell DDI, où il confirmerait que son fils était. A la porte de l’unité, il a rencontré le père d’un des rugbiers qu’il connaissait de Zarate.

– À la recherche de mon fils, ils l’ont amené de Zarate à cause des rugbiers.

– Mais il était à Gesell?

C’était le bref dialogue entre deux connaissances qui, au cours des dernières heures, ont dû parcourir près de 500 kilomètres d’urgence, inquiètes pour leurs enfants, au milieu d’un tourbillon médiatique. “Il était aussi triste que moi”, a à peine dit Jose sur le passage éphémère à la porte du DDI, le premier endroit où les 10 autres détenus étaient logés après l’attaque de Báez Sosa.

À ce moment les visages des accusés sont apparus dans la chaîne nationale et les premières versions parlaient que Pablo, numéro 11, était à Gesell et il s’était enfui avec l’aide de son père. Le téléphone de José commençait à recevoir des messages et des appels de numéros inconnus qui se multiplieraient dans les prochains jours.

Joseph Marie Il portait une chemise de sport grise avec des détails fluo, un bermuda beige et une paire de baskets, la même combinaison avec laquelle vous le verriez tout au long de la semaine. Il a passé dimanche à essayer de parler à son fils, d’avoir des contacts. Il chercha un hôtel, qu’il n’essayait de dormir que la nuit, mais sans succès.

Lundi dernier, le jour où la famille Ventura avait prévu de voyager en vacances à Punta del Este, comme elle l’avait fait ces trois dernières années, José est arrivé après deux jours sans sommeil à l’UFI Nº6 de Villa Gesell, chargé d’enquêter sur la mort de Báez. Hier soir, les 10 autres accusés avaient refusé de témoigner et ce matin-là, ce serait le tour de leur fils.

Le père est arrivé seul, a parlé quelques minutes avec les journalistes à la porte et est entré dans le parquet en promettant de revenir. Après un moment, il est sorti et a donné quelques interviews. De temps en temps, il demandait quelques minutes, allumait une nouvelle cigarette, Il s’est assis sur un poteau, a sorti son téléphone portable et a regardé l’accumulation de messages et d’appels WhatsApp. Il a ensuite oublié ce qu’il avait d’abord retiré du téléphone et l’a remis.

Mardi, des versions ont commencé à circuler pour le procureur, la vidéo qui a placé Pablo vendredi soir au restaurant «La Querencia» à Zárate alors qu’il dînait avec ses parents n’a pas encore pu être prise comme preuve Parce que ce n’était pas le fichier d’origine. Le même jour, il a été confirmé que les 11 accusés feraient partie des roues de reconnaissance. José soupira profondément, rien n’indiquait qu’il pouvait encore rentrer chez lui avec son fils.

Contre toute attente cette nuit La liberté de Paul a été ordonnée par décision du juge de l’affaire, Diego Mancinelli, qui a décidé du manque de mérite pour le jeune homme. Alors que l’avocat de Ventura, Jorge Santoro, a accordé une interview télévisée à Zarate et a déclaré qu’il n’avait été informé de rien, José est monté sur sa Peugeot et a commencé à rouler en direction du parquet n ° 6.

“Vous devriez aller au DDI”, a recommandé un journaliste par téléphone. “C’est fou, je ne comprends rien”il a répondu tandis que la voiture blanche change de cap dans les rues de Gesell. Peu de temps après, la police de Buenos Aires a reçu les papiers. Paul quitterait la cellule, mais pas la cause. Il doit être présenté aux roues de reconnaissance.

Quand il est arrivé au DDI les médias étaient déjà à la porte pour demander à José María des confirmations qu’il n’avait pas à l’époque. Il est entré et à l’intérieur de l’IDD, ils lui ont dit que c’était vrai. Il sentait qu’il commençait à se réveiller du cauchemar. Il a fait un câlin avec son fils dans une carte postale dont il n’y a aucun enregistrement, mais dans la rétine de ceux qui l’ont été.

Dehors, quand ils sont partis, il y avait applaudissements entre les questions des journalistes ce soir-là et un Paul perplexe qui pouvait à peine articuler un mot. Son père a pris l’initiative, a fait monter son fils dans la voiture et il a parlé. Ce faisant, dans la cabine, son fils L’angoisse débordait.

Le lendemain matin, après la nuit des retrouvailles, José a accepté d’aller à la porte de l’hôtel à côté de Pablo. Un collier de microphones les entourait, ils répondirent à nouveau avec incrédulité à la même question qui avait été répétée depuis le premier jour: “Pourquoi toi?”

Les deux étaient vêtu des mêmes vêtements qu’ils s’étaient réveillés pour faire une sieste samedi dernier. Parmi les quelques différences, les bermuda du père étaient déchirés, produit d’un moment de colère en voyant son fils enfermé. Ils ne retourneraient toujours pas chez eux à Zarate, où Marisa, la mère de Pablo, les attend.

Depuis jeudi José et Pablo se rendent ensemble au siège de la police du district de Villa Gesell sur Paseo 139, presque nationale 11, où les roues de reconnaissance se tiendront jusqu’à mardi. Ils le font avec l’espoir incertain mais réel qu’après avoir suivi la procédure, ils seront autorisés à retourner à Zarate. Et peut-être après sept jours à la dérive, redevenez également les maîtres de leurs jours, reprendre le projet de vacances en famille en Uruguay; Commencez à oublier.