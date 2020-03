Sept nouveaux cas, tous originaires de Madrid, portent à 36 le nombre de personnes infectées à Murcie | La société

Les cas de personnes infectées par un coronavirus à Murcie s’élèvent à 36 ce vendredi et les sept positifs ajoutés depuis hier proviennent de la Communauté de Madrid, donc le ministère de la Santé a insisté pour que tous les résidents de Madrid qui arrivent dans cette région doivent être mis en quarantaine 14 jours sans quitter leur domicile, comme convenu par le Conseil des gouverneurs hier.

Parmi les personnes infectées, neuf restent hospitalisées, deux aux soins intensifs et les autres, isolées à leur domicile, et plus de 700 tests ont été effectués pour détecter la maladie.